Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электризация волос зимой возникает из-за низкой влажности и трения тканей — Malatec
Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует ослабление рубля в следующем году
Арми Хаммер может получить роль в российском шпионском боевике
Утренний прием витамина B12 повышает энергию — verywellhealth.com
В Калининграде хозяйка вошла в сдаваемую квартиру без согласия жильцов
Экс-супруга Ефремова скончалась из-за сердечной недостаточности
Главный дизайнер Jaguar Land Rover Джерри Макговерн покинул компанию-руководство
Подтверждена необходимость утилизации просроченных лекарств — терапевты
Одичавшие виды происходят от домашних животных – National Geographic

Магазинный сыр больше не нужен: ночной рецепт, после которого невозможно вернуться к покупному

Домашний сливочный сыр можно сделать из ряженки и сметаны
4:06
Еда

Необязательно идти в магазин за сливочным сыром "Филадельфия" — его легко приготовить дома из самых простых продуктов. Ряженка и сметана, смешанные на ночь, превращаются к утру в нежный, кремовый сыр с насыщенным вкусом. Без сложных технологий и без лишних затрат — всё, что нужно, уже есть в холодильнике. Об этом сообщает pg11.ru.

Кремовый сыр в миске
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кремовый сыр в миске

Почему домашняя "Филадельфия" ничем не уступает магазинной

Промышленный сыр готовят из пастеризованного молока, сливок и заквасок, но по сути это тот же мягкий кисломолочный продукт, который можно получить и в домашних условиях. Комбинация ряженки и сметаны даёт ту же структуру: густую, плотную, но при этом кремовую.

Такой вариант идеально подойдёт для бутербродов, канапе, суши, кремов и солёных закусок.

Ингредиенты для домашнего сливочного сыра

  • Ряженка: 1 литр.
  • Сметана (15% и выше): 500 г.
  • Петрушка и укроп: по 2-3 веточки.
  • Соль: по вкусу.
  • Специи (белый перец, чесночный порошок, базилик): по желанию.

Все продукты должны быть свежими и комнатной температуры, чтобы бактерии активнее работали при ферментации.

Как приготовить сыр пошагово

  • Смешайте основу: в глубокой миске соедините ряженку и сметану. Перемешайте венчиком до однородной массы.
  • Добавьте аромат: мелко нарежьте зелень, добавьте соль и любимые специи. Перемешайте.
  • Подготовьте фильтр: в дуршлаг положите 2-3 слоя марли и поставьте его в миску. Вылейте смесь в марлю и аккуратно накройте края сверху.
  • Дайте стечь сыворотке: оставьте массу в холодильнике на ночь (6-8 часов). Можно поставить сверху лёгкий груз, чтобы ускорить отделение жидкости.
  • Наслаждайтесь результатом: утром в марле останется плотный, гладкий сыр. Его консистенция будет напоминать "Филадельфию": нежная, упругая, с лёгкой кислинкой.

Сыр можно хранить в герметичном контейнере до 4 дней.

Сравнение: домашний и покупной вариант

  • Вкус: домашний сыр получается чуть кислее, но натуральнее по вкусу.
  • Состав: в нём нет стабилизаторов и консервантов.
  • Цена: себестоимость примерно в 3 раза ниже магазинного аналога.
  • Гибкость: можно регулировать жирность, солёность и добавки под себя.

Домашняя версия особенно хороша для праздничных блюд: рулетов с рыбой, тарталеток, закусочных роллов и мини-брускетт.

Плюсы и минусы домашней Филадельфии

Плюсы

  • Натуральный состав.
  • Минимальные затраты.
  • Лёгкость приготовления.
  • Возможность менять вкус с помощью зелени и специй.

Минусы

  • Короткий срок хранения.
  • Требуется время для стекания сыворотки.

Советы шаг за шагом

  • Используйте только свежие кисломолочные продукты с жирностью не ниже 15 %.
  • Не мешайте массе во время стекания — дайте сыворотке выйти самостоятельно.
  • Для более плотной текстуры оставьте сыр в холодильнике на 10-12 часов.
  • Чтобы получить сладкий вариант, добавьте щепотку сахара и ваниль — получится крем для десертов.
  • Для пряного вкуса вмешайте в готовый сыр немного копчёной паприки или измельчённый чеснок.

Популярные вопросы

Можно ли заменить ряженку кефиром

Да, но вкус будет менее сливочным и с выраженной кислинкой.

Как долго хранится сыр

Не более 3-4 дней в закрытой посуде в холодильнике.

Подходит ли для суши и роллов

Да, структура позволяет легко намазывать и держать форму в ролле.

Как сделать текстуру гуще

Положите массу под пресс на 1-2 часа или оставьте дольше в холодильнике.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Недвижимость
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Популярное
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок

Некоторые декоративные деревья могут стать угрозой для сада: они разрастаются, вытесняют местные виды и усложняют уход. Какие растения лучше не сажать.

Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Котёнок, выросший в пустой коробке: правила, которые распаковывают одинокое детство
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Электризация волос зимой возникает из-за низкой влажности и трения тканей — Malatec
Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует ослабление рубля в следующем году
Арми Хаммер может получить роль в российском шпионском боевике
Утренний прием витамина B12 повышает энергию — verywellhealth.com
В Калининграде хозяйка вошла в сдаваемую квартиру без согласия жильцов
Экс-супруга Ефремова скончалась из-за сердечной недостаточности
Главный дизайнер Jaguar Land Rover Джерри Макговерн покинул компанию-руководство
Подтверждена необходимость утилизации просроченных лекарств — терапевты
Одичавшие виды происходят от домашних животных – National Geographic
Домашний сливочный сыр можно сделать из ряженки и сметаны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.