В поисках идеального ужина: пастуший пирог, который кажется простым, но его вкус – настоящая магия

Пастуший пирог — это не совсем традиционный пирог, а скорее запеканка, в основе которой лежит мясной фарш и картофель.
Это блюдо можно приготовить за час с небольшим, а готовый результат порадует не только своим вкусом, но и ароматом, который будет разноситься по всей кухне. Сочная мясная начинка с насыщенным вкусом вина и соуса, а сверху — картофельное пюре с сыром, запеченное до золотистой корочки. Несомненно, пастуший пирог по рецепту Рамзи придется по вкусу любителям домашней и комфортной еды.
Порция этого блюда содержит около 127 ккал, с балансом макроэлементов:
Это сравнительно низкокалорийное и достаточно сбалансированное блюдо для полноценного обеда или ужина.
Ингредиенты для этого блюда рассчитаны на 6 порций. Вот что вам понадобится для приготовления:
Перед тем как начать готовить, подготовьте все необходимые ингредиенты. Почистите и нарежьте овощи, нарежьте лук мелко, а морковь натрите на крупной терке. Разморозьте фарш, если необходимо. Промойте зелень (тимьян и розмарин), а картофель очистите и нарежьте на кусочки.
Положите картофель в большую кастрюлю, залейте водой и варите до мягкости, примерно 25-30 минут в зависимости от размера корнеплодов. Когда картофель готов, слейте воду и дайте ему немного остыть.
Тем временем на разогретом оливковом масле в сковороде или сотейнике обжарьте мелко нарезанные лук и морковь в течение 5 минут до мягкости. Затем добавьте говяжий фарш и жарьте до изменения цвета. Не забывайте разбивать комки фарша, чтобы он равномерно обжарился. Прессом добавьте чеснок и жарьте еще 2 минуты.
Добавьте вустерширский соус и томатную пасту, тщательно перемешайте, и готовьте смесь еще 5 минут. Затем влейте красное вино, дайте ему выпариться в течение 5 минут. После этого добавьте в мясную смесь листья тимьяна и розмарина (снимите их с веточек), а также куриный бульон. Приправьте солью и перцем, установите слабый огонь и тушите около 30 минут.
Пока мясо тушится, приготовьте картофельное пюре. Слейте лишнюю воду, посолите картофель и разомните его в пюре. Вмешайте половину тертого сыра и два яйца, тщательно перемешав.
В форму для запеканки выложите готовую мясную начинку, равномерно распределив ее. Сверху положите картофельное пюре и посыпьте оставшимся тертым сыром. Для красоты можно немного "взрыхлить" поверхность пюре вилкой. Отправьте форму в разогретую до 190°C духовку на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, готовность определяйте по золотистой корочке сверху.
Готовый пирог разрежьте на порции и подавайте в горячем виде, украсив свежей зеленью. Такое блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина, а также порадует гостей своей вкусной и сытной начинкой.
Как выбрать мясо для пастушьего пирога?
Для пастушьего пирога лучше всего использовать говяжий фарш, но можно также экспериментировать с мясом ягненка или свинины, чтобы разнообразить вкус.
Можно ли заменить красное вино в рецепте?
Да, если вы не употребляете алкоголь, можно заменить вино куриным бульоном или даже водой. Однако, вино придает мясу насыщенный вкус и аромат, который трудно заменить.
Как сделать картофельное пюре более нежным?
Чтобы пюре получилось воздушным, используйте картофель с высоким содержанием крахмала. Хорошо разомните его или протрите через сито, чтобы избежать комков.
Пастуший пирог — это вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина. Попробуйте приготовить его по рецепту Гордона Рамзи, и вы наверняка будете приятно удивлены результатом!
