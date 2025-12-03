Сытность без хлопот: суп с фаршем и сыром готовится за мгновение, а вкус — будто томился часами

Когда за окном становится прохладно, особенно тянет к тёплым блюдам, которые наполняют дом уютом и ароматом. Один из таких вариантов — простой суп на основе фарша, овощей и плавленого сыра. Он готовится быстро, но при этом получается густым, слегка сливочным и с лёгкой томатной ноткой. Об этом сообщает кулинарное издание bildderfrau.de.
Такие блюда сочетают в себе две важные особенности — сытность и малозатратность по времени. Фарш прогревается очень быстро, а овощи для подобного супа не требуют сложной обработки. Добавление плавленого сыра делает текстуру более нежной, а томаты придают лёгкую кислинку, создавая баланс вкусов. Этот суп удобно готовить в выходные, когда хочется потратить минимум усилий и получить максимум аромата.
Многие кулинары отмечают, что подобные блюда легко адаптируются под домашние условия: можно заменить бульон водой со специями, использовать сладкий или острый перец, регулировать густоту количеством плавленого сыра. Благодаря этому рецепт становится универсальным для семейных обедов.
Очистите лук и чеснок, нарежьте их мелкими кубиками.
Вымойте болгарский перец, удалите сердцевину и нарежьте мякоть полосками.
Разогрейте масло в кастрюле, добавьте фарш и обжарьте, помешивая.
Добавьте лук, чеснок и перец, готовьте до прозрачности лука.
Влейте бульон, уменьшите огонь и тушите 10 минут.
Добавьте томаты, перемешайте и варите ещё 15 минут на среднем огне.
Положите плавленый сыр и размешивайте до полного растворения.
Добавьте сметану, снова перемешайте.
Приправьте солью, перцем, паприкой и чесночным порошком.
Доведите до кипения и снимите с огня.
Разлейте по тарелкам и украсьте петрушкой.
Этот суп отлично подойдёт тем, кто любит насыщенные вкусы, но при этом ценит простоту в приготовлении.
Чтобы блюдо получилось максимально густым и нежным, важно правильно подбирать продукты. Плавленый сыр лучше использовать в брусочках — он быстро растворяется и не оставляет комочков. Консервированные помидоры придают лёгкую кислинку, которая хорошо дополняет мясо. Если хочется более плотной структуры, можно немного уменьшить количество бульона.
Фарш важно обжарить до лёгкой корочки — это добавляет насыщенность и усиливает аромат. Перец вносит сладость, а чеснок — характерный тёплый оттенок вкуса. Благодаря такой комбинации суп становится насыщенным и согревающим, что особенно приятно в прохладные осенние и зимние дни.
Этот рецепт легко адаптируется. При желании можно добавить немного риса или мелких макаронных изделий — они впитают часть бульона и придадут супу плотность. Для более острого варианта подойдёт щепотка кайенского перца или немного аджики. А тем, кто любит мягкие сливочные вкусы, можно увеличить количество сметаны или положить немного сливочного масла.
Такой суп хорошо подаётся со свежим хлебом, чесночными гренками или питой. Он становится полноценным обедом и не требует дополнительных блюд. Благодаря простоте приготовления рецепт идеально подходит для выходных.
Супы с мясным фаршем бывают разными: томатные, сливочные, овощные или комбинированные. Вариант с плавленым сыром остаётся одним из самых популярных благодаря нежной текстуре. Томатно-овощные супы получаются более лёгкими, а сливочные — более насыщенными. Фарш в каждом из этих вариантов раскрывается по-разному, и именно сочетание с сыром даёт наиболее сбалансированный и уютный результат.
Суп с сыром и фаршем — универсальный выбор, но у него есть особенности, которые стоит учитывать. Он согревает и насыщает, но может показаться довольно плотным для тех, кто предпочитает более лёгкие блюда.
Чтобы суп получился идеальным:
Плавленый сыр добавляйте в конце — он лучше растворяется.
Не переборщите со специями: томаты уже дают выраженный вкус.
Даёте супу настояться 10–15 минут — он становится гуще.
Можно ли заменить смешанный фарш? Да, подойдёт говяжий или индюшиный.
Что использовать вместо плавленого сыра? Можно взять мягкий сливочный сыр или сливки.
Можно ли готовить без сметаны? Да, но вкус станет менее мягким.
