Переваренное тесто бьёт по организму: эта вода превращает вредные макароны в полезный гарнир

Литр воды на 100 граммов пасты предотвращает липкость — повара
Еда

Макароны считаются одним из самых простых блюд, но именно они чаще других превращаются в неприятный кухонный опыт: стоит на минуту отвлечься, и паста уже прилипла ко дну кастрюли.

Макароны с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макароны с соусом

Почему паста превращается в липкую массу

Как сообщает "БелНовости", многие винят в неудачной варке посуду или качество макарон, хотя профессиональные повара видят проблему в технике. Главная просчёт — слишком мало воды. Когда макароны варятся в тесноте, крахмал активно выделяется и концентрируется, оседая на дне и стенках. В результате кастрюля превращается в липкий капкан, а аккуратная паста — в комки.

Итальянские шефы, на которых ссылается издание, подчёркивают, что макароны в процессе варки должны свободно "плавать". На каждые сто граммов пасты требуется не меньше литра кипящей воды, иначе липкость практически неизбежна. При таком объёме жидкости крахмал равномернее распределяется, а сам продукт сохраняет форму и структуру.

Вода, кипение и внимание у плиты

Вторая распространённая ошибка связана с тем, что хозяйки забывают о перемешивании. Первые минуты после засыпания макарон в кастрюлю оказываются решающими: если оставить их без движения, они склеиваются между собой и прилипают к дну. Кулинары советуют не отходить от плиты хотя бы в начале варки и сделать несколько аккуратных движений ложкой, чтобы паста оставалась рассыпчатой.

Немало людей пытаются решить проблему с помощью растительного масла, добавляя его прямо в воду. Однако эксперты, на которых ссылается "Белновости", уверяют, что масло в воде не растворяется и практически не влияет на процесс варки. При этом соль играет ключевую роль: она укрепляет структуру макарон и помогает им оставаться упругими, а не развариваться в кашу.

Особое значение имеет и состояние воды. Она должна кипеть активно, а не томиться на слабом огне. Если пламя под кастрюлей слишком маленькое, макароны оседают на дно и начинают липнуть, вместо того чтобы перемещаться в бурлящем потоке. Правильная интенсивность кипения становится ещё одним условием того, что паста сохранит текстуру.

Качество макарон и польза аль денте

Профессионалы, мнение которых приводит издание, напоминают: качество самой пасты тоже важно. Дешёвые макароны из мягких сортов пшеницы выделяют больше крахмала и быстрее прилипают, особенно если уже допущены ошибки с водой и режимом варки. В то же время даже дорогой продукт не спасёт, если игнорировать базовые правила: достаточно объёма воды, активного кипения и внимания в первые минуты.

Диетологи добавляют ещё один аргумент в пользу правильной текстуры. Макароны, доведённые до состояния аль денте, усваиваются медленнее и не вызывают резких скачков сахара в крови. Так техника варки влияет не только на внешний вид и вкус блюда, но и на самочувствие после еды: переваренная паста превращается в тяжёлую липкую массу, отдалённо напоминающую исходный продукт.

Распространённый "народный тест" — бросать макаронину в стену, чтобы проверить готовность, — в материале назван далеким от реальной кулинарии. Настоящий показатель — вкус и текстура: паста должна быть упругой, но мягкой внутри. Итальянцы, которых цитирует издание, уверены, что паста — самостоятельное блюдо, а не просто гарнир, поэтому именно её качество и правильная варка определяют успех всего ужина.

Ошибку с водой, по данным материала, допускают девять из десяти хозяек, но исправляется она предельно просто. Больше воды, активное кипение и внимание в первые минуты варки позволяют избежать прилипания к кастрюле. Тогда макароны перестают быть источником раздражения и становятся тем блюдом, к которому хочется возвращаться снова.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
