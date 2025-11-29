Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти румяные конвертики спасут вас 31 декабря — вкусно, сочно и без лишней суеты на кухне

Конвертики из курицы с грибами запекают 30 минут
Еда

Праздничное меню редко обходится без мясного блюда, которое не только вкусно, но и красиво выглядит на столе. Конвертики из курицы в беконе — именно такой вариант: хрустящие снаружи, сочные внутри, с насыщенным грибным ароматом. Их легко собрать заранее, а перед подачей — просто запечь. Об этом сообщает news.ru.

Куриные конвертики в беконе
Куриные конвертики в беконе

Почему это блюдо стоит включить в новогоднее меню

Главное преимущество конвертиков в том, что они позволяют заранее подготовить основное горячее, не теряя качества и вкуса. Перед приходом гостей останется лишь разогреть духовку — и на столе появится аппетитное мясное угощение с золотистой корочкой.

Бекон при запекании образует хрустящую оболочку, благодаря которой куриное филе остаётся нежным и сочным. Грибная начинка придаёт блюду глубину вкуса, а прованские травы добавляют аромат средиземноморской кухни.

Пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • 4 куриных филе.
  • 200 г бекона (тонкие полоски).
  • 300 г шампиньонов.
  • 1 луковица.
  • Соль, перец, прованские травы.

Приготовление

  • Мелко нарежьте грибы и лук, обжарьте на сухой сковороде до лёгкой золотистости.
  • Куриные филе разрежьте вдоль, раскройте "книжкой" и слегка отбейте. Посолите, поперчите, добавьте щепоть трав.
  • На рабочую поверхность выложите полоски бекона крест-накрест.
  • В центр положите отбивное филе, сверху — ложку грибной начинки.
  • Заверните курицу в виде конверта, обернув со всех сторон полосками бекона.
  • Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте при 180 °C около 25-30 минут до румяной корочки.

Блюдо можно подавать с картофельным пюре, зелёной фасолью или лёгким салатом с цитрусовой заправкой.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы

  • Можно заготовить заранее.
  • Подойдёт как для праздничного ужина, так и для будней.
  • Сочетает три текстуры — хруст, сочность и мягкость.
  • Аппетитно выглядит при подаче.

Минусы

  • Бекон при излишнем запекании может стать слишком солёным.
  • Требует контроля температуры, чтобы мясо не пересушилось.

Советы по хранению и подаче

  • Заранее: приготовленные конвертики можно собрать и хранить в холодильнике до 12 часов, завернув в пищевую плёнку.
  • Заморозка: допускается, но при последующей готовке потребуется увеличить время запекания на 10 минут.
  • Перед подачей: дайте блюду "отдохнуть" 5 минут после духовки, чтобы соки равномерно распределились.
  • Украшение: при подаче добавьте веточку розмарина или немного свежего тимьяна — аромат усилится.

Как разнообразить рецепт

Песочно-бежевые оттенки бекона и золотистая корочка делают это блюдо универсальным для любых сочетаний. Можно адаптировать рецепт под вкусы семьи:

  • заменить шампиньоны на вешенки или лесные грибы;
  • добавить в начинку сливочный сыр или кусочек моцареллы;
  • использовать копчёный бекон для более выраженного вкуса;
  • заменить куриное филе на индейку.

Такое блюдо легко превратить в кулинарный "конструктор" — варьируйте ингредиенты, сохраняя основу: мясо + бекон + сочная начинка.

Популярные вопросы

Можно ли готовить без духовки

Да, конвертики можно обжарить на сковороде с крышкой, но корочка будет менее хрустящей.

Подходит ли для заморозки

Да, в замороженном виде хранятся до месяца. Перед запеканием не размораживайте полностью — просто увеличьте время готовки.

Чем заменить бекон

Подойдёт сырокопчёная ветчина или тонкий слой курдюка — но вкус будет мягче.

Как сделать блюдо менее калорийным

Используйте индейку и бекон с пониженным содержанием жира, уменьшите количество масла при жарке грибов.

Сколько времени займёт вся подготовка

Около 45 минут с учётом подготовки ингредиентов и запекания.

