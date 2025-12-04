Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подзимний посев моркови проводят при +1..+3 °C — садовод Татьяна Светлая
Сутулость провоцирует изжогу и нарушает работу пищеварения — Harvard Health
Чрезмерный кофеин усиливает тревожность и нервозность — Harvard Health
У 65 видов животных выявили аналоги человеческого смеха — Naked Science
Попытка дать деньги инспектору ГАИ считается взяткой- юристы
Зимний дефицит витамина D ухудшает настроение и выносливость — vita.gr
Комоды вошли в тренды интерьеров спальни 2026 года — Grazia
Мужчина спрятал голубей в носки для перевозки – Псковская таможня
Защита корней мульчей и укрытие помогают гортензиям перезимовать — Malatec

Идеальные драники без лишнего масла: старый трюк возвращает блюду настоящий хруст

Пиво делает драники хрустящими по всей поверхности — ireceptar.cz
Еда

Картофельные оладьи остаются одним из самых любимых блюд домашней кухни, но добиться хрустящей корочки по всей поверхности удаётся далеко не каждому. Часто они получаются мягкими внутри, теряют форму или впитывают слишком много масла. Однако существует простой приём, который известен опытным поварам и способен преобразить текстуру без сложных манипуляций. Об этом сообщают ireceptar.cz.

Драники
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Драники

Почему драники так сложно сделать хрустящими

В классической чешской кухне эти оладьи занимают особое место: аромат чеснока, майорана и жареного картофеля мгновенно создаёт ощущение домашнего тепла. Но приготовить их так, чтобы золотистая корочка покрывала всю поверхность, а не только края, непросто.

Многие хозяйки жалуются, что середина остаётся влажной или резиновой, несмотря на правильный выбор масла и аккуратное распределение теста. Дело в том, что консистенция картофельной массы и её плотность определяют, насколько равномерно оладьи будут зажариваться. Часто это связано с тем, как картофель ведёт себя при жарке, что подробно объясняется в разборе особенностей обработки картофеля.

Некоторые кулинарные школы предлагают менять сорт картофеля или использовать специальные смеси специй. Однако существует куда более простое решение, основанное на базе классической технологии, но включающее один небольшой секрет.

Капля пива как способ добиться идеальной текстуры

В тесто достаточно добавить минимальное количество светлого пива — всего две-три ложки на порцию. Эта деталь делает массу более лёгкой и воздушной, помогает тесту быстрее схватываться на сковороде и формирует плотную, ровную корочку.

Фокус заключается в углекислом газе и лёгкой горчинке напитка. Они воздействуют на структуру картофельной массы, облегчая испарение влаги. В результате оладьи подсушиваются равномерно — без эффекта "сырого центра".

Тонкий аромат пива при жарке исчезает, а вкус остаётся традиционным и узнаваемым.

Рецепт хрустящих драников

Правильная подготовка ингредиентов — половина успеха. Важно сочетать мелко натёртый картофель с более крупной стружкой, чтобы масса держала форму и оставалась нежной.

Ингредиенты

  • картофель (натереть частично мелко, частично крупно)
  • яйца
  • чеснок
  • майоран
  • соль
  • мука
  • 2-3 столовые ложки светлого пива
  • немного молока
  • масло или сало для жарки

Процесс приготовления

Картофель смешивают с чесноком, майораном и солью. Затем добавляют муку, яйца и тщательно перемешивают. После этого вводят светлое пиво — оно слегка аэрирует массу. Тесто оставляют на несколько минут, чтобы компоненты соединились.

На сковороде разогревают масло и выливают тесто тонким слоем. Обжаривают до золотистой корочки, переворачивают и доводят до готовности. Готовые оладьи рекомендуют остудить на решётке, чтобы лишний пар вышел и корочка не размокла — это один из приёмов, который часто встречается в советах по сохранению хруста при жарке.

Почему пиво работает: объяснение с точки зрения кулинарной химии

Пиво действует как лёгкий разрыхлитель, но благодаря натуральному составу влияет на тесто деликатно. Углекислый газ создаёт микропоры, которые позволяют влаге быстрее испаряться. Такие участки затем становятся хрустящими и устойчивыми к впитыванию масла.

Кроме того, небольшая кислотность напитка ускоряет карамелизацию и помогает добиться ровного подрумянивания. То есть пиво не меняет вкус bramboráky, но улучшает их текстуру.

Сравнение способов жарки: масло и сало

При приготовлении оладий кулинары часто спорят, какое жирное основание лучше подходит — растительное масло или традиционное сало.

Масло:

  • даёт мягкий аромат;
  • создаёт нейтральный фон;
  • подходит для диетических вариантов.

Сало:

  • формирует плотную крепкую корочку;
  • добавляет насыщенный вкус;
  • улучшает жаростойкость теста.

Для яркого результата многие используют комбинацию: основная часть масла и небольшая добавка сала для аромата. Это делает корочку плотнее, а вкус — глубже. Такие методы схожи с теми, что применяют в технике идеальной корочки для оладий.

Популярные вопросы о хрустящих драниках

Можно ли заменить пиво?
Да, подойдёт газированная вода, но эффект будет слабее.

Почему оладьи впитывают много масла?
Из-за низкой температуры или слишком густого теста. Пиво помогает исправить оба фактора.

Как добиться более выраженного вкуса?
Добавить немного сала или уменьшить количество муки, сохранив структуру.

Становятся ли оладьи слишком мягкими при хранении?
Если остужать на бумаге — да. Решётка сохраняет хруст дольше.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Самые востребованные рабочие профессии — сварщики и швеи — Голикова
Экономика и бизнес
Самые востребованные рабочие профессии — сварщики и швеи — Голикова
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Квартира может исчезнуть в один день: дело Долиной подорвало главный принцип сделок
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Санкции работают: перевозчики Литвы за месяц потеряли 100 млн евро
Санкции работают: перевозчики Литвы за месяц потеряли 100 млн евро
Последние материалы
Зимний дефицит витамина D ухудшает настроение и выносливость — vita.gr
Комоды вошли в тренды интерьеров спальни 2026 года — Grazia
5 декабря: Битва под Москвой, храм Христа Спасителя и Бермудский треугольник
Мужчина спрятал голубей в носки для перевозки – Псковская таможня
Защита корней мульчей и укрытие помогают гортензиям перезимовать — Malatec
Специалисты назвали витамин D одним из ключевых для спортсменов — Фитнес с GoodLooker
Свиные отбивные обжаривают и тушат в бульонном соусе с шампиньонами — allrecipes
В России растёт заболеваемость H3N2 — прогноз врача РУДН Вознесенского
Неправильный выбор передачи усилил нагрузку на тормоза — Car
Дочь Глюкозы призналась, что не знает, кто такая Седокова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.