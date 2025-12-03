Сытный, густой, как в детстве: борщ на грудинке возвращает забытый вкус домашней кухни

Классический борщ на говяжьей грудинке — одно из тех блюд, которое сложно перепутать с чем-то другим. Он получается густым, ароматным, терпким и насыщенным, а его характерный вкус формируется благодаря правильному бульону, долгому томлению и сочетанию корнеплодов. Вариант на грудинке особенно хорош: мясо на кости отдаёт максимум вкуса, создавая основу для получасового тушения овощей. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Грудинка — идеальная часть говядины для длительной варки. Благодаря сочетанию мяса, жира и костей она формирует насыщенный бульон, который и определяет характер борща. Чтобы добиться правильной плотности и цвета, используют традиционный набор овощей: свёклу, морковь, лук, сладкий перец, капусту, картофель и помидоры.
Процесс приготовления требует внимания: сначала варят грудинку, затем поэтапно подготавливают овощи, обжаривают их и соединяют с бульоном. Каждый этап отвечает за свой вклад во вкус: свёкла — за цвет и сладость, лук и морковь — за базовый аромат, перец — за свежесть, чеснок — за яркость финальной ноты.
Для подачи:
Шаг 1.
Грудинку промывают, кладут в большую кастрюлю и заливают 3 литрами холодной воды. Доводят до кипения, снимают пену, солят и убавляют огонь до минимума.
Шаг 2.
Очищают и крупно режут одну морковь и одну луковицу. Добавляют их в бульон вместе с перцем горошком. У петрушки отрезают стебли и тоже кладут в кастрюлю — листы пригодятся позже.
Шаг 3.
Варят грудинку около трёх часов при слабом кипении. Если мясо начинает отходить от кости раньше — бульон готов. После этого жидкость процеживают, овощи выбрасывают. Мясо отделяют от костей и нарезают небольшими кусочками.
Шаг 4.
Пока варится бульон, подготавливают остальные овощи: очищают картофель, свёклу, морковь, лук и чеснок. Лук рубят мелко. Свёклу и морковь натирают на крупной тёрке раздельно.
Шаг 5.
Красный сладкий перец очищают от семян, нарезают кубиками. Картофель режут дольками, капусту шинкуют. Помидоры разрезают пополам и натирают мякоть — кожицу выбрасывают.
Шаг 6.
На среднем огне ставят две сковороды, в каждую добавляют по столовой ложке топлёного масла. В одну выкладывают лук, в другую — свёклу. Обжаривают около пяти минут, помешивая.
Шаг 7.
К луку добавляют морковь и перец, а в свёклу — уксус. Продолжают готовить ещё пять минут. Свёклу снимают с огня, а к луку с морковью добавляют тёртые помидоры. Тушат ещё пять минут.
Шаг 8.
Процеженный бульон доводят до кипения. Добавляют картофель и варят десять минут. Затем вводят капусту, свёклу, а также овощную заправку с луком, морковью и томатами. Варят всё вместе около пятнадцати минут.
Шаг 9.
Чеснок рубят вместе с листьями петрушки и добавляют в борщ вместе с подготовленным мясом. Досаливают, приправляют чёрным перцем, доводят до кипения и выключают огонь. Борщ оставляют под крышкой на 15 минут для настаивания. Подают со сметаной.
Снимайте пену сразу — это влияет на прозрачность бульона.
Добавляйте уксус в свёклу — он сохраняет цвет.
Не закрывайте крышку во время варки бульона: вкус становится чище.
Давайте борщу настояться — так вкус будет мягче и насыщеннее.
При желании часть свёклы можно запечь — это усиливает сладость.
Можно ли заменить свежие помидоры томатной пастой?
Да, но пасту нужно слегка обжарить, чтобы убрать кислоту.
Сколько хранится борщ?
До трёх дней в холодильнике, на следующий день он становится только лучше.
Можно ли готовить без уксуса?
Да, но цвет будет менее ярким — уксус стабилизирует оттенок свёклы.
В 2025 озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.