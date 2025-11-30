Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт вред питьевых йогуртов с избытком сахара — Доктор Мохамед
Лошади могут определять эмоциональный настрой человека — Animal Cognition
Мухоловка ускорила рост при правильном освещении
BYD Song стал самым частым гостем быстрых станций сети
Фильм "В погоне за счастьем" раскрывает тему настойчивости
Булгур раскрывается в тандеме с куриным филе и овощами — шеф-повара
Перлит улучшает дренаж почвы для рождественской звезды — Actualno
Начинающие спортсмены игнорируют постепенное увеличение нагрузки — тренеры
Неправильное очищение кожи головы усиливает перхоть и ломкость волос — Malatec

Хотите удивить гостей? Этот чизкейк с цитрусовой ноткой станет главным хитом вечера

Вот как готовят нежный чизкейк с творожной массой и лаймом — Varecha
2:32
Еда

Этот десерт отлично подходит для любого случая — будь то праздничный ужин, семейное торжество или просто уютный вечер дома.

Чизкейк
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чизкейк

Ингредиенты

Основa

  • 190 г сливочного печенья

  • 90 г растопленного сливочного масла

  • 1 ст. л. мёда

  • 2 ст. л. тёртой лимонной цедры

  • 1 ст. л. сока лайма

Начинка

  • 750 г гладкой творожной массы (или крем-сыра)

  • 3 яйца

  • 4 ст. л. мёда

  • 1 ст. л. ванильной эссенции

  • 5 ст. л. сока лайма

Покрытие

  • 50 г сгущённого молока

  • 2 ст. л. воды

  • миндаль (рубленый или лепестки)

  • цедра лайма

  • щепотка молотой корицы

Приготовление

1. Основa

  1. Измельчите печенье в крошку.

  2. Смешайте с растопленным сливочным маслом, мёдом, лимонной цедрой и соком лайма.

  3. Выложите массу в разъёмную форму диаметром 20-22 см, утрамбуйте по дну и частично по стенкам.

2. Выпекание основы

Выпекайте при 180 °C около 15 минут. Достаньте и дайте слегка остыть.

3. Начинка

  1. Смешайте творожную массу, яйца, мёд, ванильную эссенцию и сок лайма.

  2. Взбейте до полной однородности.

  3. Вылейте начинку на слегка остывшую основу.

4. Выпекание чизкейка

  1. Выпекайте при 180 °C около 60 минут.

  2. Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте чизкейк внутри ещё 20 минут.

5. Охлаждение

Уберите чизкейк минимум на 3 часа в холодильник (идеально — на ночь).

6. Покрытие

  1. Смешайте сгущённое молоко с водой и равномерно распределите по поверхности чизкейка.

  2. Посыпьте рубленым миндалём, цедрой лайма и щепоткой корицы.

Как добиться идеальной текстуры

  • Не взбивайте смесь сильно.

  • Не открывайте духовку первые 40 минут.

  • Остужайте постепенно — это ключ к отсутствию трещин.

Чем заменить ингредиенты

  • творожную массу → крем-сыр

  • мёд → сахар

  • лайм → лимон

Хранение

В холодильнике — до 4-5 дней. В морозильнике — до 2 месяцев (размораживать в холодильнике сутки, пишет Varecha.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Последние материалы
Перлит улучшает дренаж почвы для рождественской звезды — Actualno
Вот как готовят нежный чизкейк с творожной массой и лаймом — Varecha
Начинающие спортсмены игнорируют постепенное увеличение нагрузки — тренеры
Неправильное очищение кожи головы усиливает перхоть и ломкость волос — Malatec
Механизм развития рефлюкса объяснил гастроэнтеролог Бертолетто
Инспекторы ДПС реже останавливают семейные универсалы — автоэксперты
Прохор Шаляпин пережил тяжёлое детство с пьющим отцом
Центры расширили зимние программы на Белом море турэксперты
Ученые выявили древность линии утконосов – палеогенетики
Российские учёные представили новые сорта арахиса — ВИР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.