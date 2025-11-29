Золотистая корочка и нежный сыр внутри: домашний рецепт хачапури работает безошибочно

Тесто для хачапури замешивают на молоке с дрожжами и сахаром — повара

Хачапури по-аджарски давно завоевало любовь тех, кто ценит ароматную выпечку и насыщенный вкус расплавленного сыра. Это блюдо ассоциируется с домашним уютом, гостеприимством и тёплой атмосферой грузинских застолий. Ароматная лодочка из воздушного теста с тянущейся сырной начинкой действительно покоряет с первого куска.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хачапури по-аджарски

Приготовить её можно и дома — процесс занимает немного времени, а результат радует даже новичков. Об этом сообщает портал гастрономических рецептов.

Почему хачапури по-аджарски стало таким популярным

Секрет блюда не только в необычной форме лодочки, но и в сочетании ингредиентов. Воздушное дрожжевое тесто остаётся мягким даже после остывания, а сыр сулугуни обеспечивает характерный тягучий вкус, который сложно повторить с другими сортами. В центре готового изделия помещается сырое яйцо, которое слегка запекается в духовке и создаёт узнаваемую кремовую текстуру.

Хачапури подходит для семейного ужина, подачи к праздничному столу и даже для завтрака. Его можно подать вместе с салатом, свежими овощами или как самостоятельное горячее блюдо. Простота ингредиентов делает рецепт доступным, а сам процесс приготовления — интересным.

Тесто на молоке получается нежным, а сливочное масло или подсолнечное в составе помогает добиться эластичности. Сулугуни отлично плавится, не теряя форму и вкус. Именно поэтому хачапури по-аджарски остаётся одним из самых узнаваемых грузинских блюд.

Что понадобится для приготовления

Для традиционного варианта блюда используют простые продукты, которые можно найти в ближайшем магазине. На порцию теста и начинки вам потребуется:

мука — 2 стакана

яйца — 3 шт.

молоко тёплое — 0,5 стакана

сыр сулугуни — 200 г

дрожжи сухие — 1 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

подсолнечное масло — 2 ст. л.

Каждый ингредиент влияет на текстуру: молоко обеспечивает мягкость теста, дрожжи дают подъем, сахар помогает дрожжам активироваться, а соль делает вкус более насыщенным. Сулугуни при плавлении образует характерную эластичную массу, без которой хачапури потерял бы свою подлинную выразительность.

Пошаговая технология приготовления

Смешайте тёплое молоко, сахар, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Перемешайте до однородности и оставьте на 10 минут. Смесь должна слегка пениться — это говорит о том, что дрожжи активировались. Добавьте яйца и соль, затем постепенно вводите остальную муку. Замешивайте массу ложкой или руками, следя за тем, чтобы не образовывалось больших комков. Замесите мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Оставьте его в тёплом месте на 30 минут, чтобы оно слегка подошло и стало более воздушным. Раскатайте круглую лепёшку диаметром около 25 см. Сформируйте бортики, придавая тесту форму лодочки. Натёртый на крупной тёрке сулугуни равномерно распределите по центру. Переложите заготовку на противень и отправьте в разогретую до 200 °С духовку на 15-20 минут. Когда края станут золотистыми, аккуратно влейте в центр сырое яйцо и поставьте блюдо ещё на 2-3 минуты, чтобы яйцо слегка схватилось, но осталось мягким.

Подавайте хачапури сразу, пока сыр тянется, а яйца и тесто сохраняют нежную текстуру. Особенно вкусно сочетать блюдо со сливочным маслом, которое традиционно выкладывают в центр перед подачей.

Сравнение хачапури по-аджарски с другими видами выпечки

Чем аджарская лодочка отличается от других хачапури

Грузинская кухня знает множество вариантов хачапури: имеретинские, мегрельские, пеновани. Каждый из них имеет свои особенности. Аджарский вариант считается одним из самых эффектных благодаря форме лодочки и сочетанию сыра с яйцом.

Имеретинский хачапури закрытый и напоминает пирог, мегрельский — более сырный, а пеновани отличается слоёным тестом. Аджарский же делает акцент на подаче: яйцо, сыр и бортики создают идеальную гармонию вкуса.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы:

эффектная подача

насыщенный вкус благодаря сыру сулугуни

простые ингредиенты

подходит для любого времени дня

можно варьировать степень готовности яйца

Минусы:

требует точного контроля температуры

важно соблюдать форму при лепке

тесто требует расстойки

Несмотря на нюансы, даже начинающие кулинары успешно готовят хачапури по этому рецепту.

Советы по улучшению результата

Чтобы блюдо получилось максимально удачным, можно воспользоваться несколькими рекомендациями.

Чем теплее помещение, тем быстрее подходит тесто. Если сулугуни слишком мягкий, можно смешать его с небольшим количеством имеретинского сыра. Чтобы яйцо не растекалось, сделайте углубление в сырной массе перед запеканием. Смажьте края теста яйцом — они будут более глянцевыми. Подавайте хачапури только горячим — так раскрывается настоящий вкус грузинской кухни.

Эти советы помогают подчеркнуть вкус блюда и добиться плотной, но мягкой структуры.

Популярные вопросы о хачапури по-аджарски

Можно ли заменить сулугуни другим сыром?

Можно использовать моцареллу или смесь сыров, но тягучесть будет слабее.

Подходит ли рецепт для мультиварки?

Нет, лучше использовать духовку для получения правильной структуры бортиков.

Можно ли заранее подготовить тесто?

Да, его можно поставить в холодильник на ночь, но перед лепкой нужно дать ему согреться до комнатной температуры.