Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистые фильтры уменьшают потребление кондиционера до 15% зимой — Naftemporiki
JAC выводит минивэн RF8 с ценой 4,8 млн рублей по данным China Motors
Россия сознательно ослабляет рубль путём "агрессивного импорта" — эксперт Якубович
Китай стал главным пивным поставщиком России — ООН Comtrade
Дмитрий Дюжев уверен, что Хаматова зря не смотрела телевизор
Греция возглавила глобальный рейтинг лучших стран для пенсионеров — CNN Travel
Нарушения ритма сердца влияют на устойчивость к управлению — Auto Motor und Sport
Лунный свет увеличил контраст лепестков для опылителей по данным Огородник.ру
При потере более 40 кг повышается риск обвисания кожи — Verywell Fit

Кастрюля, превращающая ужин в событие: одна смесь создаёт плотность, сравнимую с мясной похлёбкой

Суп из 15 видов фасоли стал популярен благодаря смеси Hurst’s Beans — Allrecipes
Еда

Порой самое простое блюдо способно объединить людей куда сильнее, чем сложные гастрономические композиции. Особенно если речь о супе, который согревает в дождливый день, насыщает и дарит ощущение домашнего уюта. Одним из таких блюд стал суп из пятнадцати видов фасоли — яркий пример того, как богатство бобовых может заменить любое мясо и сделать обычный ужин настоящим событием. Его вкус усиливается на следующий день, а насыщенность делает его подходящим даже для большой компании. Об этом сообщает Allrecipes.

Суп из фасоли и овощей по-аргентински
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп из фасоли и овощей по-аргентински

Почему суп из 15 видов фасоли стал таким популярным

Фасолевый суп известен многим традициям мира, но именно вариант с многокомпонентной смесью бобовых выделяется своей текстурой и питательной ценностью. Он сочетает белок, клетчатку, натуральные сахара и сложные углеводы, создавая сбалансированное блюдо, подходящее для вегетарианцев и тех, кто стремится к разнообразию в рационе.

Основой рецепта является готовая смесь сушёных бобов, представленная под названием 15 Bean Soup от Hurst’s Beans. Она включает более пятнадцати разновидностей — от классических фасолин до гороха и чечевицы. Каждая разновидность вносит свой вкус и плотность, что создаёт многослойную структуру супа. В рецепте не используется прилагаемая приправа, поскольку вкус формируется овощами, чесноком и бульоном.

Набор бобов включает несколько видов фасоли — от обыкновенной и пинто до красной, розовой и морской, а также нут, горох и чечевицу. Такая палитра делает блюдо не только сытным, но и полезным: овощной бульон раскрывает мягкий вкус бобовых, а длительное томление позволяет добиться идеальной текстуры.

Как готовится суп с богатой основой из бобов

Подготовка требует времени, но минимальной кухонной нагрузки. Бобы необходимо замочить заранее, чтобы они успели впитать воду и стали мягче. На следующем этапе обжариваются лук, чеснок и овощи — обычно используют морковь и грибы, придающие супу насыщенный грибной аромат и дополнительную плотность. Такой подход встречается и в рецептах вроде сырного супа с грибами.

После лёгкого обжаривания смесь заливается бульоном, доводится до кипения и переходит в режим тихого томления. В этот момент добавляются специи, которые определяют общую насыщенность вкуса. Только затем суп соединяется с подготовленной фасолью и варится до состояния мягкости каждой разновидности.

Поварская заметка подчёркивает важный нюанс: соль следует добавлять до введения фасоли или одновременно с ней. Тогда бобы впитают часть соли, и вкус получится более выразительным. Если внести соль слишком поздно, готовое блюдо может показаться пресным, даже при полноценном наборе специй.

Что входит в смесь для супа и почему это важно

Состав смеси включает: фасоль обыкновенную, пинто, крупные и мелкие лимские разновидности, фасоль с жёлтыми прожилками, нут, горох лущёный зелёный и жёлтый, фасоль кидни (красную и белую), клюквенную, розовую, мелкую белую, морскую, чечевицу и чёрную фасоль.

Каждая из этих разновидностей обладает собственным временем приготовления, впитываемостью и структурой. Благодаря этому суп получает сложный рельеф: одни бобы становятся мягкими, создавая нежную основу, другие сохраняют плотность и добавляют насыщенности.

