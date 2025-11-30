Минимум усилий — максимум вкуса: плов в рукаве, который покорит вас с первого укуса

Плов в рукаве — это удобный и вкусный способ приготовить традиционное блюдо с минимальными усилиями. Вместо жирного, привычного плова, мы готовим лёгкую версию, в которой используется совсем немного масла. Этот метод особенно понравится тем, кто хочет приготовить вкусный плов без лишнего жира и с минимальной уборкой после готовки. Всё, что нужно — просто нарезать ингредиенты, поместить в рукав и поставить в духовку. Через 45 минут вы получите сытный, ароматный плов, готовый к подаче. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Этот вариант особенно хорош, когда нужно сэкономить время, но при этом насладиться полноценным вкусным блюдом. Минимум грязной посуды и максимум удовольствия от еды.
Мясо и овощи:
Свинина (мякоть) — 700 г
Морковь — 200 г
Лук репчатый — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Специи и приправы:
Масло растительное (рафинированное) — 2 ст. л.
Зира (семена) — 1 ч. л.
Барбарис — 1 ч. л.
Куркума — 0.5 ч. л.
Паприка сладкая молотая — 0.5 ч. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Смесь перцев — по вкусу
Соль — по вкусу
Для риса:
Рис длиннозерный — 250 г
Для воды:
400 мл воды
Очистите репчатый лук и морковь. Нарежьте лук маленькими кубиками, как можно мельче. Морковь нарежьте средней соломкой, как на традиционный плов.
Нарежьте свинину небольшими кубиками. В большой миске соедините мясо с морковью и луком, добавьте 1 ст. л. растительного масла, зиру, паприку, барбарис, смесь перцев и 1 ч. л. соли. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Промойте рис в миске несколько раз, меняя воду. Откиньте его на сито, стряхните капли влаги. Подготовьте рукав для запеканки — он должен быть достаточной длины. Закрепите один конец рукава.
Выложите в рукав подготовленный рис, добавьте 1 ст. л. растительного масла, куркуму, половину чайной ложки соли и свежемолотый перец. Перемешайте рис в рукаве ложкой, потискайте его, чтобы специи и масло равномерно распределились.
Снимите с головки чеснока верхнюю часть шелухи, срежьте корешки и воткните головку в подушку из риса. Сверху на рис выложите смесь мяса с овощами.
Влейте в рукав с пловом 400 мл воды, добавьте лавровый лист. Закрепите второй конец рукава, выпустив из него воздух. Если в рукаве нет перфорации, проткните его в нескольких местах зубочисткой.
Поставьте противень с пловом в разогретую до 180-200°C духовку. Запекайте плов около 45 минут, пока вся жидкость не впитается в рис.
Выньте противень с пловом из духовки, дайте ему постоять 5-7 минут. Затем аккуратно вскройте рукав и выложите плов на блюдо.
Чтобы плов получился действительно вкусным, выбирайте качественное мясо, например, свинину без излишков жира, и свежий длиннозерный рис. Не забудьте о специях, которые придадут блюду насыщенный вкус, — зира, куркума и барбарис.
Можно ли использовать другие виды мяса?
Да, вместо свинины можно использовать курицу, говядину или баранину. При этом мясо будет готовиться немного быстрее или медленнее в зависимости от выбора.
Можно ли добавить другие овощи?
Да, можно добавить болгарский перец или помидоры. Это разнообразит вкус и добавит свежести.
Как долго можно хранить плов?
Плов в рукаве можно хранить в холодильнике до 2-х дней. Для разогрева добавьте немного воды и разогрейте в микроволновке или на плите.
