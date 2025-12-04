Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кремовые тени, карандаш и тушь обеспечивают экспресс-макияж глаз за минуты — Elle
Продажи автомобилей Belgee в России выросли в 2025 году аналитики
Признаки диабета во рту выявили специалисты стоматологической ассоциации — UOL
Медоед обладает устойчивостью к укусам смертельно опасных змей
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Казаки-добровольцы из Екатеринбурга отправились на службу в зону СВО
В Перми создали битумную суспензию для зимнего ремонта дорог — ПНИПУ
Псориаз нельзя вылечить, но можно контролировать — дерматолог Сафонова
Главный ингредиент "Оливье" подорожал, но салат всё равно удивит ценой — АКОРТ

Лимонные квадротти: почему все в восторге от этого десерта и просят добавки

Эти лимонные квадротти покоряют лёгкостью и свежестью — Molto Food
Еда

После сытного ужина желание "чего-нибудь сладкого" никуда не исчезает — наоборот, именно десерт ставит красивую точку и освежает вкус. В меню, которое собиралось вокруг простых, но выразительных блюд, финалом становятся лимонные "квадротти" — мягкие, ароматные и совсем не тяжёлые.

Десерт и кофе
Фото: unsplash.com by Rezka Nadya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Десерт и кофе

Они получаются воздушными, потому что в тесте вместо сливочного масла используется оливковое масло extra virgin, а начинка строится на сочетании взбитых сливок и лимонного йогурта. Об этом рассказывает Molto Food.

Лимонные квадротти: что это за десерт и чем он цепляет

По сути, это порционный десерт в виде аккуратных квадратиков: нежный бисквит и свежая кремовая прослойка. Вкус у него "солнечный" — лимон не забивает всё вокруг, а даёт чистую кислинку и аромат, который хорошо ощущается даже после насыщенных блюд. Такие квадротти воспринимаются лёгкими: не приторные, не жирные, а скорее бодрящие.

В описании десерта авторы выделяют три ключевых ощущения: свежесть, деликатность и аромат. И это логично: лимон работает на свежесть, йогурт добавляет лёгкую кисломолочную мягкость, а взбитые сливки делают текстуру нежной и "тающей".

Почему тесто "как облако": секрет в замене масла

Главная идея рецепта — пышное и лёгкое тесто, которое делают мягче и воздушнее за счёт оливкового масла первого отжима вместо сливочного. Для многих это звучит непривычно, потому что масло extra virgin чаще ассоциируется с салатами и пастой. Но в десертах оно тоже работает — особенно в сочетании с цитрусами.

Оливковое масло даёт тесту:
• мягкость и влажность без ощущения тяжести;
• более "воздушную" структуру;
• цельный, аккуратный фон вкуса, если масло не агрессивное по аромату.

За счёт этого квадротти получаются пушистыми, а не сухими, и хорошо переносят охлаждение — то есть их удобно готовить заранее.

Чистый вкус: как складывается начинка

Начинка построена на простом дуэте: взбитые сливки + лимонный йогурт. Здесь важно то, что крем не становится "масляным" и не перетягивает внимание на себя. Йогурт держит свежесть, а сливки дают ту самую нежность, которая делает десерт праздничным даже при минимуме усилий.

По ощущениям это не плотный крем для торта, а лёгкая прослойка, которая удачно балансирует сладость и цитрусовую кислинку. Поэтому квадротти хорошо заходят после полноценного меню: не перегружают и оставляют приятное послевкусие.

Универсальный десерт: как подавать квадротти

Эти лимонные квадратики удобны тем, что их можно подстроить под настроение и ситуацию. Они вкусны в нескольких вариантах подачи.

  1. При комнатной температуре — мягко, ароматно, с "домашним" ощущением.

  2. Из холодильника — особенно свежо, кислинка ощущается ярче, а крем становится плотнее.

  3. После нескольких часов выдержки уже собранного десерта — текстура кажется более "кремовой", потому что корж и начинка успевают подружиться.

