Имбирь проживёт дольше в 3 раза: этот хитрый трюк продлит жизнь корню

Вот как нужно хранить имбирь, чтобы он не терял аромат и жгучесть — диетологи

Имбирь — один из тех продуктов, который хочется держать под рукой постоянно: он выручает в чае, карри, супах, маринадах и домашних шотах от простуды.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корень имбиря

Но у корня есть проблема: если хранить его неправильно, он быстро сморщивается, сохнет, теряет аромат и жгучесть. Разберёмся, как продлить ему жизнь и не выбрасывать половину клубня.

Основные принципы хранения имбиря

Имбирь не капризен, но чувствителен к двум вещам: пересыханию и избытку влаги. Пересушенный корень становится волокнистым и менее ароматным, а слишком влажный — может заплесневеть. Важно соблюсти баланс: прохлада, темнота и умеренная защита от воздуха.

Имбирь, который вы собираетесь использовать за пару дней, можно просто оставить на кухне. Если запасы больше, уже стоит подумать о кладовой, холодильнике или морозилке.

Как правильно хранить имбирь: пошаговый алгоритм

Целый клубень

Осмотрите корень: кожура должна быть плотной, без плесени и мокрых пятен. Если планируете использовать за несколько дней, оставьте имбирь на кухне в сухом месте, вдали от плиты. Для более долгого хранения уберите клубень в кладовку или шкаф — там должно быть прохладно и темно. Не заворачивайте целый имбирь в плёнку "намертво", чтобы не создавать парниковый эффект.

Надрезанный или разрезанный корень

Срез сделайте чистым ножом. Оберните надрез влажной (не мокрой) тканью или бумажным полотенцем. Положите корень в контейнер или бумажный пакет и уберите в прохладное тёмное место. Проверяйте ткань: если она пересохла — слегка увлажните, если стала слишком влажной — смените.

Хранение в холодильнике

Целый или чуть надрезанный корень положите в герметичный контейнер или плотный пакет. Выпустите лишний воздух из пакета. Храните на полке для овощей или там, где нет резких перепадов температуры. При правильной упаковке имбирь спокойно пролежит несколько недель.

Что можно и чего нельзя делать

• Можно покупать слегка сморщенный имбирь, если вы готовы использовать его быстро.

• Можно отрезать зелёные побеги: их появление не делает клубень опасным или несъедобным.

• Нельзя хранить имбирь "просто так" в полиэтиленовом пакете при высокой влажности — велика вероятность плесени.

• Нельзя надеяться, что старый, сильно высохший корень сохранит тот же вкус, что и свежий: аромат и жгучесть со временем уменьшаются, отмечают диетологи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оставить надрезанный корень на открытом воздухе.

Последствие: срез подсыхает, имбирь становится волокнистым и менее ароматным.

Альтернатива: сразу обернуть надрез во влажную ткань и убрать в прохладное место.

• Ошибка: хранить имбирь в очень сыром пакете в холодильнике.

Последствие: риск плесени и гниения.

Альтернатива: использовать герметичный контейнер и следить, чтобы внутри не было конденсата.

• Ошибка: месяцами держать один и тот же корень "на всякий случай".

Последствие: потеря эфирных масел, вялый вкус.

Альтернатива: заморозить излишки небольшими порциями и использовать по мере надобности.

А что если имбирь всё-таки сморщился

Если корень немного подсох, но не покрыт плесенью и не имеет подозрительного запаха, его можно использовать для чая, отваров — там не так критична сочность, как аромат. Сморщенный корень лучше не оставлять на долгое хранение: либо использовать, либо переработать в заморозку.

Если появились мягкие тёмные участки, запах брожения или плесень — такой имбирь лучше не использовать.

Заморозка имбиря

Заморозка — отличный способ продлить жизнь корню на месяцы.

• Нарежьте имбирь ломтиками или небольшими кубиками.

• Сложите в контейнер или пакет для заморозки.

• Органический имбирь можно замораживать вместе с кожурой.

• При необходимости доставайте нужное количество: замороженный имбирь легко натирается на тёрке прямо в замороженном виде.

Можно заморозить и небольшие порции в форме для льда: натёртый имбирь разложить по ячейкам, залить водой или соком, заморозить, а затем переложить "имбирные кубики" в пакет.

FAQ

Нужно ли хранить имбирь только в холодильнике?

Нет. Целый, свежий корень прекрасно лежит в прохладной кладовке или кухонном шкафу 1-2 недели.

Если у имбиря пошли ростки, его нужно выбрасывать?

Нет. Достаточно срезать ростки, остальную часть клубня можно использовать.

Можно ли чистить имбирь заранее и хранить очищенным?

Можно, но тогда лучше хранить его в холодильнике в герметичном контейнере и использовать быстрее, чем неочищенный.

Сколько хранится замороженный имбирь?

Несколько месяцев без заметной потери аромата, если он в плотно закрытом пакете или контейнере.

Мифы и правда

• Миф: имбирь обязательно должен храниться только в холодильнике.

Правда: в прохладной и тёмной кладовке он тоже отлично лежит.

• Миф: как только корень морщится, он сразу вреден.

Правда: лёгкая усушка — нормально, важнее отсутствие плесени и постороннего запаха.

• Миф: замороженный имбирь "мёртвый" и бесполезный.

Правда: он хорошо сохраняет аромат и жгучесть, особенно если правильно упакован.

Три интересных факта об имбире и хранении

• Имбирь теряет аромат не только из-за высыхания, но и из-за испарения эфирных масел при неправильном хранении.

• Ростки на корне — не признак опасности, а сигнал, что клубень готов "жить дальше" в земле.

• Для чая и отваров старый имбирь с ярким запахом часто подходит лучше, чем слишком молодой и водянистый.