Гороховый суп становится королём зимних блюд: копчёности усиливают вкус в несколько раз

Колотый горох сокращает время варки по сравнению с цельным

5:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный гороховый суп с копченостями давно считается одним из самых уютных блюд домашней кухни, и к нему всегда возвращаются за насыщенным вкусом. Его простота обманчива: каждая стадия готовки даёт новое измерение вкуса, а сочетание бобовых и копченого мяса превращает обычный обед в полноценное гастрономическое удовольствие. Даже тем, кто редко готовит первые блюда, удаётся добиться впечатляющего результата с первого раза благодаря понятной последовательности действий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гороховый суп

Гороховый суп с копченостями: традиции и современные подходы

Гороховый суп на основе сухого колотого гороха остаётся одним из самых доступных и питательных вариантов для сытого обеда. Его ценят за выраженный вкус, плотную текстуру и способность гармонично сочетаться с разными видами копченостей — от классических свиных рёбер до куриных деликатесов. Исторически такие супы готовили в разных регионах именно зимой, когда требовалась калорийная и согревающая пища. Сегодня рецепт сохранил свою суть, но получил множество вариаций, позволяющих адаптировать его под разные вкусы.

Бульоны на копченом мясе создают естественную глубину вкуса без сложных техник. Овощная основа придаёт блюду мягкость, а горох обеспечивает плотность, которая делает суп полноценным вторым и первым одновременно. При таком сочетании ингредиентов лишних компонентов обычно не требуется. При этом каждая добавка — морковь, сладкий перец, зелень — не только обогащает вкус, но и визуально делает блюдо ярче.

Среди преимуществ горохового супа — его универсальность. Он подходит для обеда, для позднего ужина и даже для подачи в праздничные дни, когда хочется разнообразить меню чем-то насыщенным и домашним. При желании вкус можно легко усилить специями или свежей зеленью, а непродолжительная обжарка овощей делает текстуру более выразительной, не перегружая блюдо лишними ароматами. Об этом сообщает Магнит.

Ингредиенты

Основa супа:

400 г колотого гороха

4 копчёные колбаски

300 г копчёной курицы

1 луковица

1 морковь

½ сладкого перца

4 веточки тимьяна

3 веточки петрушки

4 ст. л. растительного масла

соль — по вкусу

свежемолотый чёрный перец — по вкусу

1 зубчик чеснока

Для гренок:

4 ломтика белого хлеба

30 г сливочного масла

Рецепт приготовления

1. Подготовка гороха

Горох тщательно промой. Залей холодной водой и оставь на 3 часа. Затем воду слей, налей 2 литра свежей воды и поставь на сильный огонь. После закипания убавь нагрев, сними пену и вари около часа — до мягкости гороха.

2. Подготовка овощей и копчёностей

Нарежь морковь, сладкий перец и лук мелкими кубиками. Колбаски порежь кружочками, курицу — тонкими ломтиками. Петрушку измельчи, листья тимьяна отдели от веточек.

3. Обжаривание

Разогрей масло в сковороде. Быстро обжарь кусочки колбасок до золотистого цвета и переложи в тарелку. В той же сковороде потуши лук до прозрачности (около 5 минут), затем добавь морковь и перец и готовь ещё 5 минут.

4. Соединение супа

Готовый горох измельчи погружным блендером до однородности. Переложи в кастрюлю обжаренные овощи, добавь копчёную курицу и тимьян. Посоли, доведи до кипения, убавь огонь и вари ещё около 5 минут.

5. Гренки

Хлеб нарежь кубиками по 1 см. Чеснок разрежь пополам. В сковороде растопи сливочное масло, добавь чеснок и прогрей 30 секунд. Удали чеснок. Обжарь хлеб до хрустящей корочки 1-2 минуты, слегка помешивая.

6. Подача

Разлей суп в тарелки, добавь кружочки колбасок и присыпь чёрным перцем и зеленью. Подавай гренки отдельно, чтобы они не размякли.

Сравнение видов копчёностей для супа

Разные виды копчёного мяса по-своему раскрывают вкус горохового супа.

Свиные рёбрышки дают плотный, насыщенный вкус и создают естественный жирный бульон.

Копчёная курица делает вкус более мягким и лёгким, сохраняя при этом насыщенность.

Копченые колбаски придают пряность и пикантную ноту, особенно если используются полукопченые сорта.

Выбор зависит от желаемой интенсивности вкуса: для более деликатного результата подойдёт курица, для густого и классического — рёбра, а для выразительного пряного оттенка — колбаски.

Популярные вопросы о гороховом супе с копчёностями

1. Как выбрать копчености для горохового супа?

Выбирайте продукты без чрезмерной соли и искусственных ароматизаторов. Хорошо подходят рёбра, курица, грудинка, натуральные колбаски.

2. Сколько стоит приготовить такой суп?

Цена зависит от выбранных копчёностей: свиные рёбра и курица обычно дешевле деликатесных копчёных изделий. В целом блюдо остаётся доступным.

3. Что лучше добавить к супу: гренки или сухарики?

Гренки подходят лучше: они крупнее, дольше сохраняют текстуру и впитывают ровно столько жидкости, сколько нужно.