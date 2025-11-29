Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зеркальная глазурь и воздушное суфле: готовим торт, который ошеломит даже гурманов

Агар активируется при температуре 35–40°C перед варкой
5:16
Еда

Торт "Птичье молоко" — это настоящая кулинарная классика, которая продолжает вдохновлять кондитеров на создание новых вариаций. В этом рецепте мы предложим вам современную интерпретацию с необычайно воздушным белковым суфле, тонким и эластичным бисквитом и потрясающей зеркальной глазурью. Этот десерт не только подарит наслаждение вашим вкусовым рецепторам, но и станет украшением любого стола. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Торт Птичье молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Торт Птичье молоко

Каждый этап приготовления торта требует внимательности и точности, но при соблюдении технологии результат вас непременно порадует. Торт с этим суфле всегда получается нежным, а глазурь делает его по-настоящему изысканным.

Ингредиенты для формы 20x20 см

Для бисквита:

  • Яйца — 100 г (примерно 2 крупных)

  • Сахар — 68 г

  • Ванильный сахар — 2 г

  • Сливочное масло (в тесто) — 88 г

  • Соль — 1 г

  • Пшеничная мука — 75 г

  • Разрыхлитель — 1 г

Для суфле:

  • Белки — 210 г

  • Сахар — 312 г

  • Вода — 200 г

  • Сироп глюкозы (патока) — 105 г

  • Агар-агар — 8 г

Для крема:

  • Сливочное масло — 160 г

  • Сгущенное молоко — 70 г

  • Ванильный сахар — 4 г

Для глазури:

  • Тёмный и молочный шоколад — по вкусу

  • Растительное масло — для блеска и текучести

Приготовление бисквитной основы

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования светлой и плотной массы. В это время растопите сливочное масло и добавьте его в яичную смесь тонкой струйкой, продолжая взбивать на средней скорости.

  2. Просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Введите сухие ингредиенты в яичную смесь и аккуратно перемешайте венчиком, стараясь сохранить воздушность теста.

  3. Застелите противень пергаментом и установите рамку 20x20 см. Вылейте примерно 150 г теста, разровняйте и выпекайте при температуре 180°C около 8-10 минут, пока бисквит не станет золотистым. Остудите в форме.

Приготовление сиропа с агаром и воздушного суфле

  1. В сотейнике смешайте сахар, воду, агар и сироп глюкозы. Подогрейте смесь до 35-40°C и оставьте на 15-20 минут для активации агара. Затем доведите сироп до кипения и варите до температуры 114-115°C.

  2. В это время начните взбивать белки в сухой, обезжиренной миске, начиная с минимальной скорости, постепенно увеличивая её. Когда появится устойчивая пена, добавьте щепотку лимонной кислоты.

  3. Горячий сироп аккуратно введите по стенке чаши в белки, продолжая взбивать на средней скорости. В результате получится плотная, блестящая масса температурой около 65°C — основа для стабильного суфле.

Масляный крем и сборка торта

  1. Взбейте размягченное сливочное масло до пышности. Постепенно добавляйте сгущённое молоко и ванильный сахар. Продолжайте взбивать до получения однородного крема светлого оттенка.

  2. Аккуратно смешайте белковую массу с кремом. Для этого используйте минимальную скорость миксера или перемешивайте вручную. Важно сохранить структуру суфле.

  3. Переложите суфле на остывший бисквит, равномерно распределите и разровняйте. Отправьте торт в холодильник минимум на 3-4 часа для стабилизации.

Глазурь и финальный штрих

  1. Растопите шоколад (тёмный и молочный по вкусу), добавив немного растительного масла для блеска. Перемешайте до однородности и аккуратно нанесите глазурь на охлаждённый торт, выравнивая поверхность и бока.

  2. Оставьте торт в холодильнике ещё на 10 минут. После этого нарежьте его тёплым сухим ножом — срезы будут чёткими и гладкими.

Полезный совет

Чтобы глазурь была ещё более глянцевой, добавьте в шоколад немного растительного масла. Это придаст торту не только визуальную привлекательность, но и мягкость покрытия.

Популярные вопросы о торте Птичье молоко

Как правильно взбить белки для суфле?
Для этого важно использовать абсолютно сухую посуду и начинать взбивание на низкой скорости, постепенно увеличивая её. Белки должны образовывать густую пену.

Можно ли использовать агар-агар вместо желатина?
Да, агар-агар идеально подходит для этого рецепта. Он даёт более стабильную структуру и глянцевую поверхность, чем желатин.

Какая глазурь лучше — молочная или тёмная?
Это зависит от ваших предпочтений. Молочная глазурь сделает торт более мягким и сладким, а тёмная придаст ему насыщенный шоколадный вкус.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Коты чаще кошек используют левую лапу — университет Белфаста
