В поисках идеального ужина: пастуший пирог, который кажется простым, но его вкус – настоящая магия

Пастуший пирог по рецепту Рамзи с мясом и картофелем

Пастуший пирог — это не совсем традиционный пирог, а скорее запеканка, в основе которой лежит мясной фарш и картофель.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пирог с мясом и кореньями

Это блюдо можно приготовить за час с небольшим, а готовый результат порадует не только своим вкусом, но и ароматом, который будет разноситься по всей кухне. Сочная мясная начинка с насыщенным вкусом вина и соуса, а сверху — картофельное пюре с сыром, запеченное до золотистой корочки. Несомненно, пастуший пирог по рецепту Рамзи придется по вкусу любителям домашней и комфортной еды.

Состав и калорийность

Порция этого блюда содержит около 127 ккал, с балансом макроэлементов:

Белки — 6,3 г

Жиры — 7,01 г

Углеводы — 7,89 г

Это сравнительно низкокалорийное и достаточно сбалансированное блюдо для полноценного обеда или ужина.

Ингредиенты

Ингредиенты для этого блюда рассчитаны на 6 порций. Вот что вам понадобится для приготовления:

Репчатый лук - 2 штуки (160 г) Морковь - 1 штука (100 г) Оливковое масло - 2 столовые ложки (34 г) Говяжий фарш - 600 г Чеснок - 2 зубчика (10 г) Картофель - 9 штук (1080 г) Томатная паста - 2 столовые ложки (60 г) Вустерширский соус - 2 столовые ложки (36 г) Красное сухое вино - 250 мл Тимьян / чабрец - 2 веточки (2 г) Розмарин - 1 веточка (4 г) Куриный бульон - 300 мл Яйца - 2 штуки (120 г) Твердый сыр - 100 г Соль, перец черный молотый - по вкусу Свежая зелень - для украшения по желанию

Этапы приготовления

Подготовка ингредиентов

Перед тем как начать готовить, подготовьте все необходимые ингредиенты. Почистите и нарежьте овощи, нарежьте лук мелко, а морковь натрите на крупной терке. Разморозьте фарш, если необходимо. Промойте зелень (тимьян и розмарин), а картофель очистите и нарежьте на кусочки.

Варка картофеля

Положите картофель в большую кастрюлю, залейте водой и варите до мягкости, примерно 25-30 минут в зависимости от размера корнеплодов. Когда картофель готов, слейте воду и дайте ему немного остыть.

Приготовление мясной начинки

Тем временем на разогретом оливковом масле в сковороде или сотейнике обжарьте мелко нарезанные лук и морковь в течение 5 минут до мягкости. Затем добавьте говяжий фарш и жарьте до изменения цвета. Не забывайте разбивать комки фарша, чтобы он равномерно обжарился. Прессом добавьте чеснок и жарьте еще 2 минуты.

Добавление соуса и вина

Добавьте вустерширский соус и томатную пасту, тщательно перемешайте, и готовьте смесь еще 5 минут. Затем влейте красное вино, дайте ему выпариться в течение 5 минут. После этого добавьте в мясную смесь листья тимьяна и розмарина (снимите их с веточек), а также куриный бульон. Приправьте солью и перцем, установите слабый огонь и тушите около 30 минут.

Картофельное пюре

Пока мясо тушится, приготовьте картофельное пюре. Слейте лишнюю воду, посолите картофель и разомните его в пюре. Вмешайте половину тертого сыра и два яйца, тщательно перемешав.

Запекание пирога

В форму для запеканки выложите готовую мясную начинку, равномерно распределив ее. Сверху положите картофельное пюре и посыпьте оставшимся тертым сыром. Для красоты можно немного "взрыхлить" поверхность пюре вилкой. Отправьте форму в разогретую до 190°C духовку на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, готовность определяйте по золотистой корочке сверху.

Подача

Готовый пирог разрежьте на порции и подавайте в горячем виде, украсив свежей зеленью. Такое блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина, а также порадует гостей своей вкусной и сытной начинкой.

Популярные вопросы

Как выбрать мясо для пастушьего пирога?

Для пастушьего пирога лучше всего использовать говяжий фарш, но можно также экспериментировать с мясом ягненка или свинины, чтобы разнообразить вкус. Можно ли заменить красное вино в рецепте?

Да, если вы не употребляете алкоголь, можно заменить вино куриным бульоном или даже водой. Однако, вино придает мясу насыщенный вкус и аромат, который трудно заменить. Как сделать картофельное пюре более нежным?

Чтобы пюре получилось воздушным, используйте картофель с высоким содержанием крахмала. Хорошо разомните его или протрите через сито, чтобы избежать комков.

Советы

Для лучшего вкуса можно добавить в мясную начинку немного свежих трав, таких как базилик или орегано.

Если вы хотите сделать пирог более легким, используйте куриный или индюшачий фарш вместо говяжьего.

Чтобы корочка на пюре была особенно хрустящей, можно в самом конце запеканки на несколько минут поставить ее под гриль.

Пастуший пирог — это вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина. Попробуйте приготовить его по рецепту Гордона Рамзи, и вы наверняка будете приятно удивлены результатом!