Мясо, которое тает во рту: новогодний цыпленок в вишневом соусе, который удивит всех гостей

Красное вино делает мясо цыпленка более мягким и сочным
Еда

Цыпленок в вишневом соусе — это великолепное блюдо, которое сочетает в себе уникальные вкусовые нотки сладкой вишни и нежного мяса. Яркий вишневый соус придает цыпленку не только насыщенный вкус, но и аромат, который делает блюдо еще более аппетитным. В этом рецепте мы используем красное вино, которое не только улучшает вкус, но и помогает мясу стать более мягким и насыщенным. Вишня, будь то свежая или замороженная, прекрасно подходит для этого блюда, важно только, чтобы в ягодах не оставалось косточек.

Цыпленок в вишневом соусе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цыпленок в вишневом соусе

Ингредиенты

Для этого рецепта вам понадобятся следующие продукты:

  • Репчатый лук — 2 штуки (160 г)
  • Чеснок — 1 зубчик (5 г)
  • Черный молотый перец — 1 щепотка (1 г)
  • Растительное масло — 1 столовая ложка (17 г)
  • Соль — по вкусу
  • Сушеный тимьян или чабрец — 0,5 чайной ложки (1 г)
  • Оливки — 10 штук (40 г)
  • Цыпленок — 1,3 кг

Для соуса:

  • Лавровый лист — 2 штуки (2 г)
  • Сахар — 4 столовые ложки (100 г)
  • Черный перец горошком — 10 г
  • Вишня — 200 г
  • Красное сухое вино — 120 г
  • Вода — 100 мл

Для подачи:

  • Базилик — по желанию

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка ингредиентов
    Начнем с того, что очистим лук и чеснок от шелухи. Подготовьте форму для запеканки и две небольшие кастрюли для соуса.
  2. Подготовка цыпленка
    Разделите тушку цыпленка на четыре части. Лук нарежьте крупными кусочками, а чеснок измельчите.
  3. Маринад для мяса
    В миске смешайте растительное масло, соль, молотый перец, тимьян и измельченный чеснок. Получившимся маслом тщательно натрите мясо со всех сторон. Затем выложите цыпленка кожей вверх в форму для запеканки и отправьте в духовку, разогретую до 220°C, на 15 минут.
  4. Приготовление вишневого соуса
    Проколите каждую вишенку иголкой, чтобы они не лопались при готовке. Выложите вишни в кастрюлю. В другую кастрюлю налейте красное вино, добавьте воду и сахар, доведите до кипения, а затем аккуратно перелейте вишневую смесь к ягодам.
  5. Добавление специй
    К вишневому соусу добавьте лавровые листья и перец горошком. Дождитесь, пока смесь снова закипит, затем снимите с огня и уберите лавровые листья.
  6. Запекание цыпленка с соусом
    Достаньте мясо из духовки, влейте к нему вишневый соус. Добавьте в форму крупно нарезанный лук и оливки, после чего верните в духовку и запекайте еще 30 минут. Проверяйте готовность мяса: оно должно легко отделяться от костей.
  7. Подача
    Перед подачей украсьте цыпленка свежими веточками базилика. Это добавит не только свежий вкус, но и яркий акцент в оформлении блюда.

Советы по приготовлению

  1. Выбор мяса
    Для этого рецепта идеально подходит молодой цыпленок. Если вы используете мясо старого куриного тушки, время приготовления может увеличиться, и мясо не будет таким мягким.
  2. Вишня
    Вы можете использовать как свежую, так и замороженную вишню. Главное — убедиться, что в ягодах нет косточек. Это предотвратит неприятные сюрпризы во время еды.
  3. Вино
    Выбирайте хорошее сухое красное вино. Оно не только придаст соусу особую глубину вкуса, но и сделает мясо более сочным.

Популярные вопросы

  1. Как выбрать вино для вишневого соуса?
    Для соуса лучше всего подходит сухое красное вино. Важно, чтобы оно не было слишком сладким, так как это может нарушить баланс вкусов. Хорошо подойдет вино с фруктовыми нотами, например, каберне или мерло.

  2. Можно ли использовать другие ягоды вместо вишни?
    Вместо вишни можно использовать другие ягоды, например, чернику или малину. Однако такие ягоды будут иметь более ярко выраженную кислинку, что также даст интересный вкус.

  3. Сколько времени запекать цыпленка?
    Время запекания зависит от вашей духовки, но в среднем это занимает около 45 минут. Чтобы мясо было готово, оно должно легко отделяться от костей.

Советы

  • Для дополнительной пикантности в соус можно добавить немного бальзамического уксуса.
  • Если хочется усилить аромат, в соус можно добавить немного розмарина или шалфея.

Цыпленок с вишневым соусом — это не только вкусное, но и зрелищное блюдо, которое прекрасно подойдет для ужина или праздника. Это сочетание нежного мяса с ярким и насыщенным соусом обязательно удивит ваших гостей и близких.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
