Эти шесть консервов заменяют половину супермаркета: продукты, которые поднимают рацион на новый уровень

Полезные виды консервов для ежедневного меню перечислили диетологи — Verywellhealth

8:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Полка с консервами может стать настоящим запасом полезных продуктов, если относиться к выбору осознанно. Многие привычные консервы сохраняют значительную часть питательных веществ и способны поддерживать рацион, когда под рукой нет свежих ингредиентов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

Такой формат хранения удобен, доступен и позволяет быстро готовить разнообразные блюда без лишних затрат времени. Об этом пишет издание Verywellhealth.

Почему консервы не уступают свежим продуктам

Устойчивое мнение о том, что консервированные продукты уступают свежим, постепенно уходит в прошлое. Консервы проходят термическую обработку, которая может сохранять и даже усиливать содержание некоторых микроэлементов. Так, диетологи отмечают, что люди, регулярно включающие такие продукты в рацион, нередко получают больше клетчатки, полезных жиров и витаминов, чем те, кто ограничивается исключительно свежими составляющими. Дело в том, что консервированные варианты удобно хранить, и они всегда под рукой — это помогает придерживаться регулярного питания и разнообразить рацион.

Пищевая ценность консервов зависит от исходного продукта и способа обработки. Часто производители добавляют минимум ингредиентов, сохраняя натуральный состав. Главное — выбирать варианты без лишних добавок: сахара, избыточного натрия или подсластителей. Такой подход делает их полноценной частью здорового питания и удобным продуктом для постоянных запасов.

Консервированная фасоль: удобный источник белка и клетчатки

Фасоль — одно из самых универсальных растительных источников белка. Консервированная версия позволяет добавлять её в супы, салаты, рагу и гарниры буквально за минуту. По данным Министерства сельского хозяйства США, фасоль сохраняет основной набор питательных веществ даже после консервирования: железо, магний, калий, цинк, фолиевую кислоту и растительный белок.

Она поддерживает здоровье сердца, улучшает пищеварение и помогает контролировать вес благодаря высокому содержанию клетчатки. Единственный нюанс — возможное повышенное количество натрия. Перед добавлением в блюдо фасоль рекомендуется промывать под водой, чтобы снизить уровень соли.

Консервированные помидоры: источник ликопина

Томаты в консервированном виде — одна из самых удобных основ для соусов, супов и рагу. Они богаты ликопином — антиоксидантом, который, согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале MDPI, может проявлять более выраженные свойства после термической обработки и консервирования.

Ликопин поддерживает здоровье сердца и влияет на обменные процессы. Консервированные томаты содержат и другие микроэлементы: витамин C, магний и калий. Благодаря плотной текстуре и стабильному вкусу они идеально подходят для длительного хранения и регулярного использования.

Консервированная тыква: насыщенность витаминами и клетчаткой

Тыква в консервированном виде сохраняет низкую калорийность и высокую питательность. В одной чашке содержится около 7 г клетчатки и больше 200% суточной нормы витамина А. Такой продукт полезен для зрения, иммунитета и пищеварения.

В составе также присутствуют железо, магний, калий и витамины C и E. Для здорового рациона важно выбирать варианты без сахара и натрия. Консервированная тыква подходит для супов, выпечки, каш и десертов.

Консервированный тунец: белок и омега-3

Тунец в банке — это удобный и питательный продукт для быстрых салатов, бутербродов или горячих блюд. Он богат нежирным белком и омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сосудов и обладают противовоспалительными свойствами.

Также тунец содержит витамин D, железо, кальций и селен. Эксперты рекомендуют выбирать консервы без масла, чтобы снизить калорийность, и варианты с пометкой "низкое содержание натрия" или "без соли". Беременным и кормящим женщинам перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом — тунец относится к продуктам, содержащим ртуть.

Консервированная зелёная фасоль: лёгкая, полезная и удобная

Зелёная фасоль в консервированном виде сохраняет значительную часть своих питательных веществ, хотя исследования отмечают, что часть витаминов может уменьшаться в процессе обработки. В одной порции остаётся почти 4 грамма клетчатки и более 2 граммов белка, а также витамины A, C и группа B.

Этот продукт низкокалорийный и подходит для лёгких гарниров, салатов и диетических блюд. Зелёная фасоль хорошо хранится и быстро добавляется в любой рецепт.

Консервированные ананасы: сладкая альтернатива свежим фруктам

Если свежий ананас недоступен, консервированный вариант помогает сохранить привычный вкус и часть витаминов. Одна порция обеспечивает около 20% суточной нормы витамина C, который участвует в работе иммунитета и обмене веществ.

Лучше выбирать ананасы в собственном соку или воде, избегая вариантов в сиропе. Из-за высокого гликемического индекса ананасы желательно сочетать с продуктами, богатыми белком: йогуртом, творогом или молоком. Такой подход помогает смягчить влияние на уровень сахара в крови.

Сравнение: консервы и свежие продукты

Консервированные продукты часто воспринимают как менее полезные, чем свежие. Однако многие виды консервов сохраняют питательность благодаря современным технологиям.

Сравним основные моменты:

Во многих случаях уровень витаминов остаётся сопоставимым со свежими продуктами. Термообработка может усиливать доступность некоторых антиоксидантов. Консервы удобнее хранить и использовать. Главное отличие — необходимость контроля натрия и добавленных сахаров.

Таким образом, по сочетанию удобства и пользе консервы нередко выигрывают в повседневном рационе.

Плюсы и минусы консервированных продуктов

При правильном выборе консервы становятся важной частью здорового питания.

К основным достоинствам относятся:

длительный срок хранения;

удобство использования и доступность;

сохранение витаминов и минералов;

разнообразие вариантов для рациона;

возможность всегда иметь запас полезной еды.

Есть и минусы, которые важно учитывать:

возможное присутствие соли или сахара;

снижение части витаминов при обработке;

необходимость выбирать продукты без лишних добавок;

не все консервы подходят людям с диетическими ограничениями.

Осознанный подход к покупке легко сводит эти недостатки к минимуму.

Советы по выбору полезных консервов

Чтобы продукты приносили максимум пользы, стоит соблюдать несколько рекомендаций. Читайте состав — он должен быть коротким и понятным. Лучше выбирать варианты без добавленного сахара или с низким содержанием натрия. При покупке рыбы обращайте внимание на указание вида масла и уровень соли. Консервированные овощи и бобовые желательно промывать перед использованием.

Также важно следить за сроком годности и целостностью упаковки. Повреждённая банка может испортить продукт, даже если срок ещё не истёк.

Популярные вопросы о консервированных продуктах