Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт вред питьевых йогуртов с избытком сахара — Доктор Мохамед
Лошади могут определять эмоциональный настрой человека — Animal Cognition
Мухоловка ускорила рост при правильном освещении
BYD Song стал самым частым гостем быстрых станций сети
Фильм "В погоне за счастьем" раскрывает тему настойчивости
Перлит улучшает дренаж почвы для рождественской звезды — Actualno
Вот как готовят нежный чизкейк с творожной массой и лаймом — Varecha
Начинающие спортсмены игнорируют постепенное увеличение нагрузки — тренеры
Неправильное очищение кожи головы усиливает перхоть и ломкость волос — Malatec

Булгур с курицей и овощами: вот что нужно добавить, чтобы блюдо удалось на славу

Булгур раскрывается в тандеме с куриным филе и овощами — шеф-повара
10:08
Еда

Булгур кажется чем-то экзотическим, но на деле готовится проще, чем привычный рис или гречка.

Булгур
Фото: commons.wikimedia.org by Viktorija N. Ivanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Булгур

Одна базовая технология позволяет каждый раз получать новое блюдо: то нежный гарнир, то полноценный сытный обед из одной сковороды. Особенно удачно, когда крупа впитывает соки и ароматы овощей, бульона, отмечают шеф-повара.

Что такое булгур и почему он так удобен

Булгур делают из пшеницы твёрдых сортов, зерно пропаривают, подсушивают и дробят. Благодаря такой обработке крупа быстро готовится, остаётся рассыпчатой и хорошо держит форму. Её не нужно промывать, что упрощает жизнь на кухне и экономит время.

Эта крупа универсальна: на одинаковой технологической основе можно приготовить и гарнир к мясу, и самостоятельное блюдо с овощами, курицей или индейкой. Вкус будет меняться за счёт набора специй, типа масла и дополнительных ингредиентов. При этом структура крупы остаётся приятной — зерно увеличивается примерно в три раза и даёт ощущение сытности без тяжести.

Булгур хорошо впитывает масло и бульон, поэтому важно не жалеть ароматной основы. Именно обжаривание в масле и варка под крышкой делают его особенным и отличают от простого "залить кипятком и забыть".

Как готовить булгур: базовый принцип

Классический принцип одинаков почти для любого второго блюда или гарнира на основе булгура. Промывание не требуется, достаточно сразу отмерить нужное количество крупы. Сначала в сковороде или сотейнике разогревают сливочное или растительное масло, при желании вместе с овощами или кусочками мяса.

Когда основа слегка подрумянится, в неё всыпают сухой булгур и обжаривают 2-3 минуты. Важно, чтобы каждая крупинка покрылась маслом и пропиталась ароматами. В этот момент может показаться, что крупы мало, но в процессе варки она набухнет и увеличится в объёме в несколько раз.

Затем булгур заливают горячей водой или бульоном в соотношении примерно 1:2, солят, приправляют специями, накрывают крышкой и варят на слабом огне 20-25 минут. В отличие от риса, здесь нет строгого запрета на вмешательство: крышку можно приоткрывать и аккуратно перемешивать, следя, чтобы ничего не пригорело и жидкость выкипала равномерно. После выключения огня крупе дают настояться под крышкой ещё 5-10 минут.

Булгур с курицей и овощами: пошаговый рецепт

Для варианта с куриным филе и овощами понадобится одна посуда — глубокая сковорода или сотейник, в котором блюдо и обжаривается, и доводится до готовности. Это удобно, когда нужно быстро приготовить ужин без лишней посуды и сложной подготовки.

Сначала куриное филе нарезают небольшими кусочками и обжаривают в растительном масле до лёгкого румянца. Когда мясо посветлело и перестало быть сырым, к нему добавляют замороженную овощную смесь и измельчённый зубчик чеснока. Овощи вместе с курицей прогревают около пяти минут, периодически помешивая, чтобы они равномерно разморозились и слегка обжарились.

На этом этапе к мясу и овощам всыпают стакан сухого булгура. Крупу распределяют равномерно между кусочками курицы и овощами, тщательно перемешивают и дают ей обжариться примерно две минуты. Важно не отходить далеко и не допускать подгорания, поэтому смесь стоит пару раз перемешать.

Дальше остаётся только посолить, добавить выбранные специи и влить два стакана горячей воды или бульона. Огонь уменьшают до слабого, сковороду накрывают крышкой и оставляют на 20-25 минут. За это время жидкость должна почти полностью впитаться, а булгур стать мягким, но не разваренным. В процессе можно один-два раза аккуратно перемешать содержимое.

Когда лишняя влага ушла, нагрев выключают, добавляют небольшой кусочек сливочного масла, ещё раз накрывают крышкой и оставляют блюдо "доходить" 5-10 минут. Перед подачей булгур с курицей и овощами перемешивают, чтобы масло равномерно распределилось и сделало крупу более рассыпчатой.

Сравнение булгура с другими крупами

Если сравнивать булгур с привычным рисом, разница в подходе к приготовлению заметна уже на старте. Рис обычно промывают, стараются не открывать крышку и не тревожить его во время варки, иначе есть риск получить клейкую массу. Булгур, наоборот, не нуждается в промывании и спокойно переносит помешивание, сохраняя структуру.

