Забытые рецепты для домашнего уюта: пирожки с рисом и яйцом, которые возвращают в детство

Пирожки лучше выпекать на расстоянии 3-4 см друг от друга

Никаких сложных техник или изысканных ингредиентов — всё, что нужно для этого рецепта, это ваше время, настроение и немного любви. Пирожки с рисом, яйцом и зелёным луком — это идеальное блюдо для домашнего ужина или обеда. Уютный вкус, теплота теста и свежесть начинки помогут создать атмосферу комфорта, недостижимую в ресторане. Об этом сообщает ГАСТРАНОМЪ.

Пирожки

И, несмотря на простоту, процесс приготовления обладает удивительным расслабляющим эффектом. Каждое движение, каждое замешивание теста создаёт особое, почти магическое состояние, которое затем закрепляется радостью от похваливших вашу выпечку. Приготовление этих пирожков — это не просто кулинарный процесс, но и настоящее психотерапевтическое занятие!

Ингредиенты для 10 порций

Для теста:

Сухие дрожжи — 6 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — щепотка

Сливочное масло — 100 г

Соль — по вкусу

Молоко — 1 стакан

Мука — 400 г

Желтки — 3 шт.

Для начинки:

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Зеленый лук — 1 пучок

Рис — 1 стакан

Вареные яйца — 5 шт.

Рецепт приготовления

Шаг 1: приготовление теста

Для начала просеиваем муку через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков и насытить её воздухом. Оставьте сливочное масло при комнатной температуре на полчаса, чтобы оно стало мягким, затем нарежьте его кубиками. Дрожжи разводим в тёплом молоке и вливаем в миску с мукой.

Шаг 2: замешивание теста

Перемешиваем муку с дрожжами и ставим в тёплое место на 1 час. Когда тесто увеличится в объёме, добавляем желтки, сахар и соль, тщательно вымешиваем. Добавляем масло и оставшуюся муку, затем продолжаем вымешивать до того момента, когда тесто станет эластичным и перестанет прилипать к рукам. Переложите тесто в кастрюлю, накройте и оставьте в тёплом месте на 1.5-2 часа для подъёма.

Шаг 3: приготовление начинки

Отвариваем рис до готовности согласно инструкции. После этого промываем его в воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Затем нарезаем варёные яйца и зелёный лук, смешиваем с рисом, добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 4: формирование пирожков

На присыпанном мукой столе раскатываем тесто до толщины 0,5 см. Вырезаем из него кружочки с помощью специальной выемки или обычного стакана. На каждый кружок кладём 1 ст. ложку начинки, после чего защипываем края.

Шаг 5: выпекание

Перекладываем пирожки на смазанный маслом противень, оставляя между ними небольшие промежутки. Слегка взбиваем яйцо и смазываем им верх пирожков. Даем тесту подняться в течение 15 минут. Затем отправляем пирожки в разогретую до 180°C духовку и выпекаем в течение 20 минут до золотистой корочки.

Полезный совет

Чтобы начинка стала более сочной, добавьте в неё около 50 г сливочного масла. Если хотите придать ей более пряный вкус, добавьте немного рубленого укропа или петрушки.

Популярные вопросы о пирожках с рисом, яйцом и зелёным луком

Как выбрать рис для начинки пирожков?

Рекомендуется использовать длиннозерный рис, который не склеивается при варке, создавая лёгкую и рассыпчатую начинку.

Сколько времени нужно на приготовление теста?

Тесто требует около 3-4 часов для подъёма и вымешивания, так что стоит заранее планировать время на выпечку.

Что можно использовать вместо сливочного масла?

Можно заменить сливочное масло растительным, но вкус теста будет немного отличаться.

Советы по выбору ингредиентов для пирожков

Если вы хотите сделать пирожки с рисом и яйцом ещё более вкусными, выбирайте свежие и качественные ингредиенты. Для теста лучше использовать цельную муку высшего сорта, а для начинки — только свежие яйца и зелёный лук.