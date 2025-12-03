Магазинный сыр больше не нужен: ночной рецепт, после которого невозможно вернуться к покупному

Необязательно идти в магазин за сливочным сыром "Филадельфия" — его легко приготовить дома из самых простых продуктов. Ряженка и сметана, смешанные на ночь, превращаются к утру в нежный, кремовый сыр с насыщенным вкусом. Без сложных технологий и без лишних затрат — всё, что нужно, уже есть в холодильнике. Об этом сообщает pg11.ru.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кремовый сыр в миске
Почему домашняя "Филадельфия" ничем не уступает магазинной
Промышленный сыр готовят из пастеризованного молока, сливок и заквасок, но по сути это тот же мягкий кисломолочный продукт, который можно получить и в домашних условиях. Комбинация ряженки и сметаны даёт ту же структуру: густую, плотную, но при этом кремовую.
Такой вариант идеально подойдёт для бутербродов, канапе, суши, кремов и солёных закусок.
Ингредиенты для домашнего сливочного сыра
Ряженка: 1 литр.
Сметана (15% и выше): 500 г.
Петрушка и укроп: по 2-3 веточки.
Соль: по вкусу.
Специи (белый перец, чесночный порошок, базилик): по желанию.
Все продукты должны быть свежими и комнатной температуры, чтобы бактерии активнее работали при ферментации.
Как приготовить сыр пошагово
Смешайте основу: в глубокой миске соедините ряженку и сметану. Перемешайте венчиком до однородной массы.