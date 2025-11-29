Кухни Германии меняются незаметно: рост цен заставляет людей готовить дома и охотиться за недорогими продуктами

Немцы стали чаще учитывать цену продуктов при покупках — минсельхоз Германии

В последние годы тема питания вновь оказалась в центре внимания, и интерес к тому, что люди выбирают в магазинах, стал заметно выше. Рост цен, меняющиеся привычки и желание заботиться о здоровье влияют на то, как заполняются продуктовые корзины.

Новый отчёт о питании показывает: немцы стали внимательнее относиться к качеству и стоимости еды, а домашняя кухня снова выходит на первый план. Об этом сообщает портал rp-online.de.

Что сегодня важно для немецких покупателей

Главный вывод отчёта звучит удивительно просто: вкус остаётся абсолютным приоритетом. Вот уже десять лет этот критерий держится на первом месте. В новом докладе 98% респондентов заявили, что вкус — ключевой фактор при выборе еды. На фоне роста цен люди не готовы жертвовать качеством вкуса, даже если приходится пересматривать привычные продукты.

При этом заметно выросло стремление придерживаться более здорового рациона. Девять из десяти участников опроса отметили, что им важно употреблять полезные продукты. Половина респондентов предпочитает блюда, которые можно приготовить быстро и легко, что говорит о высокой занятости населения. Более трети выбирают низкокалорийную еду, чтобы поддерживать баланс в питании.

Интересно и то, что большинство немцев любят готовить дома. Почти половина опрошенных делает это каждый день, ещё треть — несколько раз в неделю. В небольших населённых пунктах люди готовят чаще, чем жители крупных городов.

Как питаются в Германии: ключевые тенденции

Ежедневное присутствие фруктов и овощей в рационе стало нормой для большинства — 71% респондентов употребляют их минимум раз в день. На втором месте по частоте — молочные продукты, такие как йогурт или сыр: 64% включают их в рацион регулярно.

Ситуация с мясными продуктами меняется. Десять лет назад треть опрошенных ела мясо несколько раз в день. Сейчас этот показатель снизился до 24% и остаётся стабильным. Люди постепенно уменьшают потребление колбасы и красного мяса, что связано как с заботой о здоровье, так и с ростом интереса к растительному питанию.

Отдельно отмечается рост числа флекситарианцев — тех, кто иногда ест мясо, но в целом старается отказываться от него. Таких уже 37%. Вегетарианцев — 7%, веганов — 2%. Женщины чаще придерживаются растительных рационов, чем мужчины.

Как цена меняет потребительские привычки

Инфляция значительно влияет на выбор продуктов. Если в 2020 году только 46% покупателей обращали внимание на стоимость, то в 2025 году этот показатель вырос до 59%. Люди стали чаще сравнивать цены, выбирать более выгодные альтернативы и следить за акциями.

Поздние годы стали периодом пересмотра привычек. Многие респонденты отмечают, что теперь выбирают продукты стратегически: покупают сезонные овощи, отдают предпочтение местным производителям и избегают переплат за импорт.

Сезонность стала важна для 79% покупателей. Картофель, капуста, салаты и свежие фрукты всё чаще появляются в корзине в те месяцы, когда стоят дешевле и обладают лучшим качеством. Кроме того, 77% интересуются тем, насколько гуманно выращивали животных — этот аспект становится одним из значимых критериев выбора.

Питание вне дома и новые привычки

Несмотря на экономию, немцы продолжают посещать рестораны: 71% делает это минимум раз в месяц. Более молодая аудитория чаще заказывает еду домой — 38% хотя бы раз в месяц пользуются такими сервисами.

При этом усиливается тренд на снижение содержания сахара, соли и жира. Покупатели стали внимательнее читать упаковки полуфабрикатов. В 2025 году 64% покупателей часто проверяют уровень сахара в составе, тогда как в 2019 году таких было только 58%. Похожие изменения видны и по соли, и по жирам.

Что говорит министр сельского хозяйства Германии

В отчёте приводится комментарий министра сельского хозяйства Алоиса Райнера, который отметил, что доступность еды должна сохраняться для всех жителей страны.

"Мы не должны искусственно завышать цены дополнительными государственными надбавками", — сказал он.

Также министр подчеркнул, что государство не намерено диктовать гражданам пищевые привычки.

"…что окажется на наших тарелках".

Эти заявления подчёркивают: политика должна оставаться гибкой, а основные решения по питанию — за потребителями.

Сравнение: как изменились пищевые привычки за 10 лет

Что сохранилось и что стало другим

Стабильно:

вкус остаётся основным приоритетом

большинство немцев готовят дома

интерес к сезонным продуктам растёт

Изменилось:

внимание к цене стало гораздо выше

меньше людей употребляют мясо несколько раз в день

растёт число вегетарианцев и флекситарианцев

покупатели чаще анализируют состав продуктов

Наблюдается постепенный переход к более осознанному рациону, где важны не только вкусовые качества, но и влияние на здоровье и кошелёк.

Плюсы и минусы текущих потребительских привычек

Плюсы:

усиление контроля качества продуктов

рост интереса к здоровому питанию

сокращение переизбытка сахара, соли и жира

поддержка местных производителей

Минусы:

рост цен вынуждает искать компромиссы

потребителям приходится тратить больше времени на выбор

снижение потребления мяса не всегда компенсируется полноценными альтернативами

Покупатели стремятся находить баланс между полезностью, доступностью и вкусовыми предпочтениями.

Советы для тех, кто хочет питаться осознаннее

Покупайте фрукты и овощи по сезону — это выгоднее и вкуснее. Изучайте состав продуктов, особенно пол­уфабрикатов. Планируйте меню на неделю, чтобы избежать импульсивных покупок. Используйте местные продукты: они часто качественнее и стоят дешевле. Снижайте количество сахара и соли постепенно — так организм быстрее адаптируется.

Эти рекомендации помогают выстроить рацион, который соответствует современным тенденциям и запросам здоровья.

