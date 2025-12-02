Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофейная зависимость проходит за несколько дней — нарколог Шуров
Дефицит Lada Iskra в Тольятти полностью исчез — инсайдер KhaDm
Резиновые ленты укрепляюь спину и улучшают осанку — Сэвидж и Чакоян
Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО
Полина Гагарина появилась на концерте в повседневной одежде
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук: Зеленскому указали на дверь
Елена Товстик потеряла надежду на примирение с мужем
Аргинин снизил агрегацию амилоида в тестах учёные университета Киндай
Победить старение одной таблеткой невозможно — генетик Карасев

Кондитеры годами скрывали этот крем: десерт из Флоренции удивляет вкусом даже опытных поваров

Крем Флорентин объединяет карамель и цитрусы в одном рецепте — кондитеры
Еда

В мире десертов есть рецепты, которые становятся настоящими гастрономическими открытиями. Крем Флорентин относится именно к таким: его вкус сочетает карамельную выразительность, сливочную мягкость и яркую цитрусовую свежесть, создавая финальный результат, которому сложно найти аналог. Этот крем открывает двери к десертам, где каждая ложка рассказывает историю мастерства. Об этом сообщает Sousec.ru.

Дульсе де лече
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дульсе де лече

Что делает крем Флорентин особенным

Крем Флорентин относят к категории сложных кондитерских кремов, но он остаётся доступным для тех, кто готов внимательно следовать рецептуре. Его используют как начинку, прослойку или самостоятельный десерт. Комбинация карамельной основы, цитрусовых акцентов и нежной структуры превращает его в универсальный инструмент для создания тортов, пирожных и муссов.

Ингредиенты для крема подбирают с учётом их роли в текстуре и вкусе. Сливки отвечают за мягкость, масло создаёт плотность, сахар даёт карамельный цвет, а мёд обеспечивает выразительность слоя. Цитрусовые насыщают крем ароматом, а ваниль делает вкус цельным. Желатин укрепляет структуру, позволяя крему сохранять форму даже в сложных десертах.

Благодаря такому сочетанию крем не только стабилен, но и легко принимает дополнительные ароматы, если рецепт требует вариаций. Его можно сочетать с орехами, свежими фруктами, шоколадом или ягодными соусами, каждый раз получая новое впечатление.

Ингредиенты и их роль в рецепте

В рецепте крема важен каждый компонент. Их взаимодействие формирует не только вкус, но и текстуру, которая должна быть плотной, блестящей и однородной. Чтобы результат получился предсказуемым, ингредиенты следует подготавливать заранее.

Основной состав

  • Сливки 33% — 400 мл
  • Мёд цветочный — 80 г
  • Сахар — 180 г
  • Сливочное масло 82,5% — 150 г

Ароматическая группа

  • Апельсин — цедра и 50 мл сока
  • Лимон — цедра с ½ плода
  • Ванильный стручок — 1 шт.

Дополнительно

  • Яичные желтки — 4 шт.
  • Желатин листовой — 10 г (или агар — 4 г)

Каждый ингредиент выполняет свою функцию: цитрусовые оттеняют карамель, желатин фиксирует структуру, а сливки смягчают насыщенность сахара.

Как приготовить крем Флорентин

Рецепт состоит из последовательных шагов, в которых важны температура, ритм и аккуратность. Чем точнее соблюдены этапы, тем лучше будет результат.

Подготовка

С цитрусов снимают цедру и заливают холодной водой на десять минут, чтобы убрать горечь. Апельсиновый сок выжимают отдельно.
Желатин замачивают в ледяной воде, масло нарезают аккуратными кубиками, а желтки слегка взбивают вилкой.

Карамелизация

В сотейнике соединяют сахар с двумя столовыми ложками воды. Смесь доводят до карамельного оттенка около 170°C. Перемешивать не нужно — сотейник лишь слегка наклоняют, чтобы сироп прогревался равномерно.
Когда карамель достигла нужного цвета, вводят тёплые сливки. Реакция активная, поэтому работать следует аккуратно. После объединения массы возвращают сотейник на огонь, чтобы полностью растворить карамель.