Этот формат хорош и для семейного ужина, и для гостей: нарезал квадратиками — и всё выглядит аккуратно без сложного декора и многоэтажных конструкций.

Лимонные квадротти на сливочном масле и на оливковом

  1. Со сливочным маслом вкус получается более "кондитерский" и плотный, иногда тяжелее после еды.

  2. На оливковом масле корж чаще воспринимается мягче и легче, особенно в сочетании с йогуртовой начинкой.

  3. Сливочное масло даёт выраженную сливочность, оливковое — нейтрально поддерживает цитрус и не утяжеляет.

  4. Для подачи "из холодильника" вариант с оливковым маслом обычно комфортнее по текстуре.

Плюсы и минусы такого десерта

Перед тем как выбрать его "фирменным завершением ужина", стоит трезво оценить особенности.

  • Плюсы:

    • Лёгкая, свежая финальная нота после плотных блюд.

    • Воздушный корж и нежная начинка без ощущения тяжести.

    • Удобная порционная подача: квадратики легко нарезать и красиво разложить.

    • Гибкость по температуре подачи: комнатная, охлаждённая, выдержанная.

  • Минусы:

    • Если использовать слишком яркое или горьковатое оливковое масло, оно может спорить с лимоном.

    • Десерт "любит" аккуратное хранение: начинка со сливками требует холодильника.

    • Тем, кто предпочитает очень сладкие и плотные кремовые торты, он может показаться слишком лёгким.

Как получить мягкие квадротти и свежую начинку

  1. Выбирайте оливковое масло extra virgin с деликатным ароматом, без резкой горчинки.

  2. Делайте корж так, чтобы он получился мягким, а не пересушенным — это основа "облачной" текстуры.

  3. Начинку собирайте из взбитых сливок и лимонного йогурта так, чтобы сохранить лёгкость, а не превратить крем в тяжёлую массу.

  4. Не перегружайте вкус: лимон должен освежать, а не "щипать" кислотой.

  5. Дайте десерту постоять в холодильнике перед подачей, если хотите более выраженную кремовость.

  6. Подавайте порционно: квадраты выглядят аккуратно и не требуют сложного оформления.

Популярные вопросы о лимонных квадротти

Как выбрать оливковое масло для десертов?

Лучше брать мягкое, деликатное, без яркой перечности и сильной горечи. Тогда оно подчеркнёт цитрус и сохранит лёгкий профиль вкуса.

Можно ли подавать квадротти сразу после приготовления?

Да, но вкус и текстура обычно раскрываются лучше после небольшого охлаждения: начинка стабилизируется, а десерт становится более собранным.

Что лучше: холодильник или комнатная температура?

Зависит от желаемого эффекта. В холодильнике — более освежающе и плотнее по крему; при комнатной температуре — мягче и ароматнее.

Подойдёт ли этот десерт к сытному меню?

Да, как раз за счёт свежести и лёгкости. Лимон и йогурт помогают "снять тяжесть" после плотных блюд и оставить чистое послевкусие.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Новости спорта
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Наука и техника
Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова Повышение НДС в 2026 году приведёт к росту цен — экономист Юлия Вымятнина Валерия Жемчугова Гараж Его Величества учреждён 18 февраля 1907 года Сергей Милешкин
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Афера века: какой юридический трюк придумал ЕС для передачи российских средств Украине
Афера века: какой юридический трюк придумал ЕС для передачи российских средств Украине
Последние материалы
Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей
Эти лимонные квадротти покоряют лёгкостью и свежестью — Molto Food
Кремовые тени, карандаш и тушь обеспечивают экспресс-макияж глаз за минуты — Elle
Продажи автомобилей Belgee в России выросли в 2025 году аналитики
Признаки диабета во рту выявили специалисты стоматологической ассоциации — UOL
Медоед обладает устойчивостью к укусам смертельно опасных змей
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Казаки-добровольцы из Екатеринбурга отправились на службу в зону СВО
В Перми создали битумную суспензию для зимнего ремонта дорог — ПНИПУ
Псориаз нельзя вылечить, но можно контролировать — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.