Зимний запрет вступил в силу: одна ошибка с шинами может обернуться штрафом и бедой на дороге

С 1 декабря запрещено ездить на летних шинах зимой

С наступлением календарной зимы в России вновь заработали сезонные ограничения, касающиеся смены резины на автомобилях. Водителям предписано перейти на зимние шины и соблюдать обновлённые требования к их маркировке и состоянию. Многие автомобилисты недооценивают риски езды на летней резине в холода, хотя последствия могут быть крайне серьёзными. Об этом сообщает 110 KM.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шины на зимней дороге

Какие правила действуют зимой и кого они касаются

С 1 декабря по 28 февраля в России официально действует запрет на использование летних шин на легковых и лёгких коммерческих автомобилях. Это обязательное требование распространяется на все регионы страны без исключения. Норматив регулирует сезонную подготовку транспорта и направлен на повышение безопасности на дорогах в условиях низких температур, гололёда и снегопадов.

Ключевым элементом является наличие у зимних шин специальной маркировки. Производители наносят обозначение M+S или его варианты (M&S, MS), указывающие на грязе- и снегозащитные свойства покрышки. Однако главным символом, подтверждающим пригодность к зимней эксплуатации, является пиктограмма в виде горы с тремя вершинами и снежинкой — 3PMSF. Это международный знак соответствия зимнему стандарту, показывающий, что шина прошла специальные испытания на сцепление в холодных условиях.

Зимняя резина должна быть установлена на все оси автомобиля. Это требование касается и обычных фрикционных моделей, и шипованных покрышек. Использование смешанного комплекта — например, зимние на передней оси и летние на задней — недопустимо. Такой автомобиль теряет устойчивость даже при небольшой скорости, что создаёт опасность для водителя и окружающих.

Несоблюдение правил может привести к предупреждению или штрафу в размере 500 рублей. Хотя представители ГИБДД заявляли, что массовые рейды не являются целью инспекции, контроль за состоянием шин зимой остаётся внимательным. Это связано с тем, что именно несоответствие резины сезону часто становится причиной ДТП.

Глубина протектора и другие важные требования

Помимо маркировки, особое внимание уделяется состоянию самих шин. Зимний протектор должен иметь глубину не менее четырёх миллиметров. Индикаторы износа — небольшие выступы в канавках — помогают оценить степень стирания. Если протектор сравнялся с индикатором, эксплуатация такой резины запрещена. На льду и снегу изношенные покрышки теряют сцепление практически полностью.

Это требование касается как неошипованных зимних шин, так и моделей с металлическими шипами. Стоит помнить, что даже при сохранении нормального рисунка протектора шипы со временем выпадают или стираются, снижая эффективность. Многие водители обращают внимание только на глубину канавок и не учитывают потерю шипов, хотя она критична при передвижении по гололёду.

Нарушение правил чревато не только штрафом. В случае аварии страховые компании могут провести проверку технического состояния автомобиля. Если будет установлено, что водитель использовал неподходящую резину, могут возникнуть сложности с выплатой компенсации.

Ещё одна распространённая ошибка — установка зимних шин лишь на ведущую ось. Такое решение создаёт иллюзию контроля, но фактически делает автомобиль неустойчивым. Например, если у переднеприводной машины зимние шины установлены только спереди, задняя ось легко уходит в занос. На скользкой дороге это может привести к потере управления даже на небольшой скорости.

Почему летняя резина опасна зимой

Летние шины значительно отличаются по составу и структуре от зимних. Их резиновая смесь рассчитана на работу при плюсовых температурах и становится жёсткой при холоде. Даже при нуле градусов летняя резина теряет эластичность, не "прилипает" к дороге и практически не амортизирует. Это увеличивает тормозной путь на десятки метров.

На сыром асфальте, особенно при переменном снегопаде, летняя резина быстро теряет контакт с поверхностью. Системы ABS и стабилизации не могут компенсировать отсутствие сцепления, а торможение становится менее эффективным. На фоне этого даже недолгое промедление с заменой шин приводит к повышенному риску аварии.

В городских условиях ситуация тоже опасна. Дороги часто покрываются тонкой незаметной ледяной плёнкой, образующейся после ночной заморозки, а водители на летней резине остаются к ней совершенно не готовы. Нередко именно такие условия становятся причиной утренних ДТП в декабре и январе.

Как меняется поведение водителей и статистика нарушений

По данным профильных компаний, в последние годы всё больше автомобилистов заранее меняют резину, стараясь не допускать эксплуатации летних шин зимой. Такая тенденция связана не только с ужесточением контроля, но и с осознанием реальной опасности.

В то же время нарушения всё ещё фиксируются, особенно среди тех, кто использует автомобили в коммерческих целях. Водители такси или небольших грузовиков иногда откладывают замену шин до последнего, ориентируясь на температуру днём, а не на общую сезонную обстановку.

Важно помнить, что погодные условия зимой нестабильны. Даже если несколько дней держится плюсовая температура, внезапное похолодание может привести к резкому ухудшению дорожной обстановки.

Сравнение зимних и летних шин: что важно знать водителю

Зимние и летние шины отличаются по трём основным параметрам: составу резины, рисунку протектора и структуре ламелей. Эти особенности определяют поведение автомобиля на разных покрытиях.

Зимние шины мягче, благодаря чему сохраняют эластичность в мороз. Глубокие канавки и многочисленные ламели позволяют цепляться за снег и лёд. Летняя резина рассчитана на горячий асфальт: она плотная, устойчивая к нагреву и обеспечивает точность управления на высокой скорости. Однако зимой эта особенность превращается в недостаток: твёрдая летняя резина почти не сцепляется с дорогой.

Смешивать типы шин недопустимо, так как разница в сцепных свойствах приводит к потере баланса автомобиля. Именно поэтому требование устанавливать зимний комплект на все оси является обязательным.

Советы по подготовке автомобиля к зимнему сезону

Меняйте шины заранее, не дожидаясь первых заморозков. Проверяйте глубину протектора на каждой покрышке. Не используйте шины с разным типом рисунка на разных осях. Регулярно контролируйте давление — оно падает на морозе. Храните летний комплект в сухом прохладном месте, чтобы продлить срок службы. Учитывайте рекомендации производителя автомобиля при выборе шин. Проверяйте состояние шипов, если используете шипованную резину.

Популярные вопросы о зимнем запрете на летние шины

Можно ли ездить зимой на всесезонных шинах?

Если на них есть маркировка 3PMSF, эксплуатация разрешена. Без неё всесезонные шины считаются неподходящими для зимних условий.

Какой штраф за езду на летней резине зимой?

Размер штрафа составляет 500 рублей, но инспекторы могут ограничиться предупреждением.

Можно ли ставить зимние шины только на ведущую ось?

Нет. Такие действия нарушают правила и делают автомобиль крайне неустойчивым.

С какой глубиной протектора допускаются зимние шины?

Минимальная глубина — 4 мм. Меньшее значение считается нарушением.