По ощущениям булгур занимает промежуточное положение между рисом и пшеничной крупой. Он более плотный и "мясистый", чем пропаренный рис, но менее рыхлый, чем, например, кускус. За счёт предварительной обработки зерна готовится он быстрее цельной пшеницы, при этом сохраняет приятную текстуру и хорошо впитывает ароматы бульонов, специй и масла.

В гарнирах к мясу или птице булгур нередко воспринимается как более интересная альтернатива обычному рису: он даёт ощущение разнообразия, а технология приготовления остаётся такой же простой и предсказуемой.

Плюсы и минусы блюд из булгура

При выборе крупы для ежедневного меню многие обращают внимание не только на вкус, но и на удобство. У булгура есть несколько практичных преимуществ, которые легко почувствовать уже при первом приготовлении.

Булгур удобно использовать в блюдах "из одной сковороды": он не требует отдельной варки, добавляется прямо к мясу и овощам и готовится вместе с ними. Отсутствие необходимости промывать крупу экономит время и упрощает процесс. К тому же булгур прощает небольшие ошибки с количеством жидкости и помешиванием, не превращаясь моментально в кашу.

К возможным минусам можно отнести то, что крупа всё же требует обжаривания в масле для лучшего вкуса и структуры, а значит, блюда на её основе редко бывают полностью диетическими. Кроме того, тем, кто привык только к рису или гречке, может понадобиться один-два раза, чтобы привыкнуть к новой текстуре и вкусу. При аккуратном обращении эти особенности легко учитывать и превращать в плюс.

• Булгур удобно готовить вместе с мясом и овощами.
• Крупу не нужно промывать перед приготовлением.
• Она хорошо впитывает масло и бульон, становясь ароматной и сытной.
• Для людей, избегающих пшеницы, булгур не подойдёт как альтернатива другим крупам.

Советы по приготовлению булгура с курицей и овощами

Чтобы блюдо из булгура получилось удачным с первого раза, достаточно придерживаться нескольких простых рекомендаций. Прежде всего важно соблюдать пропорции: на один стакан сухой крупы берут примерно два стакана горячей воды или бульона. Если добавить чуть меньше жидкости, булгур получится более плотным, если чуть больше — мягче, но в пределах разумного результат останется предсказуемым.

Не стоит пропускать этап обжаривания крупы в масле. Именно он отвечает за выраженный вкус, лёгкий ореховый оттенок и правильную структуру готового булгура. Лучше использовать достаточно широкую сковороду, чтобы крупа прогревалась равномерно и не подгорела снизу.

При приготовлении варианта с курицей и овощами удобно использовать замороженные смеси. Их не нужно размораживать заранее, достаточно добавить к уже слегка обжаренному филе и дать овощам прогреться и выпустить сок. Булгур впитает и влагу, и аромат, а блюдо получится сочным без лишних соусов.

Особое внимание стоит уделить финальному этапу настаивания. Даже если кажется, что всё уже готово, 5-10 минут под крышкой после выключения нагрева позволяют крупе "устояться", а вкусу — собраться. За это время сливочное масло растает и равномерно распределится по всему объёму.

Популярные вопросы о булгуре с курицей и овощами

Можно ли заменить куриное филе другим мясом?

Для такого способа приготовления лучше всего подходят быстро готовящиеся продукты: куриное филе, бедро без кости, индейка или нежирная свинина. Если использовать более жёсткие части мяса, их нужно предварительно довести до почти полной готовности, а уже потом добавлять булгур и воду, чтобы крупа не сварилась раньше, чем станет мягким мясо.

Как выбрать булгур для такого блюда?

Для рецепта с курицей и овощами подходит обычный средний или крупный булгур, который чаще всего встречается в магазинах. Мелкий лучше оставить для салатов и кеббе, там он ведёт себя по-другому. При покупке стоит обратить внимание на целостность упаковки и отсутствие постороннего запаха: булгур легко впитывает ароматы, поэтому лучше хранится в плотно закрытой таре.

Можно ли готовить булгур на воде, а не на бульоне?

Да, для базового рецепта достаточно обычной горячей воды. Бульон даёт дополнительный вкус и насыщенность, но если его нет, то сочетание обжаренного мяса, овощей, чеснока и специй уже создаёт полноценный аромат. В этом случае имеет смысл чуть внимательнее отнестись к приправам и не забыть про соль, чтобы блюдо не получилось пресным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Недвижимость
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Последние материалы
Перлит улучшает дренаж почвы для рождественской звезды — Actualno
Вот как готовят нежный чизкейк с творожной массой и лаймом — Varecha
Начинающие спортсмены игнорируют постепенное увеличение нагрузки — тренеры
Неправильное очищение кожи головы усиливает перхоть и ломкость волос — Malatec
Механизм развития рефлюкса объяснил гастроэнтеролог Бертолетто
Инспекторы ДПС реже останавливают семейные универсалы — автоэксперты
Прохор Шаляпин пережил тяжёлое детство с пьющим отцом
Центры расширили зимние программы на Белом море турэксперты
Ученые выявили древность линии утконосов – палеогенетики
Российские учёные представили новые сорта арахиса — ВИР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.