Тонкие ломтики, аромат специй и северный характер: скумбрия удивляет новым образом

Скумбрию солят сухим способом и заворачивают плотно

Необычный способ засолки скумбрии, который называют "мурманским салом", давно стал популярным среди любителей простой домашней рыбы. Эта технология позволяет получить плотные, ароматные ломтики без долгого ожидания и сложных манипуляций. Готовое блюдо выглядит эффектно, а на вкус получается нежным и умеренно пряным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Малосольная скумбрия

Как появился рецепт и в чём его особенность

Мурманские рыбаки много лет заготавливали скумбрию прямо на промысле: солили, быстро охлаждали и сразу замораживали её, чтобы сохранить улов свежим. В замороженном виде филе легко режется очень тонко, и визуально такие пластинки напоминают ломтики сала, только более прозрачные и гладкие по структуре. За это сходство блюдо и получило свое необычное название.

Сама по себе скумбрия относится к доступным видам морской рыбы, но её пищевая ценность высока: в ней достаточно белка, омега-3 жирных кислот и витаминов. Благодаря этому она подходит как для повседневного меню, так и для праздничной подачи.

В современном варианте "мурманское сало" готовят с небольшим набором специй, чесноком, паприкой или зеленью. Рецепт остаётся простым, но допускает вариативность, поэтому хозяйки легко адаптируют его под собственные вкусы.

Как подготовить рыбу и почему важно не торопиться

Для этой закуски используют свежемороженую скумбрию среднего размера. Её предварительно размораживают в холодильнике, а не при комнатной температуре. Такой способ позволяет сохранить плотность волокон и предотвратить излишнюю влажность, которая будет мешать равномерному просолу. При работе с ножом важно соблюдать аккуратность: отрезать голову, удалить внутренности, промыть и полностью обсушить.

Большинство классических рецептов предполагают разделку на два филе. Но удобнее сохранять тушку цельной, лишь освобождая её от позвоночника. В результате получаются две половины, соединённые кожей: эта конструкция хорошо удерживает форму, что особенно удобно при сворачивании перед заморозкой.

Два варианта пряной смеси: паприка или зелень

Посол скумбрии состоит всегда из трёх основных компонентов: соли, сахара и специй. Но в домашних условиях каждая хозяйка подбирает пропорции под себя. В этом рецепте используются два варианта пряной смеси, чтобы получить контраст вкусов.

Первый основан на чесноке и паприке. Он даёт рыбе тёплый аромат, красивый оттенок и лёгкую пикантность. Второй — на смеси чеснока с укропом, измельчённой в блендере с небольшим количеством масла. Такой вариант получается более освежающим и чуть мягче по вкусу. Оба способа хорошо подходят для домашней засолки, а полученные рулеты можно подавать вместе, создавая эстетичную контрастную нарезку.

Рецепт приготовления Мурманского сала

Ингредиенты на 2 порции

Скумбрия (филе) — 2 шт.

Соль — 2 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 2 ч. л.

Паприка сушёная — 1 ч. л.

Укроп свежий — 20 г

Чеснок — 6 зубчиков

Растительное масло — 1 ст. л.

Шаг 1. Подготовка рыбы

Разморозьте скумбрию в холодильнике, удалите голову, плавники и внутренности. Хорошо промойте каждую тушку и обсушите бумажными полотенцами, чтобы избежать лишней влаги при посоле.

Шаг 2. Разделка

Разрежьте тушку вдоль хребта, оставив кожу целой. Это позволит сохранить форму будущего рулета.

Шаг 3. Удаление костей

Раскройте рыбу, удалите позвоночник и косточки. В итоге у вас получится два филе, соединённые тонкой полоской кожи.

Шаг 4. Приготовление посолочной смеси

Смешайте соль, сахар, кориандр и свежемолотый перец. Равномерно распределите смесь по всей поверхности рыбы.

Шаг 5. Первый вариант начинки

На обе половины филе первой тушки выдавите по одному зубчику чеснока, распределите его пальцами или ложкой. Посыпьте паприкой и сложите тушку обратно.

Шаг 6. Второй вариант начинки

Укроп измельчите с чесноком и небольшим количеством масла. Нанесите массу на вторую тушку и закройте её.

Шаг 7. Заворачивание

Каждую тушку плотно оберните пищевой плёнкой, сворачивая края. Уберите рыбу в холодильник на 4-6 часов.

Шаг 8. Заморозка

Переложите рулеты в морозилку. Через 3-4 часа рыба будет готова, но идеального результата можно добиться спустя 12 часов заморозки.

Шаг 9. Подача

Нарезайте рыбу прямо в замороженном виде, тонкими ломтиками. На блюде она слегка оттает и станет ещё мягче на вкус.

Сравнение двух вариантов Мурманского сала

Чтобы выбрать, какую пряную основу использовать, удобно сопоставить два вкусовых направления. Чесночная смесь с паприкой даёт более насыщенный характер, подчёркивая природную жирность рыбы. Укропно-чесночная паста, наоборот, делает вкус легче и создаёт яркую свежую ноту.

Если вы любите более яркие оттенки — выбирайте паприку. Если предпочитаете нейтральность и травяные тона — берите укроп. Оба варианта сохраняют естественную структуру скумбрии и позволяют получить плотные ломтики, которые хорошо держат форму при нарезке.

Советы по приготовлению и хранению

Чтобы скумбрия получилась особенно аккуратной, выбирайте тушки одинакового размера. Так засол будет происходить равномерно. Рыбу лучше сворачивать максимально плотно, чтобы внутри не образовывались пустоты. Хранить готовый продукт можно в морозилке до трёх месяцев, не меняя вкусовых качеств.

Если хотите получить более мягкий вкус, уменьшите количество соли или добавьте больше сахара. Для остроты добавьте немного красного перца. Удалять кожу перед подачей необязательно, но если вы предпочитаете более нежную текстуру, снимайте её, когда рыба слегка подтает.

Популярные вопросы о Мурманском сале

Можно ли использовать свежую скумбрию, а не мороженую?

Да, но тогда нужно предварительно выдержать её в холодильнике несколько часов, чтобы структура стала плотнее.

Сколько стоит приготовить такую закуску дома?

Стоимость зависит от сезона: чаще всего скумбрия остаётся доступной рыбой, поэтому блюдо относится к экономичным вариантам домашнего меню.

Что лучше: паприка или зелень?

Выбор зависит от вкуса. Паприка делает рыбу ароматной и выразительной, зелень — более свежей и мягкой.