Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний дезодорант безопасен для чувствительной кожи
Археологи при раскопках в суданском кургане нашли забытый погребальный обряд
Удобрение почвы крупой повышает качество грунта
Бывший муж сделал Прокловой предложение в прямом эфире
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Татьяна Лазарева* обнаружила продажу селёдки под шубой в Европе
Фен и холодильник нельзя подключать к удлинителю — Better H&G
Упражнения с эспандером усиливают работу мышц кора при боковых планках
Отмечены преимущества натуральной ароматизации розмарином

Золотой трюк для духовки: картофель фри делает неожиданно хрустящим одна простая деталь

Способ приготовления хрустящего картофеля фри показал шеф-повар Джеймс Мартин
Еда

Хрустящий картофель фри остаётся одним из тех простых гарниров, который способен превратить даже обычный ужин в маленький кулинарный праздник. Но добиться идеально золотистой корочки удаётся не всем: мелкие ошибки в технологии легко делают кусочки мягкими или слишком жирными. Именно поэтому советы опытного шеф-повара оказываются особенно ценными.

Запечённый картофель
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённый картофель

Что влияет на хруст картофеля и почему техника важнее рецепта

Картофель фри кажется простым блюдом, но его вкус зависит от множества нюансов: размера нарезки, температуры масла, степени предварительного отваривания и даже выбора жира. Многие хозяйки сталкиваются с тем, что картофель прилипает к сковороде, теряет форму или получается слишком мягким. Причиной становится неправильная обработка сырья или недостаточно разогретое масло. Чтобы добиться стабильного результата, важно понимать, как ведёт себя корнеплод при тепловой обработке.

Телеведущий и шеф-повар Джеймс Мартин подчёркивает, что идеальный картофель требует не только точности, но и времени. Несмотря на то, что сама обжарка занимает несколько минут, подготовка занимает от 30 до 60 минут. Такой подход позволяет получить нежный внутри и хрустящий снаружи гарнир, достойный ресторанного уровня.

"Этот способ приготовления позволяет каждый раз получать идеальный гарнир", — рассказал шеф-повар изданию Express.

По словам Мартина, использовать рецепт можно как для большой компании, так и для маленькой семьи — достаточно лишь уменьшить количество продуктов, не меняя саму технологию.

Ингредиенты для хрустящего картофеля фри

  • 10 крупных картофелин
  • 50 г свиного жира
  • 2 щепотки соли
  • растительное масло
  • 3-4 зубчика чеснока
  • веточки розмарина

Приготовление

  1. Очистите картофель, промойте и нарежьте крупными кусочками одинакового размера.

  2. Разогрейте духовку до 180-200 °C.

  3. Вскипятите воду в кастрюле и положите туда картофель.

  4. Отварите его 4-5 минут — кусочки должны стать мягкими снаружи, но не разваливаться.

  5. Слейте воду через дуршлаг и осторожно встряхните картофель, чтобы удалить лишнюю влагу и создать шероховатую поверхность.

  6. Растопите свиной жир на сковороде, добавьте растительное масло и хорошо разогрейте.

  7. Выложите кусочки картофеля и обжарьте их до золотистой корочки.

  8. Посолите, встряхните для равномерного распределения соли.

  9. Переложите картофель в жаропрочную форму, добавьте чеснок и розмарин.

  10. Запекайте 20-30 минут, ориентируясь на особенности вашей духовки.

  11. Готовый картофель должен стать золотисто-коричневым и хрустящим.

Такой метод сочетает две техники — кратковременное отваривание и запекание после обжарки. В результате получается плотная корочка и мягкая текстура внутри.

Почему рецепт шеф-повара работает безотказно

Метод Джеймса Мартина основан на принципе постепенного удаления влаги из картофеля. Короткая варка делает поверхность рыхлой, что помогает маслу схватывать кусочки равномерно. Свиное сало создаёт насыщенный вкус и повышает температуру обжаривания, благодаря чему корочка становится плотнее. Духовка завершает процесс, "запечатывая" влагу внутри и сохраняя воздушную структуру.

Такой подход используют многие профессиональные повара, когда хотят добиться максимально стабильного результата. Он подходит для приготовления гарнира к мясу, рыбе, овощам, соусам и блюдам из птицы. А аромат чеснока и розмарина делает простое блюдо более выразительным.

Варианты подачи и сочетание с другими блюдами

Хрустящий картофель универсален: его подают как самостоятельное блюдо или как дополнение к стейкам, котлетам, запечённой рыбе, куриным крылышкам или овощным блюдам. Хорошо сочетается он и с домашними соусами — сметанно-чесночным, сырным, пряным томатным, горчичным или классическим кетчупом.

Можно экспериментировать со специями: паприка добавляет сладость, тимьян подчёркивает аромат картофеля, а смесь сухого чеснока и перца делает вкус более насыщенным. При желании часть свиного жира можно заменить на топлёное сливочное масло — так гарнир получится чуть мягче.

Сравнение способов приготовления картофеля фри

Методов приготовления существует несколько, и каждый даёт свой результат. Традиционная обжарка в масле делает корочку хрустящей, но требует точного контроля температуры. Духовка даёт более диетический вариант, но корочка получается мягче. Метод, которым делится шеф-повар, сочетает оба подхода и обеспечивает золотистый цвет, плотную текстуру и мягкость внутри. Благодаря предварительному отвариванию вкус получается более глубоким, а сами кусочки сохраняют форму.

Плюсы и минусы рецепта Мартина

У этого подхода есть очевидные преимущества, но некоторым он может показаться трудоёмким.

  • плюсы: стабильный результат, выраженная корочка, насыщенный вкус, универсальность подачи
  • минусы: занимает больше времени, требует нескольких этапов приготовления, нужен свиной жир

Советы по приготовлению хрустящего картофеля

Чтобы блюдо получилось идеально, важно учитывать несколько моментов:

  1. Нарезайте картофель одинакового размера — это обеспечивает равномерную готовность.

  2. Не сокращайте время предварительного отваривания — именно оно влияет на хруст.

  3. Хорошо разогревайте масло: если оно недостаточно горячее, картофель впитает лишний жир.

  4. Не заполняйте сковороду полностью, иначе кусочки будут тушиться, а не жариться.

Популярные вопросы о картофеле фри

  1. Можно ли заменить свиное сало? Можно использовать растительное масло или смесь масел, но вкус получится менее насыщенным.

  2. Нужно ли промывать картофель после нарезки? Да, промывка удаляет лишний крахмал и предотвращает слипание.

  3. Что делать, если корочка не появилась? Вероятно, масло было недостаточно горячим или кусочки были слишком влажными.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Алюминиевые блоки цилиндров теряют жёсткость при износе — специалисты
Авто
Алюминиевые блоки цилиндров теряют жёсткость при износе — специалисты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Последние материалы
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Способ приготовления хрустящего картофеля фри показал шеф-повар Джеймс Мартин
Татьяна Лазарева* обнаружила продажу селёдки под шубой в Европе
Фен и холодильник нельзя подключать к удлинителю — Better H&G
Упражнения с эспандером усиливают работу мышц кора при боковых планках
Отмечены преимущества натуральной ароматизации розмарином
На недостаточную пользу ходьбы после 40 лет указала кардиолог Перельо
Новая лесная сауна в Шумяце предлагает уникальный опыт релаксации на природе — TASR
Томат Кёнигсберг даёт до 18 кг урожая с квадратного метра — агроном
Одна порция клюквы покрывает дневную норму добавленного сахара — USDA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.