Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota представила новый V8 Twin Turbo для суперкара — Аuto motor und sport
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Домашние собаки мёрзнут даже при коротких зимних прогулках — сообщает Topetmou
Диетологи предупредили, что грибы противопоказаны при гастрите и язве желудка
Учёный Ави Лоэб заявил о возможной искусственной природе 3I/ATLAS
Таблетки для посудомоек подходят для очистки стиральных машин — Malatec
Доля российского игристого вина выросла до 72% — Роскачество
Семейные сценарии объединили бонусы пользователей — 110КМ

Запах праздника приходит раньше снега: этот зимний напиток работает лучше любой декорации

Домашний глинтвейн остаётся символом зимнего уюта и праздника — Allrecipes
Еда

Аромат тёплого вина с корицей и цитрусами появляется на зимних улицах раньше снега и сразу заставляет поверить, что праздник близко. Этот напиток, пришедший с европейских рождественских ярмарок, давно стал символом уюта и одного из самых приятных способов согреться после холодной прогулки. Его рецепт передают из поколения в поколение, а домашняя версия всегда приобретает особую мягкость и глубину вкуса. Об этом сообщает Allrecipes.

Глинтвейн
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глинтвейн

История глинтвейна и причина его популярности

Глинтвейн — один из тех напитков, у которых нет строгих границ происхождения. Он ассоциируется с Германией и Австрией, где горячее пряное вино традиционно подают на ярмарках в керамических кружках. Его название переводится как "огненное" или "светящееся" вино, что отражает не только аромат, но и тёплое ощущение после одной порции.

Домашние рецепты значительно различаются, но основа одна: красное вино, специи, сахар и цитрусы. В некоторых семьях напиток готовят в праздники, а в других — в любой зимний вечер, когда хочется добавить тепла в атмосферу. Рецепт, который стал классическим для многих, включает корицу, гвоздику и апельсин — сочетание, которое создаёт яркий аромат и мягкий вкус, подобный тому, что даёт зимний глинтвейн.

В этом варианте напиток готовится достаточно быстро: специи нагреваются вместе с водой и сахаром, а уже затем соединяются с вином, чтобы сохранить насыщенность и аромат.

Как готовят традиционный глинтвейн дома

Процесс начинается с простого шага: сахар, вода и палочка корицы нагреваются до кипения. Получившийся сироп служит основой напитка, позволяя специям раскрыться. Пока смесь томится, один апельсин разрезают, выжимают в кастрюлю и добавляют дольки, утыкованные гвоздикой.

Медленное нагревание превращает жидкость в густой ароматный сироп. Именно на этом этапе формируется будущий вкус — цитрусовый, пряный и мягкий. Вино добавляется только после того, как огонь уменьшают, чтобы не доводить напиток до кипения. Это важно для сохранения структуры и аромата.

После подогрева глинтвейн разливают по кружкам, а для украшения используют свежие дольки апельсина. Классическая подача предполагает керамическую посуду, но стеклянные кружки тоже подходят — их просто предварительно прогревают.

Какие вина подходят и что влияет на вкус

Для глинтвейна лучше использовать сухие красные вина: каберне совиньон, кьянти или схожие по структуре варианты. Они выдерживают нагревание, сохраняют кислотность и дают сбалансированный вкус. Если использовать слишком сладкое или тяжёлое вино, напиток может получиться приторным.

Ключевое правило — добавлять вино в горячую, но не кипящую основу. Это сохраняет естественную крепость и ароматические соединения.

Некоторые повара усиливают вкус небольшим количеством бренди.

"Иногда я добавляю несколько капель бренди. Это делает напиток более крепким, что особенно приятно, если вино немного нагрелось и часть алкоголя испарилась", — говорится в заметке одной из участниц сообщества.

Сравнение: домашний глинтвейн и ярмарочный вариант

На ярмарках напиток часто делают более сладким, чтобы он нравился большинству посетителей.

Домашний рецепт позволяет регулировать крепость и аромат, добавляя больше цитрусов или специй.

В уличной версии обычно используют недорогое вино, тогда как дома можно подобрать более качественное.

Глинтвейн, приготовленный самостоятельно, раскрывается мягче и насыщеннее, поскольку специи настаиваются дольше. Похожий подход к пряностям используется и в французском глинтвейне.

Плюсы и минусы приготовления глинтвейна дома

Преимущества:

  • можно регулировать сладость, насыщенность и уровень пряности;
  • напиток готовится быстро и подходит для небольших компаний;
  • ингредиенты доступны в любое время года;
  • рецепт легко адаптируется под собственные вкусы.

Недостатки:

  • требуется контроль температуры, чтобы не кипятить вино;
  • цитрусовая горчинка может проявиться при чрезмерном нагреве;
  • напиток лучше употреблять сразу, он не предназначен для долгого хранения;
  • специи могут сделать вкус слишком насыщенным, если их передержать.

Советы для идеального глинтвейна

Не используйте молотые специи — они сделают напиток мутным.

Следите, чтобы вино не доходило до кипения.

Добавляйте свежий апельсин перед подачей — он освежит вкус.

Используйте палочки корицы, а не порошок: аромат будет мягче.

Готовьте напиток небольшими партиями, чтобы он не потерял аромат.

Убирайте специи перед подачей, чтобы они не перебивали вкус.

Экспериментируйте с сортами вина — вкус сильно меняется.

Популярные вопросы о глинтвейне

  1. Можно ли использовать белое вино?
    Да, но вкус будет более лёгким и кисловатым. Белый глинтвейн менее традиционный, но популярен в некоторых странах.

  2. Можно ли заменить сахар мёдом?
    Да, но добавлять мёд следует после снятия смеси с огня, чтобы он не потерял свойства.

  3. Подходит ли напиток для повторного нагревания?
    Да, но нагревать следует медленно и не доводить до кипения, сохраняя аромат.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Домашние животные
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Последние материалы
Собаки выбирают хозяев по невербальным сигналам — Питомцы Mail
Таблетки для посудомоек подходят для очистки стиральных машин — Malatec
В Перу найдено более 100 новых сооружений Чачапойя — Popular Mechanics
Доля российского игристого вина выросла до 72% — Роскачество
Домашний глинтвейн остаётся символом зимнего уюта и праздника — Allrecipes
Семейные сценарии объединили бонусы пользователей — 110КМ
Авокадо называют суперфудом: но врачи уверены — большинству он только вредит
Спаржа сохраняет нежность при выращивании в полутени
Поплавская осудила Киркорова за его восхищение Пугачёвой
Западные тренды в наращивании ресниц осваиваются в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.