Хотите удивить гостей? Этот чизкейк с цитрусовой ноткой станет главным хитом вечера

Этот десерт отлично подходит для любого случая — будь то праздничный ужин, семейное торжество или просто уютный вечер дома.
190 г сливочного печенья
90 г растопленного сливочного масла
1 ст. л. мёда
2 ст. л. тёртой лимонной цедры
1 ст. л. сока лайма
750 г гладкой творожной массы (или крем-сыра)
3 яйца
4 ст. л. мёда
1 ст. л. ванильной эссенции
5 ст. л. сока лайма
50 г сгущённого молока
2 ст. л. воды
миндаль (рубленый или лепестки)
цедра лайма
щепотка молотой корицы
Измельчите печенье в крошку.
Смешайте с растопленным сливочным маслом, мёдом, лимонной цедрой и соком лайма.
Выложите массу в разъёмную форму диаметром 20-22 см, утрамбуйте по дну и частично по стенкам.
Выпекайте при 180 °C около 15 минут. Достаньте и дайте слегка остыть.
Смешайте творожную массу, яйца, мёд, ванильную эссенцию и сок лайма.
Взбейте до полной однородности.
Вылейте начинку на слегка остывшую основу.
Выпекайте при 180 °C около 60 минут.
Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте чизкейк внутри ещё 20 минут.
Уберите чизкейк минимум на 3 часа в холодильник (идеально — на ночь).
Смешайте сгущённое молоко с водой и равномерно распределите по поверхности чизкейка.
Посыпьте рубленым миндалём, цедрой лайма и щепоткой корицы.
Не взбивайте смесь сильно.
Не открывайте духовку первые 40 минут.
Остужайте постепенно — это ключ к отсутствию трещин.
творожную массу → крем-сыр
мёд → сахар
лайм → лимон
В холодильнике — до 4-5 дней. В морозильнике — до 2 месяцев (размораживать в холодильнике сутки, пишет Varecha.
Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?