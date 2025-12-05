Секретный ингредиент детских завтраков: чем детей травят в Европе

Концентрация яда в европейских детских завтраках в 100 раз выше нормы

Европейская сеть организаций, занимающихся контролем над использованием пестицидов, установила, что наибольшая концентрация вредных веществ обнаружена в сухих завтраках, особенно предназначенных для детей. Данный факт вызвал волну негодования в социальных сетях стран Евросоюза, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Готовый завтрак

Уровень загрязнения превышает нормы во много раз

По информации The Guardian, концентрация опасных веществ в указанных продуктах в среднем в сто раз превышает показатели, допустимые для водопроводной воды.

Присутствие трифторуксусной кислоты

Результаты исследования показали, что в популярных сухих завтраках, реализуемых на территории Европейского союза, отмечается "высокое содержание" трифторуксусной кислоты (ТФК), представляющей собой продукт распада пестицидов, содержащих ПФАС — химические вещества с высокой степенью устойчивости. В основе исследования лежал анализ 65 распространенных зерновых продуктов, приобретенных в шестнадцати европейских государствах, таких как сухие завтраки, кондитерские изделия, макароны, круассаны, хлеб и мука.

Саломе Руанель, ответственная за проведение исследования, подчеркнула, что каждый человек подвергается воздействию ПФАС различными способами, включая пищу и воду. Она настаивает на безотлагательном запрете пестицидов на основе ПФАС, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение пищевой цепи. Исследование показало, что сухие завтраки являются наиболее загрязненными продуктами, с концентрацией трифторуксусной кислоты в сто раз большей, чем в водопроводной воде.