Секреты идеального рассольника: Ленинградский суп, который собирает все комплименты

Рис для рассольника промывайте до прозрачной воды

4:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Рассольник Ленинградский был настоящим кулинарным символом советских столовых, и его вкус знаком многим. Это суп, который всегда ассоциируется с домашним уютом и комфортом. В отличие от более сложных версий, он готовится быстро, не требует дорогих продуктов и подходит для семейных обедов. Упрощённый рецепт с куриным бульоном и перловкой на замену почкам не делает его менее вкусным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ленинградский рассольник

Этот суп сочетает в себе все лучшие качества: ароматный бульон, лёгкий рис и пикантные солёные огурцы. Вдохните новую жизнь в старый рецепт и приготовьте этот вкусный и сытный суп в домашних условиях!

Ингредиенты на 8 порций

Для бульона:

2 куриных остова

2 куриных окорочка

1 маленькая луковица

1 морковка

1 корень петрушки

4 горошины черного перца

4 горошины душистого перца

Соль — по вкусу

Для супа:

5 средних соленых огурцов

150-200 мл огуречного рассола

4 средние картофелины

100-120 г длиннозёрного риса

1 средняя луковица

1 большой корень петрушки

20 г сливочного масла

Пучок укропа

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Варка бульона

Положите куриные остовы и окорочка в кастрюлю, залейте 2 литрами холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и уменьшите огонь до слабого. Варите бульон 30 минут, затем добавьте лук, морковь и корень петрушки. Добавьте горошины черного и душистого перца, посолите и варите еще 10 минут. Выньте куриные окорочка, снимите с них мясо и верните кости в бульон. Варите ещё 30 минут.

Шаг 2. Подготовка огурцов

Очистите солёные огурцы от кожицы, удалите семена, если они крупные, и нарежьте кубиками. Положите огурцы в сотейник, добавьте половник бульона и готовьте на слабом огне около 15 минут. Затем добавьте огуречный рассол и доведите до кипения. Снимите с огня.

Шаг 3. Подготовка картофеля и риса

Очистите картофель и нарежьте его брусочками. Рис тщательно промойте под проточной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

Шаг 4. Обжарка лука и петрушки

Очистите лук и корень петрушки. Нарежьте лук кубиками, а петрушку — тонкой соломкой. В кастрюле растопите сливочное масло, обжарьте лук и петрушку до мягкости, не давая им подрумяниться.

Шаг 5. Сборка супа

Процедите бульон в кастрюлю с луком и петрушкой, доведите до кипения. Добавьте рис и картофель, варите 7 минут. После этого добавьте огурцы вместе с рассолом и варите ещё 10 минут.

Шаг 6. Завершающий этап

Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками и добавьте в суп. Прогрейте суп еще минуту. Поперчите и посолите по вкусу, подавайте с нарезанным укропом.

Полезные советы

Для того чтобы рис не развалился, промойте его в мелком сите под теплой проточной водой, пока вода не станет прозрачной. Это важно для того, чтобы рис не выделял крахмал и не испортил текстуру супа. Если вы хотите, чтобы бульон не был слишком жирным, используйте куриные окорочка без кожи. Это поможет сделать суп менее калорийным, но всё равно с насыщенным вкусом.

Популярные вопросы о рассольнике Ленинградском

Можно ли использовать другой вид мяса для бульона?

Да, вы можете использовать только куриные окорочка или голени, если не хотите использовать остовы. Это сделает бульон менее жирным.

Как правильно нарезать картофель для рассольника?

Картофель лучше нарезать брусочками, так он будет вариться быстрее и красиво смотреться в супе.

Можно ли заменить рис в рассольнике?

Хотя традиционно используется рис, его можно заменить гречкой или перловкой для вариации, но вкус будет немного отличаться.