Булгур с курицей и овощами: вот что нужно добавить, чтобы блюдо удалось на славу

Булгур кажется чем-то экзотическим, но на деле готовится проще, чем привычный рис или гречка.

Одна базовая технология позволяет каждый раз получать новое блюдо: то нежный гарнир, то полноценный сытный обед из одной сковороды. Особенно удачно, когда крупа впитывает соки и ароматы овощей, бульона, отмечают шеф-повара.

Что такое булгур и почему он так удобен

Булгур делают из пшеницы твёрдых сортов, зерно пропаривают, подсушивают и дробят. Благодаря такой обработке крупа быстро готовится, остаётся рассыпчатой и хорошо держит форму. Её не нужно промывать, что упрощает жизнь на кухне и экономит время.

Эта крупа универсальна: на одинаковой технологической основе можно приготовить и гарнир к мясу, и самостоятельное блюдо с овощами, курицей или индейкой. Вкус будет меняться за счёт набора специй, типа масла и дополнительных ингредиентов. При этом структура крупы остаётся приятной — зерно увеличивается примерно в три раза и даёт ощущение сытности без тяжести.

Булгур хорошо впитывает масло и бульон, поэтому важно не жалеть ароматной основы. Именно обжаривание в масле и варка под крышкой делают его особенным и отличают от простого "залить кипятком и забыть".

Как готовить булгур: базовый принцип

Классический принцип одинаков почти для любого второго блюда или гарнира на основе булгура. Промывание не требуется, достаточно сразу отмерить нужное количество крупы. Сначала в сковороде или сотейнике разогревают сливочное или растительное масло, при желании вместе с овощами или кусочками мяса.

Когда основа слегка подрумянится, в неё всыпают сухой булгур и обжаривают 2-3 минуты. Важно, чтобы каждая крупинка покрылась маслом и пропиталась ароматами. В этот момент может показаться, что крупы мало, но в процессе варки она набухнет и увеличится в объёме в несколько раз.

Затем булгур заливают горячей водой или бульоном в соотношении примерно 1:2, солят, приправляют специями, накрывают крышкой и варят на слабом огне 20-25 минут. В отличие от риса, здесь нет строгого запрета на вмешательство: крышку можно приоткрывать и аккуратно перемешивать, следя, чтобы ничего не пригорело и жидкость выкипала равномерно. После выключения огня крупе дают настояться под крышкой ещё 5-10 минут.

Булгур с курицей и овощами: пошаговый рецепт

Для варианта с куриным филе и овощами понадобится одна посуда — глубокая сковорода или сотейник, в котором блюдо и обжаривается, и доводится до готовности. Это удобно, когда нужно быстро приготовить ужин без лишней посуды и сложной подготовки.

Сначала куриное филе нарезают небольшими кусочками и обжаривают в растительном масле до лёгкого румянца. Когда мясо посветлело и перестало быть сырым, к нему добавляют замороженную овощную смесь и измельчённый зубчик чеснока. Овощи вместе с курицей прогревают около пяти минут, периодически помешивая, чтобы они равномерно разморозились и слегка обжарились.

На этом этапе к мясу и овощам всыпают стакан сухого булгура. Крупу распределяют равномерно между кусочками курицы и овощами, тщательно перемешивают и дают ей обжариться примерно две минуты. Важно не отходить далеко и не допускать подгорания, поэтому смесь стоит пару раз перемешать.

Дальше остаётся только посолить, добавить выбранные специи и влить два стакана горячей воды или бульона. Огонь уменьшают до слабого, сковороду накрывают крышкой и оставляют на 20-25 минут. За это время жидкость должна почти полностью впитаться, а булгур стать мягким, но не разваренным. В процессе можно один-два раза аккуратно перемешать содержимое.

Когда лишняя влага ушла, нагрев выключают, добавляют небольшой кусочек сливочного масла, ещё раз накрывают крышкой и оставляют блюдо "доходить" 5-10 минут. Перед подачей булгур с курицей и овощами перемешивают, чтобы масло равномерно распределилось и сделало крупу более рассыпчатой.

Сравнение булгура с другими крупами

Если сравнивать булгур с привычным рисом, разница в подходе к приготовлению заметна уже на старте. Рис обычно промывают, стараются не открывать крышку и не тревожить его во время варки, иначе есть риск получить клейкую массу. Булгур, наоборот, не нуждается в промывании и спокойно переносит помешивание, сохраняя структуру.

