Гости требуют рецепт: лазанья с картошкой и свининой превращает обычный ужин в событие

Свинину для лазаньи смешивают с зеленью и специями
Еда

Лазанья со свининой и картофелем — блюдо, которое сразу выделяется среди привычных вариантов пасты. Такое сочетание встречается в региональной итальянской кухне, где плотные овощи и слоёная паста нередко объединяются в одной запеканке. Чтобы получить действительно выразительный вкус, важно соблюдать технологию: правильная подготовка картофеля, сбалансированная мясная начинка и ароматный слой сыра. Именно эти элементы делают блюдо сытным и насыщенным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Лазанья на тарелке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лазанья на тарелке

Ингредиенты для 6 порций:

  • 400 г листов лазаньи
  • 1,3 л соуса бешамель
  • 5-6 средних картофелин
  • 600 г свинины (окорок)
  • 250 г моцареллы
  • 3 ст. л. тёртого пармезана
  • 2 зубчика чеснока
  • 10 перьев шнитт-лука
  • по 3 веточки петрушки, базилика, майорана и кинзы
  • 1 ч. л. молотой сладкой паприки
  • 1 ч. л. сушёного орегано
  • маленькая веточка розмарина
  • соль, свежемолотый чёрный перец

Важная деталь — картофель. Его необходимо тщательно вымыть и отварить в мундире в подсоленной воде. Нужно следить, чтобы клубни сохранили форму и не разварились, иначе ломтики нарушат структуру слоёв. После варки картофель обдают холодной водой и слегка охлаждают.

Пошаговое приготовление

Далее переходят к сборке лазаньи. Каждый этап важен, потому что от него зависит плотность, равномерность слоёв и финальный вкус.

Шаг 1.
Отваренный картофель очищают от кожуры и нарезают кружками толщиной около 5 мм.

Шаг 2.
Готовят мясную смесь: фарш соединяют с луком, чесноком, зеленью, специями, солью и перцем.

Шаг 3.
Подготавливают сыр: моцареллу нарезают, розмарин измельчают.

Шаг 4.
Форму для запекания смазывают небольшим количеством соуса бешамель. Затем укладывают первый слой листов лазаньи, покрывают их соусом и наносят тонкий слой мясной начинки. Сверху распределяют картофель, посыпают розмарином и выкладывают ломтики моцареллы.

Шаг 5.
Слои повторяют в такой же последовательности, пока не закончатся ингредиенты. Завершающий слой — листы лазаньи, смазанные бешамелем и посыпанные пармезаном.

Шаг 6.
Форму ставят в духовку, разогретую до 175 °C, и запекают примерно 1 час. Если верх начинает подрумяниваться слишком быстро, блюдо прикрывают фольгой. После запекания лазанье дают немного остыть: так она режется более аккуратно и сохраняет форму.

Важные нюансы

От правильного выбора картофеля многое зависит. Лучше подходят восковые сорта: они плотные и не развариваются. Важно также учитывать особенности листов лазаньи — некоторые требуют предварительной варки, поэтому стоит внимательно изучить рекомендации на упаковке.
Фарш можно использовать как сырой, так и слегка обжаренный — во втором случае вкус станет более глубоким. Дополнительные ингредиенты, например грибы или томатный соус, тоже подойдут, но изменят характер блюда.

Лазанья с картофелем и классическая версия

Классическая лазанья обычно включает соус болоньезе, томатную основу и пасту, пропитанную насыщенным вкусом помидоров и специй. Она легче по текстуре, но ярче по кислотности.
Лазанья со свининой и картофелем — более плотная и сытная. Картофель создаёт дополнительный объём, свинина — мягкий вкус, а смешение зелени делает блюдо ароматным. Такое сочетание особенно подходит для зимнего меню и больших застолий.

Советы по приготовлению

  1. Нарезайте картофель одинаковыми тонкими кружками.

  2. Следите, чтобы бешамель был средней густоты.

  3. Не торопитесь разрезать лазанью — выдержка улучшит структуру.

  4. Используйте свежую зелень: её аромат раскрывается лучше, чем у сушёной.

  5. При желании замените часть свинины на индейку — вкус станет мягче.

Популярные вопросы о лазанье со свининой и картошкой

Можно ли заменить моцареллу другими сырами?
Да, подойдут любые мягкие сыры, хорошо плавящиеся при нагреве.

Нужно ли предварительно обжаривать фарш?
Не обязательно. Сырой фарш отлично приготовится в духовке, но обжаривание добавляет вкус.

Какая форма лучше подходит для лазаньи?
Прямоугольная форма с высокими стенками позволяет сделать больше слоёв.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
