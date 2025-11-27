Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стекло, крышка и время играют против хозяйки: что происходит с заготовками после второго года хранения

Срок годности заготовок в стеклянных банках обозначила блогер Жукова
2:17
Еда

Домашняя консервация нередко хранится дольше положенного, хотя безопасный срок таких запасов гораздо короче, чем принято считать. Об этом рассказала домохозяйка и блогер Марина Жукова в комментарии NewsInfo.

баклажанная икра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
баклажанная икра

Она подчеркнула, что даже качественно приготовленные "закатки" постепенно теряют свойства и могут представлять риск.

Сроки хранения и особенности продуктов

Жукова пояснила, что овощные заготовки в стеклянных банках сохраняют приемлемое качество около года. Она отметила, что варенье выдерживает дольше благодаря сахару, но при длительном хранении теряет вкус и структуру. По словам блогера, лучше рассчитывать объём закруток на сезон, чтобы не накапливать старые банки.

"Срок годности в стеклянных банках год-два", — посоветовала эксперт.

Она уточнила, что именно этот промежуток подходит для огурцов и помидоров, тогда как сладкие заготовки хоть и стойкие, но со временем ухудшаются.

Подходящие условия хранения

Специалист добавила, что температура играет ключевую роль: заготовки можно держать в кладовой, кухонных шкафах или холодильнике, но предпочтительнее прохладное место. Она рассказала, что некоторые хозяйки продлевают стойкость консервации, используя комбинированные рецепты.

"Дома можно хранить в кладовке или в холодильнике", — отметила специалист по домоводству.

Она упомянула, что смеси огурцов и помидоров иногда выдерживаются дольше обычных солений.

Пластиковые крышки и повышенные требования

Жукова подчеркнула, что заготовки под капроновыми крышками требуют более строгого контроля. Перетёртые ягоды, по её словам, следует хранить исключительно в холодильнике из-за их высокой влагоёмкости, а для пережаренных грибов важны достаточное количество соли и слой прокалённого масла под крышкой. Такие заготовки предназначены для употребления в течение зимы.

"Заготовки под капроновой крышкой мы делаем разные", — предупредила эксперт.

Она добавила, что продукты, не использованные к весне, нужно утилизировать, поскольку они могут потерять безопасность.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
