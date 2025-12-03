Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окапи стал единственным живущим родственником жирафа
Пугачёва и Ротару враждовали из-за второго мужа Примадонны
Сильный пресс становится заметен при низком проценте жира — фитнес-тренеры
Кошка точит когти при виде хозяина из-за положительных эмоций
Натуральный попурри заменяет дорогие рождественские свечи — Эксперт Шантель Мила
Индонезия стала вторым в мире производителем морских водорослей — СPG
Комнатные растения зимой теряют тургор и засыхают из-за низкой влажности
Актриса Мария Горбань призналась в четырёх операциях на груди
Между Григорием Лепсом и Авророй Кибой произошёл скандал — психолог Абравитова

Сытность без хлопот: суп с фаршем и сыром готовится за мгновение, а вкус — будто томился часами

Фарш для густого томатного супа с плавленым сыром обжаривают кулинары
Еда

Когда за окном становится прохладно, особенно тянет к тёплым блюдам, которые наполняют дом уютом и ароматом. Один из таких вариантов — простой суп на основе фарша, овощей и плавленого сыра. Он готовится быстро, но при этом получается густым, слегка сливочным и с лёгкой томатной ноткой. Об этом сообщает кулинарное издание bildderfrau.de.

Суп с фаршем и помидорами
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Суп с фаршем и помидорами

Почему суп из фарша и сыра стал популярным в прохладное время года

Такие блюда сочетают в себе две важные особенности — сытность и малозатратность по времени. Фарш прогревается очень быстро, а овощи для подобного супа не требуют сложной обработки. Добавление плавленого сыра делает текстуру более нежной, а томаты придают лёгкую кислинку, создавая баланс вкусов. Этот суп удобно готовить в выходные, когда хочется потратить минимум усилий и получить максимум аромата.

Многие кулинары отмечают, что подобные блюда легко адаптируются под домашние условия: можно заменить бульон водой со специями, использовать сладкий или острый перец, регулировать густоту количеством плавленого сыра. Благодаря этому рецепт становится универсальным для семейных обедов.

Быстрый томатно-сырный суп с фаршем: основа для уютного выходного дня

Ингредиенты на 4 порции

  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 красных болгарских перца
  • 2 ст. л. масла
  • 400 г смешанного фарша
  • 600 мл говяжьего или мясного бульона
  • 400 г консервированных нарезанных помидоров
  • 200 г плавленого сыра
  • 100 г сметаны
  • соль, перец
  • острая паприка
  • чесночный порошок
  • свежая нарезанная петрушка

Приготовление

  1. Очистите лук и чеснок, нарежьте их мелкими кубиками.

  2. Вымойте болгарский перец, удалите сердцевину и нарежьте мякоть полосками.

  3. Разогрейте масло в кастрюле, добавьте фарш и обжарьте, помешивая.

  4. Добавьте лук, чеснок и перец, готовьте до прозрачности лука.

  5. Влейте бульон, уменьшите огонь и тушите 10 минут.

  6. Добавьте томаты, перемешайте и варите ещё 15 минут на среднем огне.

  7. Положите плавленый сыр и размешивайте до полного растворения.

  8. Добавьте сметану, снова перемешайте.

  9. Приправьте солью, перцем, паприкой и чесночным порошком.

  10. Доведите до кипения и снимите с огня.

  11. Разлейте по тарелкам и украсьте петрушкой.

Этот суп отлично подойдёт тем, кто любит насыщенные вкусы, но при этом ценит простоту в приготовлении.

Как добиться идеальной консистенции супа

Чтобы блюдо получилось максимально густым и нежным, важно правильно подбирать продукты. Плавленый сыр лучше использовать в брусочках — он быстро растворяется и не оставляет комочков. Консервированные помидоры придают лёгкую кислинку, которая хорошо дополняет мясо. Если хочется более плотной структуры, можно немного уменьшить количество бульона.

Фарш важно обжарить до лёгкой корочки — это добавляет насыщенность и усиливает аромат. Перец вносит сладость, а чеснок — характерный тёплый оттенок вкуса. Благодаря такой комбинации суп становится насыщенным и согревающим, что особенно приятно в прохладные осенние и зимние дни.

Суп как основа для импровизации

Этот рецепт легко адаптируется. При желании можно добавить немного риса или мелких макаронных изделий — они впитают часть бульона и придадут супу плотность. Для более острого варианта подойдёт щепотка кайенского перца или немного аджики. А тем, кто любит мягкие сливочные вкусы, можно увеличить количество сметаны или положить немного сливочного масла.

Такой суп хорошо подаётся со свежим хлебом, чесночными гренками или питой. Он становится полноценным обедом и не требует дополнительных блюд. Благодаря простоте приготовления рецепт идеально подходит для выходных.

Сравнение супов на основе фарша

Супы с мясным фаршем бывают разными: томатные, сливочные, овощные или комбинированные. Вариант с плавленым сыром остаётся одним из самых популярных благодаря нежной текстуре. Томатно-овощные супы получаются более лёгкими, а сливочные — более насыщенными. Фарш в каждом из этих вариантов раскрывается по-разному, и именно сочетание с сыром даёт наиболее сбалансированный и уютный результат.

Плюсы и минусы супа с фаршем и сыром

Суп с сыром и фаршем — универсальный выбор, но у него есть особенности, которые стоит учитывать. Он согревает и насыщает, но может показаться довольно плотным для тех, кто предпочитает более лёгкие блюда.

  • плюсы: насыщенность, быстрота приготовления, доступные ингредиенты, выразительный вкус
  • минусы: высокая калорийность, насыщенная текстура подходит не всем, сыр требует аккуратного растворения

Советы по приготовлению супа

Чтобы суп получился идеальным:

  1. Плавленый сыр добавляйте в конце — он лучше растворяется.

  2. Не переборщите со специями: томаты уже дают выраженный вкус.

  3. Даёте супу настояться 10–15 минут — он становится гуще.

Популярные вопросы о супе с фаршем

  1. Можно ли заменить смешанный фарш? Да, подойдёт говяжий или индюшиный.

  2. Что использовать вместо плавленого сыра? Можно взять мягкий сливочный сыр или сливки.

  3. Можно ли готовить без сметаны? Да, но вкус станет менее мягким.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Садоводство, цветоводство
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Индонезия стала вторым в мире производителем морских водорослей — СPG
Комнатные растения зимой теряют тургор и засыхают из-за низкой влажности
Фарш для густого томатного супа с плавленым сыром обжаривают кулинары
Актриса Мария Горбань призналась в четырёх операциях на груди
Между Григорием Лепсом и Авророй Кибой произошёл скандал — психолог Абравитова
Завершение Эль-Ниньо принесёт долгожданный снег к Новому году — эксперт Карнаухов
В России допускают прямоугольные и двухстрочные номера — Сергей Радько
Женщинам рекомендуют проверять ферритин перед беременностью — гинеколог Бахметьева
Отдых лёжа после еды увеличил риск изжоги — физиологи
Кванджу приглашает гостей в двухдневный гастротур про кимчи — Korea Herald
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.