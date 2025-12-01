Курица даже не видела солнца: этот аппетитный цвет желтка создают искусственно

Цвет желтка не указывает на свежесть продукта — эксперты

Цвет яичного желтка давно вызывает интерес у покупателей: в магазине можно встретить яйца с бледным оттенком, ярко-оранжевым центром и даже с необычным соломенным тоном. Многие задумываются, насколько эти различия важны, что они могут рассказать о качестве продукта и влияет ли цвет на пользу. На первый взгляд кажется, что яркость желтка связана с "домашностью" курицы, однако реальные причины куда разнообразнее и зависят сразу от нескольких факторов. Об этом сообщают специалисты, изучающие особенности питания птицы и влияние рациона на состав яиц.

Фото: flickr.com by Майкл Матузак, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яйцо всмятку

Почему цвет желтка может быть разным

Главный фактор — питание курицы. В корме содержатся природные пигменты, которые называют каротиноидами. Эти вещества поступают в организм птицы с растительными компонентами, а затем попадают в желток, окрашивая его в разные оттенки. Чем больше их в рационе, тем насыщеннее цвет. Травяные смеси, люцерна, морковь, кукуруза и тыква — основные источники каротиноидов. Если птица получает их регулярно, желток будет ярче, а при скудном растительном рационе оттенок станет светлым или соломенным. Об этом сообщает сетевое издание "БелНовости" со ссылкой на экспертов.

Некоторые породы генетически склонны к более бледному цвету, даже при полноценном питании. Например, куры породы "Леггорн" часто несут яйца со светлым желтком, и это абсолютно нормально. В то время как другие породы, содержащиеся на свободном выгуле и активно потребляющие траву, дают яйца с насыщенным, почти оранжевым оттенком.

На оттенок влияет возраст птицы — молодые куры производят более светлые желтки. Это связано с особенностями обмена веществ и тем, как организм распределяет питательные вещества между яйцом, ростом и поддержанием здоровья. С возрастом насыщенность цвета увеличивается.

Также важны условия содержания. Куры, которые имеют доступ к зелёным кормам, солнечному свету и разнообразному рациону, дают более яркие яйца. Напротив, птица, живущая в закрытых помещениях и получающая стандартный комбикорм, производит желтки более спокойного цвета.

Специалисты подчёркивают, что цвет никак не связан со "свежестью", "вкусом" или "домашним происхождением" продукта. Это всего лишь отражение питания и особенностей конкретной птицы.

Как питание курицы влияет на состав яйца

Яркий желток может указывать на повышенное содержание каротиноидов — природных антиоксидантов, которые положительно влияют на здоровье человека. Каротиноиды помогают поддерживать зрение, защищают клетки от повреждающих факторов и улучшают состояние кожи. Наиболее распространённые — лютеин и зеаксантин, известные своей ролью в профилактике возрастных изменений сетчатки глаза.

Кроме каротиноидов, насыщенный желток часто содержит больше витаминов A, D и E. Они формируются в организме птицы за счёт высокого качества корма и играют важную роль в поддержании иммунитета, нормальном обмене веществ и здоровье костей.

Однако все эти различия не меняют основного состава яйца. Белок остаётся одинаковым по структуре и содержанию аминокислот, а количество жира в желтке почти не зависит от оттенка. Цвет не делает продукт принципиально полезнее или вреднее, а скорее отражает особенности питания птицы и насыщенность её рациона природными красителями.

Что ещё влияет на оттенок желтка

Важно учитывать, что производители иногда добавляют в корм специальные растительные добавки, чтобы яйца имели более привлекательный насыщенный цвет. Это допустимая практика, поскольку такие добавки представляют собой натуральные пигменты, полученные из растений. Она не ухудшает качество продукта и не делает его искусственным — просто позволяет получить равномерный оттенок в партии яиц.

При этом слишком яркий, почти красный желток может свидетельствовать о чрезмерном количестве пигментов в рационе, но чаще всего это вариация нормы, зависящая от конкретного корма. Окраска не влияет на срок хранения, не меняет вкус блюда и не является признаком "домашности".

Желток может быть светлым у кур, которые в сезон линьки или в период снижения активности поедают меньше пищи или получают корм с ограниченным количеством растительных компонентов. В такие периоды цвет желтка временно меняется — и это естественный процесс.

Сравнение: чем отличаются яйца с ярким и светлым желтком

Покупатели часто пытаются определить качество по внешнему виду, но важно понимать, что разница между разными оттенками желтка имеет вполне конкретные причины.

Яркий желток содержит больше каротиноидов и может быть богаче витаминами A, D и Е. Светлый желток чаще встречается у молодых кур и у птиц, которые получают менее разнообразный растительный корм. Вкус яйца от цвета не зависит: аромат и структура блюда формируются при термообработке, а не благодаря пигментам. Пищевая ценность одинакова: белок, жиры и аминокислотный состав остаются неизменными.

Таким образом, покупать яйца можно, ориентируясь на личные предпочтения, а не на оттенок желтка.

Плюсы и минусы использования яиц с разным цветом желтка

Чтобы понять, какой продукт подходит больше, полезно рассмотреть преимущества и особенности каждого варианта.

Светлые желтки встречаются чаще и обычно стоят дешевле, так как их производят куры массовых пород с одинаковым рационом. Яркие желтки выглядят более аппетитно в готовых блюдах — например, выпечке или пасте.

К плюсам ярких желтков относят высокое содержание каротиноидов и более насыщенный внешний вид готовых блюд.

К минусам — зависимость от рациона курицы и возможные сезонные колебания цвета.

К плюсам светлых желтков относят стабильность вкуса и пищевую ценность.

К минусам — менее выразительный внешний вид яичных блюд.

В целом оба варианта подходят для ежедневного питания, а выбор чаще зависит от визуальных предпочтений.

Советы по выбору качественных яиц

Чтобы покупка была удачной, специалисты обращают внимание на несколько практических рекомендаций.

Оценивать общий внешний вид: чистая скорлупа без трещин говорит о том, что продукт транспортировали правильно. Изучать маркировку: категория, дата упаковки и информация о производителе помогают ориентироваться в свежести. Обращать внимание на условия хранения в магазине — яйца не должны стоять под солнечными лучами или рядом с нагревателем. Не выбирать продукт только по цвету желтка — это не показатель качества. При домашнем хранении держать яйца в холодильнике, отдельно от сильно пахнущих продуктов.

Эти рекомендации помогают выбрать действительно хороший продукт.

Популярные вопросы о цвете яичных желтков

Почему желток иногда бывает очень светлым?

Причина — содержание курицы, молодой возраст или рацион с небольшим количеством растительных пигментов.

Влияет ли цвет на вкусовые качества?

Нет. Вкус определяется свежестью и условиями хранения, а не окраской желтка.

Можно ли считать яркий желток более полезным?

Он может содержать больше каротиноидов и витаминов, но основные пищевые свойства яйца одинаковы.