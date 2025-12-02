Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резиновые ленты укрепляюь спину и улучшают осанку — Сэвидж и Чакоян
Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО
Полина Гагарина появилась на концерте в повседневной одежде
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук: Зеленскому указали на дверь
Елена Товстик потеряла надежду на примирение с мужем
Аргинин снизил агрегацию амилоида в тестах учёные университета Киндай
Победить старение одной таблеткой невозможно — генетик Карасев
ЕЦБ отказал в выплате кредита Украине за счет российских активов
Малые загрузки стиральных машин ускоряют износ техники и тканей — Better H&G

Жюльен, который тает под сырной корочкой: классика, превращающая обычный ужин в маленький праздник

Соус бешамель делает жюльен густым и без сливок
Еда

Жюльен из курицы и шампиньонов давно перестал быть исключительно французской гастрономической классикой и стал любимым блюдом праздничного меню. Его ценят за насыщенный вкус, многогранный аромат и особую текстуру, которую создаёт сочетание нежного мяса, грибов и воздушного соуса. Такой жюльен одинаково уместен и в уютном домашнем ужине, и на торжественном столе. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Жюльен с курицей и грибами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жюльен с курицей и грибами

Жюльен как часть гастрономической традиции

Удивительно, как блюдо, задуманное когда-то как способ подачи горячих закусок, в нашей кухне превратилось в полноценный символ зимних праздников. Жюльен ассоциируется с уютом, ароматами разогретого сыра, теплом духовки и ожиданием чего-то торжественного.

Изначально технология предполагала тонкую нарезку ингредиентов и соединение их с соусом — отсюда и название, связанное с кулинарной техникой "жульен". Но к моменту адаптации рецепта в русской кухне смысл изменился: жюльеном стали называть именно горячую запечённую закуску в порционной посуде.

Традиционным считается базовый набор — мясо птицы, грибы, соус бешамель, сливочное масло и сыр. Но даже при неизменности основы вариантов приготовления существует множество. Главное — добиться мягкости мяса, яркого грибного вкуса и правильной консистенции соуса, который должен соединять компоненты, а не доминировать над ними.

Ингредиенты (на 6-8 порций)

Для основы:

  • Куриные бёдра — 600 г

  • Шампиньоны — 300 г

  • Луковица — 1 шт.

  • Сельдерей (стебли) — 2 шт.

  • Гвоздика — 1 бутон

  • Соль — по вкусу

  • Белый молотый перец — по вкусу

Для соуса и запекания:

  • Сливочное масло — 130 г

  • Мука — 3 ст. л.

  • Тертый твёрдый сыр — 50 г

  • Мускатный орех — на кончике ножа

Пошаговый рецепт

1. Отварите курицу

  1. Положите бёдра в кастрюлю, залейте 3 л кипящей воды.

  2. Доведите до кипения, снимите пену, подсолите.

  3. В луковицу воткните гвоздику, положите в кастрюлю вместе с ножками шампиньонов и крупно нарезанным сельдереем.

  4. Варите 30 минут до мягкости мяса.

2. Подготовьте ингредиенты

  1. Достаньте мясо, отделите от костей, нарежьте мелкими кусочками.

  2. Кости верните в кастрюлю и уварите бульон до уменьшения объёма примерно на две трети.

  3. Процедите бульон.

3. Подготовьте грибы

  1. Шляпки шампиньонов нарежьте на 8-10 частей.

  2. В сковороде растопите 30 г масла.

  3. На сильном огне обжарьте грибы, пока не выпарится вся влага.

  4. Смешайте грибы с курицей.

4. Приготовьте соус

  1. Растопите оставшееся масло (100 г).

  2. Добавьте муку, перемешивайте 3 минуты, чтобы убрать сырой вкус.

  3. Постепенно влейте горячий бульон, постоянно размешивая венчиком.

  4. Варите 3-4 минуты до лёгкого загустения.

  5. Добавьте соль, перец и мускатный орех.

5. Смешайте основу

  1. Соедините соус, курицу, грибы и натёртый сыр.

  2. Разложите смесь по кокотницам или формочкам.

6. Запекайте

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.

  2. Запекайте 5-7 минут, пока не появится золотистая корочка.

  3. Подавайте очень горячим.

Техника приготовления и нюансы соуса

Опытные кулинары подчёркивают, что бешамель для жюльена требует терпения. Масляно-мучную основу важно выдержать несколько минут на умеренном огне, чтобы добиться правильного карамельного оттенка. Только затем можно вливать бульон малыми порциями, интенсивно перемешивая.

Слишком жидкий соус приведёт к расслоению блюда, а чрезмерно густой сделает текстуру тяжёлой. Оптимальная консистенция — когда соус стекает с ложки плотной струйкой.

Сыр лучше использовать твёрдый — он быстрее формирует корочку и не растекается лишним слоем. Готовое блюдо не должно содержать избытка влаги: правильный жюльен держит форму, но остаётся нежным внутри.

Сравнение вариантов: классический жюльен и современная адаптация

Классическая версия предполагает строгий набор продуктов: курица, шампиньоны, сливочное масло, мука, бульон, сыр. Её вкус мягкий, сливочный, с акцентом на грибы.

Современные интерпретации часто включают добавки:

  • использование бёдер вместо филе для большей сочности;
  • добавление нескольких лесных грибов для насыщенного аромата;
  • замену части бульона сливками для более плотной текстуры;
  • использование разных сортов сыра для разнообразия вкуса.

Если классика — это деликатность и универсальность, то адаптированные варианты подстраиваются под индивидуальный вкус, усиливая определённые нотки: сливочные, грибные или пряные.

Советы по приготовлению идеального жюльена

  1. Используйте куриные бёдра, а не филе — блюдо получится сочнее.

  2. Обжаривайте грибы на сильном огне, чтобы выпарить лишнюю влагу.

  3. Соус вводите в мясо и грибы ещё тёплым — так он равномернее распределяется.

  4. Не запекайте жюльен дольше 5-7 минут — он должен только подрумяниться.

  5. Если нет кокотниц, подойдёт небольшая форма для запекания.

Эти простые рекомендации помогают добиться ресторанного результата даже на домашней кухне.

Популярные вопросы о жюльене

Можно ли заменить курицу другим мясом?
Да, но структура и вкус изменятся: индейка получается плотнее, а крольчатина — более нейтральной.

Какие грибы подходят лучше всего?
Шампиньоны — универсальны, но пару белых грибов можно добавить для усиленного аромата.

Чем заменить бульон в соусе?
Допустимо использовать сливки или молоко, но вкус станет мягче и жирнее.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
В Госдуму внесут законопроект о наказании за буллинг и кибербуллинг
Вика Цыганова резко высказалась о деле Ларисы Долиной
Диетологи уточнили, что безопасно есть красную рыбу не более трёх раз в неделю
Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2025 года
Ваня Дмитриенко заявил, что возрастные поклонницы ставят его в неловкое положение
Поросль усиливается из-за повреждений корней взрослых деревьев
Цены на живые русские и удмуртские ёлки остались на уровне прошлого года
Город направил 5,052 млрд ₽ на программу развития транспорта — Житников
Гамсутль сохранил древнюю каменную застройку — историки
Специалисты по питанию подтвердили, что жиры улучшают усвоение витаминов A и D
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.