Смешение разных видов также повышает питательную ценность. Бобы содержат растительный белок, витамины группы B, минералы и сложные углеводы, которые обеспечивают длительное насыщение.

Сравнение: суп из 15 видов фасоли и классические фасолевые супы

В традиционных супах обычно используется один-два вида фасоли, тогда как в версии с пятнадцатью достигается многогранность текстур.

Стандартные варианты готовятся быстрее, но уступают по насыщенности и плотности.

Многокомпонентный суп лучше хранится и становится вкуснее со временем.

Блюдо с большим количеством бобовых может заменять полноценный белковый приём пищи.

Такое сравнение показывает, что рецепт со смесью бобов подходит тем, кто ищет универсальное и питательное блюдо, способное заменить сложные горячие.

Плюсы и минусы супа из пятнадцати видов фасоли

Многим он нравится за богатый вкус и простоту приготовления, однако у блюда есть свои особенности.

Плюсы:

  • высокая питательность без использования мяса;
  • подходит для больших компаний благодаря большому выходу;
  • отлично хранится и становится вкуснее со временем;
  • позволяет варьировать специи и тип бульона.

Минусы:

  • длительное время подготовки и замачивания;
  • необходимость большого объёма кастрюли;
  • требует регулярного контроля мягкости разных видов фасоли;
  • может быть тяжёлым для тех, кто не привык к обилию бобовых.

При этом большинство домашних поваров отмечает, что результат полностью оправдывает усилия, особенно в прохладные сезоны.

Советы по приготовлению фасолевого супа

Замачивайте смесь не менее восьми часов — это ускорит процесс варки.

Используйте овощной или грибной бульон — он раскрывает вкус бобов деликатнее мясного.

Добавляйте соль заранее, чтобы избежать пресного результата.

Экспериментируйте с овощами: сельдерей, сладкий перец или томаты добавят новые нотки.

Не торопите варку: медленное томление — ключ к насыщенной текстуре.

Храните суп в холодильнике до пяти дней — со временем он только улучшает вкус.

Замораживайте порциями, если готовите впрок: до трёх месяцев суп сохраняет структуру и вкус. Приём медленного щадящего приготовления встречается и в подходах к таким продуктам, как брокколи.

Популярные вопросы о супе из 15 видов фасоли

  1. Можно ли заменить смесь из пятнадцати видов бобов одной-двумя разновидностями?
    Можно, но тогда текстура и глубина вкуса будут иными, менее многогранными.

  2. Нужно ли использовать приправу из упаковки Hurst’s Beans?
    Нет, в этом рецепте она исключена, вкус формируется свежими овощами и бульоном.

  3. Подходит ли суп для заморозки?
    Да, он хорошо переносит заморозку и сохраняет качество до трёх месяцев.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рекордное число геомагнитных возмущений в декабре вызывает опасения — специалисты
Наука и техника
Рекордное число геомагнитных возмущений в декабре вызывает опасения — специалисты
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Новости спорта
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Лариса Долина хотела отдавать деньги Полине Лурье частями
Шоу-бизнес
Лариса Долина хотела отдавать деньги Полине Лурье частями
Популярное
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины

Узнайте, как тренировки на мягкой поверхности кровати могут стать эффективным и безопасным способом укрепления мышц кора после 60 лет.

Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Ласковый май запутан в узел: расследование вскрыло документы, которые меняют историю
Ласковый май запутан в узел: расследование вскрыло документы, которые меняют историю
Последние материалы
Видео с животными снижает стресс — психолог Мария Аганина
Яйца с банановой кожурой создают комплексное удобрение
Суп из 15 видов фасоли стал популярен благодаря смеси Hurst’s Beans — Allrecipes
Дмитрий Дюжев уверен, что Хаматова зря не смотрела телевизор
Китай стал главным пивным поставщиком России — ООН Comtrade
Греция возглавила глобальный рейтинг лучших стран для пенсионеров — CNN Travel
Послойное увлажнение восстанавливает здоровье волос зимой
Нарушения ритма сердца влияют на устойчивость к управлению — Auto Motor und Sport
Лунный свет увеличил контраст лепестков для опылителей по данным Огородник.ру
Найдено 16 600 следов динозавров в Боливии — палеонтолог Рауль Эсперанте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.