Без суеты и стояния у плиты: мясной ужин, который тает во рту и покоряет даже гурманов

Когда времени и сил на ужин почти не остаётся, хочется блюда, которое готовится просто, но выглядит как полноценное домашнее горячее. Гратен из картофеля, фарша и помидоров решает задачу идеально: всё смешивается в одной форме и отправляется в духовку. Результат — ароматная, сытная запеканка с золотистой корочкой и тающим сыром. Об этом сообщает портал news.ru.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельный гратен в форме
Почему гратен — идеальный ужин после рабочего дня
В отличие от обычных запеканок, гратен сочетает насыщенный вкус, мягкую текстуру и минимум хлопот. Картофель заменяет гарнир, фарш — основу, а помидоры и сливки придают блюду сочность. Всё, что нужно — нарезать, собрать слоями и дождаться, пока духовка сделает остальное.
Как приготовить гратен с фаршем и помидорами
Ингредиенты
600 г картофеля, 400 г мясного фарша, 2 помидора, 1 луковица, 150 г твёрдого сыра, 200 мл сливок, 2 зубчика чеснока, соль, перец и прованские травы.
Пошаговое приготовление
Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками.
Лук измельчите, помидоры нарежьте дольками, сыр натрите на тёрке.
На сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте фарш и готовьте до румяного цвета.
Приправьте солью, перцем, чесноком и травами.
В форму для запекания выложите половину картофеля, затем фарш, потом оставшийся картофель.