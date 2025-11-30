Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Минимум усилий — максимум вкуса: плов в рукаве, который покорит вас с первого укуса

Плов в рукаве запекается при 180–200°C около 45 минут
5:15
Еда

Плов в рукаве — это удобный и вкусный способ приготовить традиционное блюдо с минимальными усилиями. Вместо жирного, привычного плова, мы готовим лёгкую версию, в которой используется совсем немного масла. Этот метод особенно понравится тем, кто хочет приготовить вкусный плов без лишнего жира и с минимальной уборкой после готовки. Всё, что нужно — просто нарезать ингредиенты, поместить в рукав и поставить в духовку. Через 45 минут вы получите сытный, ароматный плов, готовый к подаче. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Этот вариант особенно хорош, когда нужно сэкономить время, но при этом насладиться полноценным вкусным блюдом. Минимум грязной посуды и максимум удовольствия от еды.

Ингредиенты на 4 порции

Мясо и овощи:

  • Свинина (мякоть) — 700 г

  • Морковь — 200 г

  • Лук репчатый — 150 г

  • Чеснок — 1 зубчик

Специи и приправы:

  • Масло растительное (рафинированное) — 2 ст. л.

  • Зира (семена) — 1 ч. л.

  • Барбарис — 1 ч. л.

  • Куркума — 0.5 ч. л.

  • Паприка сладкая молотая — 0.5 ч. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Смесь перцев — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Для риса:

  • Рис длиннозерный — 250 г

Для воды:

  • 400 мл воды

Рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовка овощей

Очистите репчатый лук и морковь. Нарежьте лук маленькими кубиками, как можно мельче. Морковь нарежьте средней соломкой, как на традиционный плов.

Шаг 2. Подготовка мяса

Нарежьте свинину небольшими кубиками. В большой миске соедините мясо с морковью и луком, добавьте 1 ст. л. растительного масла, зиру, паприку, барбарис, смесь перцев и 1 ч. л. соли. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Шаг 3. Подготовка риса

Промойте рис в миске несколько раз, меняя воду. Откиньте его на сито, стряхните капли влаги. Подготовьте рукав для запеканки — он должен быть достаточной длины. Закрепите один конец рукава.

Шаг 4. Формирование плова

Выложите в рукав подготовленный рис, добавьте 1 ст. л. растительного масла, куркуму, половину чайной ложки соли и свежемолотый перец. Перемешайте рис в рукаве ложкой, потискайте его, чтобы специи и масло равномерно распределились.

Шаг 5. Чеснок и мясо

Снимите с головки чеснока верхнюю часть шелухи, срежьте корешки и воткните головку в подушку из риса. Сверху на рис выложите смесь мяса с овощами.

Шаг 6. Добавление воды

Влейте в рукав с пловом 400 мл воды, добавьте лавровый лист. Закрепите второй конец рукава, выпустив из него воздух. Если в рукаве нет перфорации, проткните его в нескольких местах зубочисткой.

Шаг 7. Запекание

Поставьте противень с пловом в разогретую до 180-200°C духовку. Запекайте плов около 45 минут, пока вся жидкость не впитается в рис.

Шаг 8. Завершающий этап

Выньте противень с пловом из духовки, дайте ему постоять 5-7 минут. Затем аккуратно вскройте рукав и выложите плов на блюдо.

Полезные советы

  • Если рис после промывания не становится прозрачным, продолжайте промывать его, меняя воду, пока она не станет чистой. Это поможет избежать лишнего крахмала, и рис в плове получится рассыпчатым и мягким.
  • Для этого рецепта можно использовать готовую смесь пряностей "для плова" или "для свинины", но будьте внимательны с солью, так как в таких смесях она уже может быть добавлена. В таком случае, уменьшите количество соли в рецепте.

Советы по выбору ингредиентов для плова

Чтобы плов получился действительно вкусным, выбирайте качественное мясо, например, свинину без излишков жира, и свежий длиннозерный рис. Не забудьте о специях, которые придадут блюду насыщенный вкус, — зира, куркума и барбарис.

Популярные вопросы о плове в рукаве

Можно ли использовать другие виды мяса?
Да, вместо свинины можно использовать курицу, говядину или баранину. При этом мясо будет готовиться немного быстрее или медленнее в зависимости от выбора.

Можно ли добавить другие овощи?
Да, можно добавить болгарский перец или помидоры. Это разнообразит вкус и добавит свежести.

Как долго можно хранить плов?
Плов в рукаве можно хранить в холодильнике до 2-х дней. Для разогрева добавьте немного воды и разогрейте в микроволновке или на плите.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
