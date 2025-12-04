Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоколадный квадрат, который покорил мир: брауни остаются нежными внутри и сочными даже через день

Классические брауни по простому рецепту готовила кондитер Синтия Баркоми
Еда

В Нью-Йорке брауни давно стали частью гастрономической культуры: плотные, влажные, сочные и ароматные, они остаются любимцами тех, кто ценит насыщенный шоколадный вкус.

брауни
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
брауни

Их легко приготовить заранее, и многие кондитеры уверяют: на следующий день десерт становится ещё нежнее. Такой подход позволяет наслаждаться этим лакомством без спешки и лишних усилий. Об этом сообщает издание bildderfrau.de.

Почему классические брауни стали легендой

История брауни уходит корнями в американскую кондитерскую традицию, где шоколадные десерты с плотной текстурой ценятся особенно высоко. Нью-йоркские брауни выделяются насыщенным ароматом, слегка влажной структурой и выразительным вкусом тёмного шоколада. Этот десерт популярен не только в США — в конце XX века он уверенно вошёл в европейскую выпечку. Именно в Германии брауни стали широко известны после того, как американский кондитер Синтия Баркоми открыла в Берлине свою пекарню.

"Классические брауни можно прекрасно испечь накануне. Говорят, они будут ещё вкуснее, потому что тогда они особенно нежные".

Именно эта особенность делает десерт удобным: можно подготовить его заранее, а в день подачи просто нарезать и подать к столу. Такая выпечка идеальна для вечеринок, подарков или уютного домашнего чаепития.

Рецепт нью-йоркских брауни: основа шоколадного удовольствия

Ингредиенты

  • 225 г тёмного шоколада
  • 120 г мягкого масла
  • 175 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 30 г какао для выпечки
  • 1 ч. л. соли

Время приготовления

  • активное время — около 15 минут
  • выпечка — 25 минут
  • остывание — примерно 30 минут

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C (верхний/нижний нагрев).

  2. Подготовьте форму 20x20 см, застелив её бумагой для выпечки.

  3. Порубите шоколад на крупные кусочки.

  4. Растопите половину шоколада на водяной бане.

  5. Растопите масло и слегка остудите.

  6. Смешайте масло с сахаром и ванильным сахаром до однородности.

  7. Добавляйте по одному яйцу, размешивая до кремовой текстуры.

  8. Введите тёплый растопленный шоколад.

  9. Просейте какао и соль, аккуратно вмешайте лопаткой, не перемешивая слишком долго.

  10. Добавьте оставшийся рубленый шоколад.

  11. Переложите тесто в форму и разровняйте.

  12. Выпекайте 20-25 минут, ориентируясь на желаемую плотность.

  13. Полностью остудите, затем нарежьте на квадраты.

Этот рецепт даёт плотный, слегка тягучий десерт, который легко адаптировать под собственные вкусы — например, добавив орехи или шоколадные дропсы.

Что делает брауни по-настоящему "фаджевыми"

Термин "fudge" описывает влажную структуру, которая напоминает британскую карамельную сладость. Для таких брауни важно не передерживать десерт в духовке: слишком долгий нагрев делает тесто сухим. Правильная консистенция достигается за счёт баланса масла, шоколада и короткого времени выпечки. Внутри брауни остаётся мягким, но внешняя корочка слегка плотнее, благодаря чему десерт легко нарезается.

Ещё одна особенность — использование качественного тёмного шоколада. Чем выше содержание какао, тем насыщеннее вкус и плотнее текстура. Ванильный сахар смягчает горчинку какао, а соль подчёркивает глубину шоколадного вкуса.

Как правильно хранить брауни, чтобы сохранить влажность

Классические брауни хорошо переносят хранение. Они остаются мягкими в течение нескольких дней при условии правильной упаковки. Автор рецепта делилась рекомендациями, позволяющими сохранить структуру десерта без потери вкуса.

"Вот как хранить классические брауни: в идеале их следует хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре, а не в холодильнике. Так они сохранят свою сочность и вкус как минимум три дня".

По словам кондитера, брауни можно заморозить порционно. После разморозки они остаются такими же нежными, что делает их удобным вариантом для тех, кто любит иметь под рукой домашнюю выпечку.

Сравнение разных видов брауни

Брауни различаются по текстуре: мягкие "fudge", более пористые "cakey" и плотные варианты с большим количеством шоколада. Нью-йоркская классика относится к первой категории. Она остаётся влажной внутри, слегка тягучей и имеет глубокий шоколадный вкус. Варианты с добавлением разрыхлителя получаются более воздушными, а рецепты с орехами — более хрустящими. Однако именно классический рецепт даёт тот самый легендарный баланс плотности и нежности.

Плюсы и минусы классических брауни

У брауни есть множество достоинств, но этот десерт всё же имеет особенности, которые стоит учитывать.

  • плюсы: насыщенный вкус, простота приготовления, хранится несколько дней, можно готовить заранее
  • минусы: высокая калорийность, требует точного контроля времени выпечки, важны качественные ингредиенты

Советы по приготовлению брауни

Чтобы десерт получился идеальным, стоит соблюдать несколько рекомендаций:

  1. Используйте шоколад с высоким процентом какао.

  2. Не взбивайте тесто слишком долго — оно должно оставаться густым.

  3. Следите за временем выпечки: внутри брауни должны оставаться влажными.

  4. Остывание обязательно — горячий десерт слишком мягкий для нарезки.

Популярные вопросы о брауни

  1. Можно ли заменить тёмный шоколад молочным? Можно, но вкус станет мягче и слаще.

  2. Как получить более плотные брауни? Увеличьте время выпечки на 3-5 минут.

  3. Подходят ли орехи в этот рецепт? Да, их можно добавить перед выпеканием.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
