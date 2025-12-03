Сытный, густой, как в детстве: борщ на грудинке возвращает забытый вкус домашней кухни

Грудинка на кости делает бульон особенно наваристым

Классический борщ на говяжьей грудинке — одно из тех блюд, которое сложно перепутать с чем-то другим. Он получается густым, ароматным, терпким и насыщенным, а его характерный вкус формируется благодаря правильному бульону, долгому томлению и сочетанию корнеплодов. Вариант на грудинке особенно хорош: мясо на кости отдаёт максимум вкуса, создавая основу для получасового тушения овощей. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Борщ

Основные особенности борща на грудинке

Грудинка — идеальная часть говядины для длительной варки. Благодаря сочетанию мяса, жира и костей она формирует насыщенный бульон, который и определяет характер борща. Чтобы добиться правильной плотности и цвета, используют традиционный набор овощей: свёклу, морковь, лук, сладкий перец, капусту, картофель и помидоры.

Процесс приготовления требует внимания: сначала варят грудинку, затем поэтапно подготавливают овощи, обжаривают их и соединяют с бульоном. Каждый этап отвечает за свой вклад во вкус: свёкла — за цвет и сладость, лук и морковь — за базовый аромат, перец — за свежесть, чеснок — за яркость финальной ноты.

Ингредиенты для 10 порций

1,2 кг говяжьей грудинки

300 г свёклы

300 г моркови

400 г картофеля

1 красный сладкий перец

300 г белокочанной капусты

4 помидора

250 г репчатого лука

6 зубчиков чеснока

2 ст. л. яблочного уксуса 6%

50 г петрушки

2 ст. л. топлёного масла

1 ч. л. смеси перцев горошком

перец чёрный молотый — по вкусу

соль — по вкусу

Для подачи:

сметана 18% — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Грудинку промывают, кладут в большую кастрюлю и заливают 3 литрами холодной воды. Доводят до кипения, снимают пену, солят и убавляют огонь до минимума.

Шаг 2.

Очищают и крупно режут одну морковь и одну луковицу. Добавляют их в бульон вместе с перцем горошком. У петрушки отрезают стебли и тоже кладут в кастрюлю — листы пригодятся позже.

Шаг 3.

Варят грудинку около трёх часов при слабом кипении. Если мясо начинает отходить от кости раньше — бульон готов. После этого жидкость процеживают, овощи выбрасывают. Мясо отделяют от костей и нарезают небольшими кусочками.

Шаг 4.

Пока варится бульон, подготавливают остальные овощи: очищают картофель, свёклу, морковь, лук и чеснок. Лук рубят мелко. Свёклу и морковь натирают на крупной тёрке раздельно.

Шаг 5.

Красный сладкий перец очищают от семян, нарезают кубиками. Картофель режут дольками, капусту шинкуют. Помидоры разрезают пополам и натирают мякоть — кожицу выбрасывают.

Шаг 6.

На среднем огне ставят две сковороды, в каждую добавляют по столовой ложке топлёного масла. В одну выкладывают лук, в другую — свёклу. Обжаривают около пяти минут, помешивая.

Шаг 7.

К луку добавляют морковь и перец, а в свёклу — уксус. Продолжают готовить ещё пять минут. Свёклу снимают с огня, а к луку с морковью добавляют тёртые помидоры. Тушат ещё пять минут.

Шаг 8.

Процеженный бульон доводят до кипения. Добавляют картофель и варят десять минут. Затем вводят капусту, свёклу, а также овощную заправку с луком, морковью и томатами. Варят всё вместе около пятнадцати минут.

Шаг 9.

Чеснок рубят вместе с листьями петрушки и добавляют в борщ вместе с подготовленным мясом. Досаливают, приправляют чёрным перцем, доводят до кипения и выключают огонь. Борщ оставляют под крышкой на 15 минут для настаивания. Подают со сметаной.

Советы по приготовлению

Снимайте пену сразу — это влияет на прозрачность бульона. Добавляйте уксус в свёклу — он сохраняет цвет. Не закрывайте крышку во время варки бульона: вкус становится чище. Давайте борщу настояться — так вкус будет мягче и насыщеннее. При желании часть свёклы можно запечь — это усиливает сладость.

Популярные вопросы о классическом борще

Можно ли заменить свежие помидоры томатной пастой?

Да, но пасту нужно слегка обжарить, чтобы убрать кислоту.

Сколько хранится борщ?

До трёх дней в холодильнике, на следующий день он становится только лучше.

Можно ли готовить без уксуса?

Да, но цвет будет менее ярким — уксус стабилизирует оттенок свёклы.