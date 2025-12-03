Сытность без хлопот: суп с фаршем и сыром готовится за мгновение, а вкус — будто томился часами

Фарш для густого томатного супа с плавленым сыром обжаривают кулинары

Когда за окном становится прохладно, особенно тянет к тёплым блюдам, которые наполняют дом уютом и ароматом. Один из таких вариантов — простой суп на основе фарша, овощей и плавленого сыра. Он готовится быстро, но при этом получается густым, слегка сливочным и с лёгкой томатной ноткой. Об этом сообщает кулинарное издание bildderfrau.de.

Суп с фаршем и помидорами

Почему суп из фарша и сыра стал популярным в прохладное время года

Такие блюда сочетают в себе две важные особенности — сытность и малозатратность по времени. Фарш прогревается очень быстро, а овощи для подобного супа не требуют сложной обработки. Добавление плавленого сыра делает текстуру более нежной, а томаты придают лёгкую кислинку, создавая баланс вкусов. Этот суп удобно готовить в выходные, когда хочется потратить минимум усилий и получить максимум аромата.

Многие кулинары отмечают, что подобные блюда легко адаптируются под домашние условия: можно заменить бульон водой со специями, использовать сладкий или острый перец, регулировать густоту количеством плавленого сыра. Благодаря этому рецепт становится универсальным для семейных обедов.

Быстрый томатно-сырный суп с фаршем: основа для уютного выходного дня

Ингредиенты на 4 порции

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 красных болгарских перца

2 ст. л. масла

400 г смешанного фарша

600 мл говяжьего или мясного бульона

400 г консервированных нарезанных помидоров

200 г плавленого сыра

100 г сметаны

соль, перец

острая паприка

чесночный порошок

свежая нарезанная петрушка

Приготовление

Очистите лук и чеснок, нарежьте их мелкими кубиками. Вымойте болгарский перец, удалите сердцевину и нарежьте мякоть полосками. Разогрейте масло в кастрюле, добавьте фарш и обжарьте, помешивая. Добавьте лук, чеснок и перец, готовьте до прозрачности лука. Влейте бульон, уменьшите огонь и тушите 10 минут. Добавьте томаты, перемешайте и варите ещё 15 минут на среднем огне. Положите плавленый сыр и размешивайте до полного растворения. Добавьте сметану, снова перемешайте. Приправьте солью, перцем, паприкой и чесночным порошком. Доведите до кипения и снимите с огня. Разлейте по тарелкам и украсьте петрушкой.

Этот суп отлично подойдёт тем, кто любит насыщенные вкусы, но при этом ценит простоту в приготовлении.

Как добиться идеальной консистенции супа

Чтобы блюдо получилось максимально густым и нежным, важно правильно подбирать продукты. Плавленый сыр лучше использовать в брусочках — он быстро растворяется и не оставляет комочков. Консервированные помидоры придают лёгкую кислинку, которая хорошо дополняет мясо. Если хочется более плотной структуры, можно немного уменьшить количество бульона.

Фарш важно обжарить до лёгкой корочки — это добавляет насыщенность и усиливает аромат. Перец вносит сладость, а чеснок — характерный тёплый оттенок вкуса. Благодаря такой комбинации суп становится насыщенным и согревающим, что особенно приятно в прохладные осенние и зимние дни.

Суп как основа для импровизации

Этот рецепт легко адаптируется. При желании можно добавить немного риса или мелких макаронных изделий — они впитают часть бульона и придадут супу плотность. Для более острого варианта подойдёт щепотка кайенского перца или немного аджики. А тем, кто любит мягкие сливочные вкусы, можно увеличить количество сметаны или положить немного сливочного масла.

Такой суп хорошо подаётся со свежим хлебом, чесночными гренками или питой. Он становится полноценным обедом и не требует дополнительных блюд. Благодаря простоте приготовления рецепт идеально подходит для выходных.

Сравнение супов на основе фарша

Супы с мясным фаршем бывают разными: томатные, сливочные, овощные или комбинированные. Вариант с плавленым сыром остаётся одним из самых популярных благодаря нежной текстуре. Томатно-овощные супы получаются более лёгкими, а сливочные — более насыщенными. Фарш в каждом из этих вариантов раскрывается по-разному, и именно сочетание с сыром даёт наиболее сбалансированный и уютный результат.

Плюсы и минусы супа с фаршем и сыром

Суп с сыром и фаршем — универсальный выбор, но у него есть особенности, которые стоит учитывать. Он согревает и насыщает, но может показаться довольно плотным для тех, кто предпочитает более лёгкие блюда.

плюсы: насыщенность, быстрота приготовления, доступные ингредиенты, выразительный вкус

минусы: высокая калорийность, насыщенная текстура подходит не всем, сыр требует аккуратного растворения

Советы по приготовлению супа

Чтобы суп получился идеальным:

Плавленый сыр добавляйте в конце — он лучше растворяется. Не переборщите со специями: томаты уже дают выраженный вкус. Даёте супу настояться 10–15 минут — он становится гуще.

