Эти румяные конвертики спасут вас 31 декабря — вкусно, сочно и без лишней суеты на кухне

Конвертики из курицы с грибами запекают 30 минут

Праздничное меню редко обходится без мясного блюда, которое не только вкусно, но и красиво выглядит на столе. Конвертики из курицы в беконе — именно такой вариант: хрустящие снаружи, сочные внутри, с насыщенным грибным ароматом. Их легко собрать заранее, а перед подачей — просто запечь. Об этом сообщает news.ru.

Почему это блюдо стоит включить в новогоднее меню

Главное преимущество конвертиков в том, что они позволяют заранее подготовить основное горячее, не теряя качества и вкуса. Перед приходом гостей останется лишь разогреть духовку — и на столе появится аппетитное мясное угощение с золотистой корочкой.

Бекон при запекании образует хрустящую оболочку, благодаря которой куриное филе остаётся нежным и сочным. Грибная начинка придаёт блюду глубину вкуса, а прованские травы добавляют аромат средиземноморской кухни.

Пошаговый рецепт

Ингредиенты

4 куриных филе.

200 г бекона (тонкие полоски).

300 г шампиньонов.

1 луковица.

Соль, перец, прованские травы.

Приготовление

Мелко нарежьте грибы и лук, обжарьте на сухой сковороде до лёгкой золотистости.

Куриные филе разрежьте вдоль, раскройте "книжкой" и слегка отбейте. Посолите, поперчите, добавьте щепоть трав.

На рабочую поверхность выложите полоски бекона крест-накрест.

В центр положите отбивное филе, сверху — ложку грибной начинки.

Заверните курицу в виде конверта, обернув со всех сторон полосками бекона.

Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте при 180 °C около 25-30 минут до румяной корочки.

Блюдо можно подавать с картофельным пюре, зелёной фасолью или лёгким салатом с цитрусовой заправкой.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы

Можно заготовить заранее.

Подойдёт как для праздничного ужина, так и для будней.

Сочетает три текстуры — хруст, сочность и мягкость.

Аппетитно выглядит при подаче.

Минусы

Бекон при излишнем запекании может стать слишком солёным.

Требует контроля температуры, чтобы мясо не пересушилось.

Советы по хранению и подаче

Заранее: приготовленные конвертики можно собрать и хранить в холодильнике до 12 часов, завернув в пищевую плёнку.

приготовленные конвертики можно собрать и хранить в холодильнике до 12 часов, завернув в пищевую плёнку. Заморозка: допускается, но при последующей готовке потребуется увеличить время запекания на 10 минут.

допускается, но при последующей готовке потребуется увеличить время запекания на 10 минут. Перед подачей: дайте блюду "отдохнуть" 5 минут после духовки, чтобы соки равномерно распределились.

дайте блюду "отдохнуть" 5 минут после духовки, чтобы соки равномерно распределились. Украшение: при подаче добавьте веточку розмарина или немного свежего тимьяна — аромат усилится.

Как разнообразить рецепт

Песочно-бежевые оттенки бекона и золотистая корочка делают это блюдо универсальным для любых сочетаний. Можно адаптировать рецепт под вкусы семьи:

заменить шампиньоны на вешенки или лесные грибы;

добавить в начинку сливочный сыр или кусочек моцареллы;

использовать копчёный бекон для более выраженного вкуса;

заменить куриное филе на индейку.

Такое блюдо легко превратить в кулинарный "конструктор" — варьируйте ингредиенты, сохраняя основу: мясо + бекон + сочная начинка.

Популярные вопросы

Можно ли готовить без духовки

Да, конвертики можно обжарить на сковороде с крышкой, но корочка будет менее хрустящей.

Подходит ли для заморозки

Да, в замороженном виде хранятся до месяца. Перед запеканием не размораживайте полностью — просто увеличьте время готовки.

Чем заменить бекон

Подойдёт сырокопчёная ветчина или тонкий слой курдюка — но вкус будет мягче.

Как сделать блюдо менее калорийным

Используйте индейку и бекон с пониженным содержанием жира, уменьшите количество масла при жарке грибов.

Сколько времени займёт вся подготовка

Около 45 минут с учётом подготовки ингредиентов и запекания.