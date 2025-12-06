Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В поисках идеального ужина: пастуший пирог, который кажется простым, но его вкус – настоящая магия

Пастуший пирог по рецепту Рамзи с мясом и картофелем
Еда

Пастуший пирог — это не совсем традиционный пирог, а скорее запеканка, в основе которой лежит мясной фарш и картофель.

Пирог с мясом и кореньями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирог с мясом и кореньями

Это блюдо можно приготовить за час с небольшим, а готовый результат порадует не только своим вкусом, но и ароматом, который будет разноситься по всей кухне. Сочная мясная начинка с насыщенным вкусом вина и соуса, а сверху — картофельное пюре с сыром, запеченное до золотистой корочки. Несомненно, пастуший пирог по рецепту Рамзи придется по вкусу любителям домашней и комфортной еды.

Состав и калорийность

Порция этого блюда содержит около 127 ккал, с балансом макроэлементов:

  • Белки — 6,3 г
  • Жиры — 7,01 г
  • Углеводы — 7,89 г

Это сравнительно низкокалорийное и достаточно сбалансированное блюдо для полноценного обеда или ужина.

Ингредиенты

Ингредиенты для этого блюда рассчитаны на 6 порций. Вот что вам понадобится для приготовления:

  1. Репчатый лук - 2 штуки (160 г)
  2. Морковь - 1 штука (100 г)
  3. Оливковое масло - 2 столовые ложки (34 г)
  4. Говяжий фарш - 600 г
  5. Чеснок - 2 зубчика (10 г)
  6. Картофель - 9 штук (1080 г)
  7. Томатная паста - 2 столовые ложки (60 г)
  8. Вустерширский соус - 2 столовые ложки (36 г)
  9. Красное сухое вино - 250 мл
  10. Тимьян / чабрец - 2 веточки (2 г)
  11. Розмарин - 1 веточка (4 г)
  12. Куриный бульон - 300 мл
  13. Яйца - 2 штуки (120 г)
  14. Твердый сыр - 100 г
  15. Соль, перец черный молотый - по вкусу
  16. Свежая зелень - для украшения по желанию

Этапы приготовления

Подготовка ингредиентов

Перед тем как начать готовить, подготовьте все необходимые ингредиенты. Почистите и нарежьте овощи, нарежьте лук мелко, а морковь натрите на крупной терке. Разморозьте фарш, если необходимо. Промойте зелень (тимьян и розмарин), а картофель очистите и нарежьте на кусочки.

Варка картофеля

Положите картофель в большую кастрюлю, залейте водой и варите до мягкости, примерно 25-30 минут в зависимости от размера корнеплодов. Когда картофель готов, слейте воду и дайте ему немного остыть.

Приготовление мясной начинки

Тем временем на разогретом оливковом масле в сковороде или сотейнике обжарьте мелко нарезанные лук и морковь в течение 5 минут до мягкости. Затем добавьте говяжий фарш и жарьте до изменения цвета. Не забывайте разбивать комки фарша, чтобы он равномерно обжарился. Прессом добавьте чеснок и жарьте еще 2 минуты.

Добавление соуса и вина

Добавьте вустерширский соус и томатную пасту, тщательно перемешайте, и готовьте смесь еще 5 минут. Затем влейте красное вино, дайте ему выпариться в течение 5 минут. После этого добавьте в мясную смесь листья тимьяна и розмарина (снимите их с веточек), а также куриный бульон. Приправьте солью и перцем, установите слабый огонь и тушите около 30 минут.

Картофельное пюре

Пока мясо тушится, приготовьте картофельное пюре. Слейте лишнюю воду, посолите картофель и разомните его в пюре. Вмешайте половину тертого сыра и два яйца, тщательно перемешав.

Запекание пирога

В форму для запеканки выложите готовую мясную начинку, равномерно распределив ее. Сверху положите картофельное пюре и посыпьте оставшимся тертым сыром. Для красоты можно немного "взрыхлить" поверхность пюре вилкой. Отправьте форму в разогретую до 190°C духовку на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, готовность определяйте по золотистой корочке сверху.

Подача

Готовый пирог разрежьте на порции и подавайте в горячем виде, украсив свежей зеленью. Такое блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина, а также порадует гостей своей вкусной и сытной начинкой.

Популярные вопросы

  1. Как выбрать мясо для пастушьего пирога?
    Для пастушьего пирога лучше всего использовать говяжий фарш, но можно также экспериментировать с мясом ягненка или свинины, чтобы разнообразить вкус.

  2. Можно ли заменить красное вино в рецепте?
    Да, если вы не употребляете алкоголь, можно заменить вино куриным бульоном или даже водой. Однако, вино придает мясу насыщенный вкус и аромат, который трудно заменить.

  3. Как сделать картофельное пюре более нежным?
    Чтобы пюре получилось воздушным, используйте картофель с высоким содержанием крахмала. Хорошо разомните его или протрите через сито, чтобы избежать комков.

Советы

  • Для лучшего вкуса можно добавить в мясную начинку немного свежих трав, таких как базилик или орегано.
  • Если вы хотите сделать пирог более легким, используйте куриный или индюшачий фарш вместо говяжьего.
  • Чтобы корочка на пюре была особенно хрустящей, можно в самом конце запеканки на несколько минут поставить ее под гриль.

Пастуший пирог — это вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина. Попробуйте приготовить его по рецепту Гордона Рамзи, и вы наверняка будете приятно удивлены результатом!

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
