Без суеты и стояния у плиты: мясной ужин, который тает во рту и покоряет даже гурманов

Когда времени и сил на ужин почти не остаётся, хочется блюда, которое готовится просто, но выглядит как полноценное домашнее горячее. Гратен из картофеля, фарша и помидоров решает задачу идеально: всё смешивается в одной форме и отправляется в духовку. Результат — ароматная, сытная запеканка с золотистой корочкой и тающим сыром. Об этом сообщает портал news.ru.

Картофельный гратен в форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельный гратен в форме

Почему гратен — идеальный ужин после рабочего дня

В отличие от обычных запеканок, гратен сочетает насыщенный вкус, мягкую текстуру и минимум хлопот. Картофель заменяет гарнир, фарш — основу, а помидоры и сливки придают блюду сочность. Всё, что нужно — нарезать, собрать слоями и дождаться, пока духовка сделает остальное.

Как приготовить гратен с фаршем и помидорами

Ингредиенты

600 г картофеля, 400 г мясного фарша, 2 помидора, 1 луковица, 150 г твёрдого сыра, 200 мл сливок, 2 зубчика чеснока, соль, перец и прованские травы.

Пошаговое приготовление

  • Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками.
  • Лук измельчите, помидоры нарежьте дольками, сыр натрите на тёрке.
  • На сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте фарш и готовьте до румяного цвета.
  • Приправьте солью, перцем, чесноком и травами.
  • В форму для запекания выложите половину картофеля, затем фарш, потом оставшийся картофель.
  • Полейте сливками, выложите помидоры, посыпьте сыром.
  • Накройте фольгой и выпекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и запекайте ещё 20 минут до корочки.
  • Дайте гратену постоять 10-15 минут перед подачей.

Получается аппетитное блюдо с мягкими слоями и тянущимся сыром, которое можно разрезать порционно, как пирог.

Сравнение с классическим гратеном

  • Классический гратен дофинуа: готовят без мяса, только из картофеля и сливок.
  • Гратен с фаршем: более сытный и универсальный вариант, в котором мясо заменяет полноценное второе блюдо.
  • Вариант с помидорами: добавляет кислинку и балансирует жирность сливок.

Такой рецепт подходит для любых видов фарша — свиного, говяжьего или куриного.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы

  • Готовится в одной форме без лишней посуды.
  • Подходит для запекания заранее — можно разогревать на следующий день.
  • Легко варьировать состав — добавлять кабачки, баклажаны или грибы.
  • Красиво выглядит при подаче.

Минусы

  • Длительное запекание — около часа.
  • Калорийность выше, чем у классической запеканки из овощей.

Чтобы сделать гратен легче, можно заменить часть сливок нежирным молоком или использовать сыр с пониженным содержанием жира.

Советы для идеальной текстуры

  • Используйте картофель среднего крахмалистого сорта — он лучше держит форму.
  • Нарезайте ломтики одинаковой толщины, чтобы они пропеклись равномерно.
  • Не злоупотребляйте солью: сливки и сыр уже придают вкус.
  • Если верх подгорает, а картофель ещё не готов, накройте фольгой на последние 10 минут.
  • Перед подачей дайте гратену немного остыть — так он не развалится при нарезке.

Популярные вопросы

Можно ли заменить сливки

Да, на молоко с ложкой сметаны или сливочного масла.

Какой сыр подходит лучше

Твёрдый — например, гауда, эмменталь или российский. Они хорошо плавятся и образуют корочку.

Можно ли приготовить без духовки

Да, в мультиварке в режиме "Выпечка" — около 60 минут.

Как хранить гратен

В холодильнике до трёх дней, под крышкой. Перед подачей достаточно разогреть в микроволновке.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
