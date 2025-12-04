Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Три вида плесени в одном куске: ижевчане обсуждают странный сыр, который продаётся не только в Чижике

Еда

Неожиданная находка в магазине может испортить не только завтрак, но и доверие к привычной торговой сети. Именно такая история произошла в Ижевске, где один из горожан обнаружил в упакованном сыре сразу три вида плесени.

Плавленный сыр
Фото: Wikipedia by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плавленный сыр

Покупка, которая вызвала вопросы

Покупатель приобрёл лёгкий сыр в магазине "Чижик" на улице Пушкинской и был удивлён состоянием продукта. По его словам, упаковка выглядела свежей, но внутри находилась смесь белой, зелёной и чёрной плесени. Он вернул товар, и сотрудники магазина быстро оформили возврат.

Ситуация вызвала у ижевчанина сомнение в качестве молочной продукции и заставила пересмотреть свои предпочтения при выборе подобных товаров. Под публикацией читатели начали делиться собственными наблюдениями о том, что подобные случаи встречаются и в других торговых сетях.

Некоторые пользователи предположили, что подобные инциденты могут быть связаны не с магазином, а с нарушением условий хранения или повреждением упаковки. В отдельных комментариях упоминались похожие ситуации в других точках города, что сделало обсуждение шире, чем просто случай в одном магазине. Покупатели отмечали, что продукты "с сюрпризом" иногда встречались и в других распространённых сетях, сообщает udm-info.ru.

"В "Чижике" приобрёл лёгкий сыр на завтрак… С тремя видами плесени — белая, зелёная и чёрная", — рассказал Udm-info ижевчанин Александр.

Не единичный случай в разных сетях

Подписчики, участвующие в обсуждении, отмечали, что подобные проблемы встречались в разных супермаркетах. Одни связывали это с работой производителя, другие — с логистикой и несоблюдением температурных режимов. Судя по комментариям, речь может идти о недостаточном контроле условий хранения, что особенно важно для молочных продуктов.

При этом пользователи подчёркивали, что сотрудники магазинов, как правило, оперативно реагируют на жалобы, но сам факт обнаружения испорченного продукта вызывает беспокойство.

В обсуждении звучали мнения о том, что подобные случаи нельзя привязывать только к конкретной сети. Некоторые приводили примеры покупки несвежего сыра и в более крупных супермаркетах, указывая на то, что проблема может быть системной. Характер жалоб был схожим — товар внешне соответствовал срокам годности, но внутри оказывался непригодным к употреблению.

"У всех производителей такое бывает, в "Пятерке" попадался такой же сыр", — написали подписчики.

Как покупатели выбирают, чему доверять

Несмотря на критику отдельных товаров, многие продолжают посещать "Чижик", делая выбор в пользу недорогих хлебобулочных и кондитерских изделий. Но к молочной и рыбной продукции часть горожан относится настороженно.

В комментариях рассказывали о случаях, когда даже товары с идеальными сроками годности оказывались испорченными после вскрытия упаковки. Это заставляет покупателей более тщательно проверять продукцию и, при необходимости, отказываться от определённых позиций.

Жители Ижевска делились и другими примерами продуктов, которые вызывали сомнения. Особое внимание уделялось рыбной продукции, где несвежий запах становился сигналом к возврату или утилизации. Такие истории формируют индивидуальные списки "надежных" и "сомнительных" товаров, которыми люди руководствуются при выборе.

"Открываешь — запах протухшей рыбы… Непонятно, то ли селёдку уже тухлую солят, то ли хранится она неправильно", — поделилась с Udm-info жительница улицы Молодёжной Ольга М.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
