Хотите удивить гостей? Этот чизкейк с цитрусовой ноткой станет главным хитом вечера

Вот как готовят нежный чизкейк с творожной массой и лаймом — Varecha

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт отлично подходит для любого случая — будь то праздничный ужин, семейное торжество или просто уютный вечер дома.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чизкейк

Ингредиенты

Основa

190 г сливочного печенья

90 г растопленного сливочного масла

1 ст. л. мёда

2 ст. л. тёртой лимонной цедры

1 ст. л. сока лайма

Начинка

750 г гладкой творожной массы (или крем-сыра)

3 яйца

4 ст. л. мёда

1 ст. л. ванильной эссенции

5 ст. л. сока лайма

Покрытие

50 г сгущённого молока

2 ст. л. воды

миндаль (рубленый или лепестки)

цедра лайма

щепотка молотой корицы

Приготовление

1. Основa

Измельчите печенье в крошку. Смешайте с растопленным сливочным маслом, мёдом, лимонной цедрой и соком лайма. Выложите массу в разъёмную форму диаметром 20-22 см, утрамбуйте по дну и частично по стенкам.

2. Выпекание основы

Выпекайте при 180 °C около 15 минут. Достаньте и дайте слегка остыть.

3. Начинка

Смешайте творожную массу, яйца, мёд, ванильную эссенцию и сок лайма. Взбейте до полной однородности. Вылейте начинку на слегка остывшую основу.

4. Выпекание чизкейка

Выпекайте при 180 °C около 60 минут. Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте чизкейк внутри ещё 20 минут.

5. Охлаждение

Уберите чизкейк минимум на 3 часа в холодильник (идеально — на ночь).

6. Покрытие

Смешайте сгущённое молоко с водой и равномерно распределите по поверхности чизкейка. Посыпьте рубленым миндалём, цедрой лайма и щепоткой корицы.

Как добиться идеальной текстуры

Не взбивайте смесь сильно.

Не открывайте духовку первые 40 минут.

Остужайте постепенно — это ключ к отсутствию трещин.

Чем заменить ингредиенты

творожную массу → крем-сыр

мёд → сахар

лайм → лимон

Хранение

В холодильнике — до 4-5 дней. В морозильнике — до 2 месяцев (размораживать в холодильнике сутки, пишет Varecha.