По ощущениям булгур занимает промежуточное положение между рисом и пшеничной крупой. Он более плотный и "мясистый", чем пропаренный рис, но менее рыхлый, чем, например, кускус. За счёт предварительной обработки зерна готовится он быстрее цельной пшеницы, при этом сохраняет приятную текстуру и хорошо впитывает ароматы бульонов, специй и масла.

В гарнирах к мясу или птице булгур нередко воспринимается как более интересная альтернатива обычному рису: он даёт ощущение разнообразия, а технология приготовления остаётся такой же простой и предсказуемой.

Плюсы и минусы блюд из булгура

При выборе крупы для ежедневного меню многие обращают внимание не только на вкус, но и на удобство. У булгура есть несколько практичных преимуществ, которые легко почувствовать уже при первом приготовлении.

Булгур удобно использовать в блюдах "из одной сковороды": он не требует отдельной варки, добавляется прямо к мясу и овощам и готовится вместе с ними. Отсутствие необходимости промывать крупу экономит время и упрощает процесс. К тому же булгур прощает небольшие ошибки с количеством жидкости и помешиванием, не превращаясь моментально в кашу.

К возможным минусам можно отнести то, что крупа всё же требует обжаривания в масле для лучшего вкуса и структуры, а значит, блюда на её основе редко бывают полностью диетическими. Кроме того, тем, кто привык только к рису или гречке, может понадобиться один-два раза, чтобы привыкнуть к новой текстуре и вкусу. При аккуратном обращении эти особенности легко учитывать и превращать в плюс.

• Булгур удобно готовить вместе с мясом и овощами.

• Крупу не нужно промывать перед приготовлением.

• Она хорошо впитывает масло и бульон, становясь ароматной и сытной.

• Для людей, избегающих пшеницы, булгур не подойдёт как альтернатива другим крупам.

Советы по приготовлению булгура с курицей и овощами

Чтобы блюдо из булгура получилось удачным с первого раза, достаточно придерживаться нескольких простых рекомендаций. Прежде всего важно соблюдать пропорции: на один стакан сухой крупы берут примерно два стакана горячей воды или бульона. Если добавить чуть меньше жидкости, булгур получится более плотным, если чуть больше — мягче, но в пределах разумного результат останется предсказуемым.

Не стоит пропускать этап обжаривания крупы в масле. Именно он отвечает за выраженный вкус, лёгкий ореховый оттенок и правильную структуру готового булгура. Лучше использовать достаточно широкую сковороду, чтобы крупа прогревалась равномерно и не подгорела снизу.

При приготовлении варианта с курицей и овощами удобно использовать замороженные смеси. Их не нужно размораживать заранее, достаточно добавить к уже слегка обжаренному филе и дать овощам прогреться и выпустить сок. Булгур впитает и влагу, и аромат, а блюдо получится сочным без лишних соусов.

Особое внимание стоит уделить финальному этапу настаивания. Даже если кажется, что всё уже готово, 5-10 минут под крышкой после выключения нагрева позволяют крупе "устояться", а вкусу — собраться. За это время сливочное масло растает и равномерно распределится по всему объёму.

Популярные вопросы о булгуре с курицей и овощами

Можно ли заменить куриное филе другим мясом?

Для такого способа приготовления лучше всего подходят быстро готовящиеся продукты: куриное филе, бедро без кости, индейка или нежирная свинина. Если использовать более жёсткие части мяса, их нужно предварительно довести до почти полной готовности, а уже потом добавлять булгур и воду, чтобы крупа не сварилась раньше, чем станет мягким мясо.

Как выбрать булгур для такого блюда?

Для рецепта с курицей и овощами подходит обычный средний или крупный булгур, который чаще всего встречается в магазинах. Мелкий лучше оставить для салатов и кеббе, там он ведёт себя по-другому. При покупке стоит обратить внимание на целостность упаковки и отсутствие постороннего запаха: булгур легко впитывает ароматы, поэтому лучше хранится в плотно закрытой таре.

Можно ли готовить булгур на воде, а не на бульоне?

Да, для базового рецепта достаточно обычной горячей воды. Бульон даёт дополнительный вкус и насыщенность, но если его нет, то сочетание обжаренного мяса, овощей, чеснока и специй уже создаёт полноценный аромат. В этом случае имеет смысл чуть внимательнее отнестись к приправам и не забыть про соль, чтобы блюдо не получилось пресным.