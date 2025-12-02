Без суеты и стояния у плиты: мясной ужин, который тает во рту и покоряет даже гурманов

Простой ужин из картофеля и фарша можно приготовить за час

4:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда времени и сил на ужин почти не остаётся, хочется блюда, которое готовится просто, но выглядит как полноценное домашнее горячее. Гратен из картофеля, фарша и помидоров решает задачу идеально: всё смешивается в одной форме и отправляется в духовку. Результат — ароматная, сытная запеканка с золотистой корочкой и тающим сыром. Об этом сообщает портал news.ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картофельный гратен в форме

Почему гратен — идеальный ужин после рабочего дня

В отличие от обычных запеканок, гратен сочетает насыщенный вкус, мягкую текстуру и минимум хлопот. Картофель заменяет гарнир, фарш — основу, а помидоры и сливки придают блюду сочность. Всё, что нужно — нарезать, собрать слоями и дождаться, пока духовка сделает остальное.

Как приготовить гратен с фаршем и помидорами

Ингредиенты

600 г картофеля, 400 г мясного фарша, 2 помидора, 1 луковица, 150 г твёрдого сыра, 200 мл сливок, 2 зубчика чеснока, соль, перец и прованские травы.

Пошаговое приготовление

Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками.

Лук измельчите, помидоры нарежьте дольками, сыр натрите на тёрке.

На сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте фарш и готовьте до румяного цвета.

Приправьте солью, перцем, чесноком и травами.

В форму для запекания выложите половину картофеля, затем фарш, потом оставшийся картофель.

Полейте сливками, выложите помидоры, посыпьте сыром.

Накройте фольгой и выпекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и запекайте ещё 20 минут до корочки.

Дайте гратену постоять 10-15 минут перед подачей.

Получается аппетитное блюдо с мягкими слоями и тянущимся сыром, которое можно разрезать порционно, как пирог.

Сравнение с классическим гратеном

Классический гратен дофинуа: готовят без мяса, только из картофеля и сливок.

готовят без мяса, только из картофеля и сливок. Гратен с фаршем: более сытный и универсальный вариант, в котором мясо заменяет полноценное второе блюдо.

более сытный и универсальный вариант, в котором мясо заменяет полноценное второе блюдо. Вариант с помидорами: добавляет кислинку и балансирует жирность сливок.

Такой рецепт подходит для любых видов фарша — свиного, говяжьего или куриного.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы

Готовится в одной форме без лишней посуды.

Подходит для запекания заранее — можно разогревать на следующий день.

Легко варьировать состав — добавлять кабачки, баклажаны или грибы.

Красиво выглядит при подаче.

Минусы

Длительное запекание — около часа.

Калорийность выше, чем у классической запеканки из овощей.

Чтобы сделать гратен легче, можно заменить часть сливок нежирным молоком или использовать сыр с пониженным содержанием жира.

Советы для идеальной текстуры

Используйте картофель среднего крахмалистого сорта — он лучше держит форму.

Нарезайте ломтики одинаковой толщины, чтобы они пропеклись равномерно.

Не злоупотребляйте солью: сливки и сыр уже придают вкус.

Если верх подгорает, а картофель ещё не готов, накройте фольгой на последние 10 минут.

Перед подачей дайте гратену немного остыть — так он не развалится при нарезке.

Популярные вопросы

Можно ли заменить сливки

Да, на молоко с ложкой сметаны или сливочного масла.

Какой сыр подходит лучше

Твёрдый — например, гауда, эмменталь или российский. Они хорошо плавятся и образуют корочку.

Можно ли приготовить без духовки

Да, в мультиварке в режиме "Выпечка" — около 60 минут.

Как хранить гратен

В холодильнике до трёх дней, под крышкой. Перед подачей достаточно разогреть в микроволновке.