Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре домашних упражнения помогают заменить тренажёрный зал — ортопед Лайрон Алвес
Этот человек подарил турецкой Акьяке уникальный архитектурный код — CNN
Собаки осознательно вводят человека в заблуждение — ученые из Цюриха
Роза Сябитова заявила, что у неё кошки и собаки становятся долгожителями
Агрессивная мимикрия помогает богомолу заманивать опылителей
Полба замедляет рост сахара в крови по данным нутрициолога Александры Разареновой
Чеснок снизил воспалительные процессы по данным диетолога Алексы Маллейн
Привычка прятать еду у собак — наследие диких предков
Включение ретинола в ежедневные ритуалы ухода описал дерматолог Шан

Булгур раскрывается как тёплый пирог: каша с сухофруктами делает утро праздничным

Каша из булгура с сухофруктами разнообразит утреннее меню — повара
Еда

Многие привыкли начинать утро с горячей и сытной каши, ведь такие блюда дарят энергии и создают ощущение комфорта с первых минут дня. Но привычные рецепты со временем надоедают, и тогда возникает желание разнообразить завтрак чем-то более интересным.

Каша с фруктами
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каша с фруктами

Одним из вариантов может стать ароматная каша из булгура с сухофруктами и мёдом — блюдо, которое сочетает пользу, насыщенный вкус и привлекательную текстуру. 

Ингредиенты

  • булгур — 450 г

  • курага — 220 г

  • сушёная вишня — 60 г

  • изюм — 110 г

  • лимон — 1 шт.

  • фисташки — 70 г

  • сливочное масло — 100 г

  • мёд — 2 ст. л.

  • соль — по вкусу

Почему каша из булгура — отличное начало дня

Булгур давно стал популярным продуктом для завтраков благодаря своей универсальности, питательности и нежной структуре. Он относится к крупам из цельного зерна, что означает высокое содержание клетчатки и сложных углеводов. Такой завтрак долго дарит чувство сытости, помогает поддерживать стабильный уровень энергии и подходит как детям, так и взрослым.

Добавление сухофруктов делает блюдо более ароматным и насыщенным. Курага привносит мягкую сладость, вишня — лёгкую кислинку, а изюм — естественную фруктовую сладость. Мёд усиливает вкус и объединяет ингредиенты, а фисташки добавляют приятный хруст. Благодаря этим акцентам каша получается не только вкусной, но и полезной, особенно в прохладное время года.

Булгур хорошо впитывает соки и ароматы, оставаясь при этом рассыпчатым. Поэтому он идеально сочетается с карамелизованными сухофруктами, сливочным маслом и медовой глазурью, создавая сбалансированное, яркое и необычное блюдо для утреннего меню.

Как подготовить продукты для каши

Чтобы добиться насыщенного вкуса, важно правильно подготовить ингредиенты. Сухофрукты желательно заранее замочить на несколько часов. Это делает их мягкими, сочными и приятными на вкус, а также облегчает дальнейшую тепловую обработку.

Булгур требует минимальных усилий: достаточно слегка протушить его в масле, чтобы крупа раскрыла свой ореховый аромат. В процессе варки он набирает нужную текстуру, оставаясь эластичным и воздушным.

Фисташки лучше использовать очищенные — они дают хруст и делают вкус более многослойным. Лимонный сок придаёт лёгкую кислинку, освежая сладость сухофруктов и меда. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, образуя сбалансированный завтрак.

Пошаговое приготовление

  1. Растопите 50 г сливочного масла в небольшой кастрюле.

  2. Добавьте булгур и тушите крупу 3-4 минуты, чтобы она раскрыла аромат.

  3. Влейте воду так, чтобы она покрывала крупу на один-два пальца.

  4. Посолите по вкусу и варите 11-12 минут до мягкости.

  5. Оставшееся масло растопите на сковороде.

  6. Добавьте заранее замоченные курагу, вишню и изюм.

  7. Обжаривайте сухофрукты 2-3 минуты, периодически перемешивая.

  8. Влейте сок лимона, добавьте фисташки и мед.

  9. Протушите смесь ещё 2-3 минуты до мягкости.

  10. Переложите сухофрукты к готовому булгуру.

  11. Томите всё вместе 1-2 минуты, чтобы ингредиенты соединились и напитали друг друга ароматами.

  12. Подавайте блюдо тёплым или охлаждённым — в обоих вариантах вкус будет раскрывать себя по-разному.

Такая последовательность позволяет сохранить структуру крупы, а сухофрукты делают блюдо более сочным и насыщенным. Каша получается мягкой, ароматной и яркой, а добавление меда создаёт лёгкую карамельную ноту.

Сравнение: булгур с сухофруктами vs традиционные каши

Классические каши — овсяная, рисовая, манная — знакомы большинству людей с детства. Они мягкие и нейтральные, поэтому легко адаптируются под разные вкусовые предпочтения. Булгур, в свою очередь, отличается более плотной структурой и выразительным ароматом.

Булгур превосходит многие крупы по пищевой ценности: он содержит больше белка и клетчатки, что делает его идеальным для активного начала дня. А добавление сухофруктов обеспечивает натуральную сладость без сахара, делая блюдо более полезным.

В сравнении с овсянкой булгур даёт ощущение лёгкости, не перегружая желудок. Он также лучше сохраняет форму, что позволяет использовать его не только как кашу, но и как основу для десертов или начинок. Такой завтрак отличается ароматностью и универсальностью.

Плюсы и минусы каши из булгура

Чтобы понять, подходит ли этот рецепт для вашего меню, полезно оценить его сильные и слабые стороны.

Плюсы:

  • сочетание пользы и насыщенного вкуса
  • подходит для детей и взрослых
  • долго сохраняет чувство сытости
  • легко готовится
  • можно подавать как горячим, так и холодным
  • подходит для подачи в тарталетках или порционно

Минусы:

  • сухофрукты требуют замачивания
  • относительно высокая калорийность по сравнению с овсяной кашей
  • может показаться слишком сладкой тем, кто не любит десертные варианты завтраков

Популярные вопросы о приготовлении булгура с сухофруктами

  1. Можно ли заменить сливочное масло растительным?
    Да, но вкус станет менее сливочным и более нейтральным.

  2. Чем заменить фисташки?
    Подойдут грецкие орехи, миндаль или кешью.

  3. Можно ли готовить без меда?
    Да, тогда сладость будет зависеть только от сухофруктов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Бизнес
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Последние материалы
Собаки осознательно вводят человека в заблуждение — ученые из Цюриха
Роза Сябитова заявила, что у неё кошки и собаки становятся долгожителями
Каша из булгура с сухофруктами разнообразит утреннее меню — повара
Агрессивная мимикрия помогает богомолу заманивать опылителей
Полба замедляет рост сахара в крови по данным нутрициолога Александры Разареновой
Чеснок снизил воспалительные процессы по данным диетолога Алексы Маллейн
Привычка прятать еду у собак — наследие диких предков
Включение ретинола в ежедневные ритуалы ухода описал дерматолог Шан
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Ржавая ложка служит естественным источником железа для растений — Fanpage
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.