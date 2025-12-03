Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Непростой золотой фрукт: есть или не есть кожуру хурмы — вот в чём вопрос

Вот как отличить хурму от шарона — BZfE
Еда

Хурма давно перестала быть "странным помидором на фруктовой полке" и всё чаще появляется в магазинах зимой.

Дерево хурмы
Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево хурмы

Её едят не только как быстрый перекус: мякоть отлично работает в смузи, салатах и даже в горячих блюдах. Главное — понять, какой плод перед вами, насколько он спелый и нужно ли снимать кожуру. Об этом сообщает Федеральный центр по питанию (BZfE) Германии.

За что ценят хурму

На прилавках часто встречаются и близкие варианты хурмы: шарон, "медовое яблоко", а также разные сортовые линии.

По составу хурма ценится за провитамин A (бета-каротин), витамин C, а также минералы, среди которых упоминаются калий, магний и фосфаты. Это не "лечебный продукт", но хороший сезонный фрукт для разнообразия рациона.

Как правильно есть хурму: простой алгоритм

Самый удобный способ зависит от степени зрелости. Если мякоть плотная, плод режут, как яблоко. Если хурма мягкая, её проще есть ложкой, как киви.

  1. Вымойте фрукт, особенно если планируете есть вместе с кожурой.

  2. Острым ножом разрежьте хурму вдоль пополам.

  3. Удалите основание плодоножки, а также участки с потемнениями или следами давления, если они вас смущают.

  4. Нарежьте дольками или кусочками.

  5. Если мякоть очень мягкая, просто разрежьте плод пополам и выньте мякоть ложкой прямо из кожуры.

Такой "ложечный" способ особенно советуют применять, когда плод полностью созрел: в этом состоянии хурма максимально сладкая и меньше вероятность неприятного вяжущего ощущения.

Вкус хурмы: почему иногда "вяжет" во рту

Созревшая хурма обычно напоминает смесь персика и сахарной дыни с лёгким ванильным оттенком. Но часть плодов может давать горьковатое или "пушисто-вяжущее" ощущение. Причина — дубильные вещества (танины). Чем их больше, тем выше шанс, что фрукт будет вяжущим, особенно если он ещё не дозрел.

У некоторых культурных разновидностей, включая шарон и часть сортов хурмы, танинов меньше, поэтому они чаще кажутся сладкими даже при более плотной мякоти.

Шарон и хурма: в чём разница

Шарон — это разновидность хурмы, выведенная и выращиваемая на равнине Шарон в Израиле. В описании подчёркивается два отличия: у него меньше дубильных веществ, поэтому вкус обычно мягче и слаще, а плод чаще бывает более плоским и желтоватым. Шарон обычно без косточек, что удобно, если вы едите фрукт на ходу или добавляете в блюда.

Обычная хурма чаще округлая, с гладкой кожицей и чашелистиками у плодоножки. Внутри могут встречаться продолговатые косточки, которые не рекомендуют употреблять.

Нужно ли снимать кожуру

С кожурой — вопрос вкуса и зрелости.

  • Спелую хурму кожурой есть можно, но у неё специфический привкус, поэтому многие предпочитают очищать фрукт или есть мякоть ложкой.

  • Если хурма твёрдая и "не раскрылась", её часто оставляют дозревать несколько дней, а уже затем едят.

  • Шарон за счёт более мягкой и удобоваримой кожуры чаще едят целиком. Если вкус кожуры не нравится, её можно очистить, как яблоко.

В любом случае, если кожуру вы не снимаете, фрукт стоит особенно тщательно мыть.

Как понять, что хурма спелая

Спелость у хурмы — это прежде всего текстура. Чем мягче плод, тем меньше неприятной терпкости и тем легче есть его ложкой.

  1. Выберите плод с ровной кожицей без явной плесени и влажных участков.

  2. Небольшие коричневые точки могут появляться из-за высокого содержания сахара и часто не опасны.

  3. Если есть сомнения, потемневшие места лучше вырезать, потому что именно там потенциально могут развиваться микроорганизмы.

  4. Если плод слишком твёрдый, дайте ему полежать несколько дней, чтобы дозрел.

Как готовить хурму: не только сырая мякоть

Хурма хороша тем, что легко "встраивается" в разные блюда — от лёгких до согревающих, особенно зимой.

• Для перекуса: порежьте дольками или ешьте ложкой, если плод мягкий.

• Для салата: нарежьте мелкими кубиками и добавьте к зелени или к овощным салатам, чтобы получить сладко-фруктовый контраст.

• Для горячих блюд: хурму можно слегка обжарить, затем добавить бульон и потушить до более густой консистенции; получается соус, который подходит к мясу и птице.

• Для смузи: мякоть хорошо сочетается с кисломолочной основой, лимонным соком и небольшим количеством мёда; можно использовать блендер, чтобы получить однородную текстуру.

Хурма и шарон в повседневном использовании

  1. Хурма чаще требует полной зрелости, чтобы вкус был мягким и без терпкости.

  2. Шарон обычно слаще при той же степени плотности и удобнее тем, что чаще без косточек.

  3. Кожуру хурмы многие снимают из-за специфического вкуса, а кожуру шарона чаще оставляют.

  4. Для смузи и десертных текстур удобнее мягкая хурма, а для салатов часто практичнее плотный шарон.

Плюсы и минусы хурмы как продукта на каждый день

Хурма может быть удачным зимним фруктом, но у неё есть особенности, которые важно учитывать.

Плюсы:

  • Сладкая мякоть хорошо работает и в перекусе, и в блюдах.

  • Полезный состав с витаминами и минералами помогает разнообразить рацион.

  • Много вариантов подачи: от салатов до соусов и смузи.

Минусы:

  • Неспелая хурма может быть неприятно вяжущей.

  • Кожура на любителя, и не всем нравится её вкус.

  • Потемневшие участки лучше контролировать и при необходимости вырезать.

Как выбрать и съесть хурму без разочарований

  1. Для "есть ложкой" берите мягкий плод, который слегка продавливается пальцами.

  2. Для салата выбирайте более плотный вариант, или шарон, чтобы кусочки держали форму.

  3. Всегда мойте плод, особенно если кожура остаётся.

  4. Если попалась терпкая хурма, дайте ей дозреть несколько дней, а затем ешьте мягкой.

  5. Потемнения без признаков порчи чаще всего не критичны, но сомнительные участки лучше вырезать.

Популярные вопросы о хурме и шароне

Как выбрать хурму, чтобы она не вязала?

Берите плод в стадии полной зрелости, когда он мягкий. Чем плотнее и "зеленее по ощущениям" хурма, тем выше шанс терпкости из-за танинов.

Что лучше для салата: хурма или шарон?

Для салата обычно удобнее более плотные плоды, поэтому шарон часто практичнее. Мягкая хурма может превратиться в пюре и дать слишком много сока.

Можно ли есть хурму с кожурой?

Можно, если плод спелый и вы хорошо его вымыли. Но вкус кожуры специфичен, поэтому многие предпочитают очищать или есть мякоть ложкой.

Опасны ли коричневые пятна?

Часто они связаны с высоким содержанием сахара и не опасны сами по себе, но при сомнениях такие места лучше вырезать, потому что там могут развиваться микроорганизмы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