Загущение

Желтки темперируют: часть горячей массы вливают тонкой струйкой, энергично помешивая. Затем смесь возвращают в сотейник и загущают на водяной бане при температуре около 85°C.
Крем готов, когда равномерно покрывает поверхность лопатки.

Завершение

В тёплую смесь вводят отжатую цедру, апельсиновый сок и полностью растворённый желатин. Затем постепенно добавляют холодное масло и эмульгируют массу погружным блендером до гладкости.
Готовый крем сначала охлаждают два часа при комнатной температуре, затем отправляют в холодильник на 6–8 часов.

Применение крема в десертах

Крем универсален. Его используют как прослойку для бисквитов, начинку для профитролей или основу муссового торта. Он хорошо держит форму, что особенно важно для десертов с точной геометрией.
Подходит и для современного оформления: крем можно подать в стаканах с ягодами, использовать для мороженого или превратить в соус к горячим фруктам.

Сравнение крема Флорентин с другими кремами

Крем Флорентин отличается от классических вариантов по нескольким параметрам.

  • В отличие от заварного крема в нём нет муки и крахмала, поэтому вкус более чистый.
  • В сравнении с кремом англез Флорентин плотнее и стабильнее за счёт желатина.
  • Крем шантильи легче, но не обладает такой глубокой карамельной нотой.
  • Муссовые кремы воздушнее, но требуют точного баланса взбитых сливок.

Эта комбинация делает Флорентин удобным в работе: он сохраняет форму, не теряет гладкость и остаётся стабильным при охлаждении.

Плюсы и минусы крема Флорентин

Перед приготовлением полезно учитывать особенности рецепта. Плюсы делают его востребованным у кондитеров, но несколько нюансов требуют внимания.

  • Крем обладает насыщенным карамельно-цитрусовым вкусом.
  • Текстура плотная, но нежная, что удобно при создании многослойных десертов.
  • Масса легко эмульгируется, создавая однородную структуру.
  • Крем можно адаптировать под разные рецепты, изменяя ароматическую группу.

К сложностям относят чувствительность к температуре: перегрев приводит к расслоению. Также важно соблюдать время охлаждения для стабильной структуры.

Советы по приготовлению крема

Крем готовят внимательными и размеренными движениями. Чтобы добиться идеального результата, помогают несколько рекомендаций.

  1. Следите за цветом карамели — он должен быть насыщенным, но не тёмным.

  2. При соединении карамели со сливками смесь не должна охлаждаться слишком быстро.

  3. Перед введением желатина убедитесь, что он полностью растворился.

  4. После приготовления крем лучше остудить при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник.

  5. Для более лёгкой текстуры перед использованием крем можно взбить миксером.

Эти шаги помогают получить гладкую, устойчивую структуру, которая подойдёт для оформления любых десертов.

Популярные вопросы о креме Флорентин

Можно ли заменить желатин агаром?
Да, агар используют в меньшей дозировке, но его вводят при нагревании.

Подходит ли крем для тортов с несколькими слоями?
Да, структура остаётся прочной, если крем правильно охлаждён.

С какими фруктами Флорентин сочетается лучше всего?
С цитрусовыми, клубникой, грушами и запечёнными яблоками.ионных десертов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
В Госдуму внесут законопроект о наказании за буллинг и кибербуллинг
Вика Цыганова резко высказалась о деле Ларисы Долиной
Диетологи уточнили, что безопасно есть красную рыбу не более трёх раз в неделю
Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2025 года
Ваня Дмитриенко заявил, что возрастные поклонницы ставят его в неловкое положение
Поросль усиливается из-за повреждений корней взрослых деревьев
Цены на живые русские и удмуртские ёлки остались на уровне прошлого года
Город направил 5,052 млрд ₽ на программу развития транспорта — Житников
Гамсутль сохранил древнюю каменную застройку — историки
Специалисты по питанию подтвердили, что жиры улучшают усвоение витаминов A и D
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.