Пышные беляши за 40 минут: кефирное тесто превращает обычный фарш в сочную домашнюю классику

4:05
Еда

Ленивые беляши на кефире кажутся блюдом для тех, кто не хочет тратить лишнее время, но их разнообразие доказывает обратное. Чем "ленивее" выбран способ, тем больше фантазии и опыта требуется от повара. Одни варианты близки к классическим беляшам, только тесто делается без дрожжей — быстрым, воздушным, на кефире и соде. Другие похожи на оладьи, в которые фарш вставляют между двумя ложками теста. И есть самый быстрый метод: фарш и тесто смешивают в одной миске, а затем жарят как мясные оладьи. Наш вариант занимает "золотую середину": он прост, рационален и позволяет идеально распределить тесто и мясную начинку.

Беляши
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беляши

Почему ленивые беляши — это удобно

Основной плюс такого рецепта — отсутствие дрожжевого теста и долгих расстоек. Кефир и сода дают пышность сами по себе, а готовка идёт в один этап на сковороде. При этом каждый беляш остаётся закрытым, равномерно прожаренным и сочным.

Ингредиенты (на 4 порции)

Тесто:

  • мука — 200 г
  • кефир — 250 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • сода — 1 ч. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • соль — 0,5 ч. л.

Начинка:

  • говяжий фарш — 250 г
  • лук — 80 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • паприка — 1 ч. л.
  • чёрный перец — 0,5 ч. л.
  • петрушка — 20 г
  • соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Соединить кефир, яйцо, сахар и соль, перемешать.

  2. Добавить соду, затем муку — получить густое тесто.

  3. Оставить на 15 минут.

  4. Смешать фарш с луком, чесноком, специями и петрушкой.

  5. Сформировать маленькие плоские котлетки.

  6. Разогреть сковороду с маслом.

  7. Обмакнуть котлетку в тесто, закрыв её со всех сторон.

  8. Выложить на сковороду и жарить под крышкой 3-4 мин.

  9. Перевернуть и довести до готовности ещё 3-4 мин.

  10. Подавать горячими.

А что если…

…заменить говядину на курицу?
Курица готовится быстрее, поэтому тесто может слегка пережариваться. Лучше использовать индейку.

…жарить без масла?
Можно на антипригарной сковороде, но корочка получится светлой и менее выраженной.

…добавить сыр в тесто?
Сыр даст золотистый оттенок и нежность, но тесто станет густее — понадобится дополнительно кефир.

FAQ

Можно ли заменить кефир?
Да: простокваша, ряженка или йогурт без сахара.

Какая мука лучше?
Пшеничная высшего сорта — даёт пышность и ровную текстуру.

Почему тесто должно постоять?
Чтобы сода вступила в реакцию с кислотой кефира — тогда беляши станут воздушнее.

Мифы и правда

  • Миф: ленивые беляши всегда плохие по качеству.
    Правда: при правильной пропорции тесто+фарш они ничем не уступают классическим.
  • Миф: сода даёт привкус.
    Правда: если в тесте есть кефир, реакции достаточно, привкуса нет.
  • Миф: фарш внутри всегда остаётся сырым.
    Правда: мини-котлетки решают эту проблему полностью.

Интересные факты

  1. Беляши в оригинале готовились на дрожжах и были открытыми — "с глазком".

  2. Упрощённые ленивые версии появились уже в XX веке как "студенческое блюдо".

  3. Кефирное тесто стало популярным благодаря способности быстро подниматься без дрожжей.

Исторический контекст

  1. Блюда с начинкой "в тесте" встречались ещё у тюркских народов.

  2. Беляши как уличная еда распространились по СССР в 1950-60-х.

  3. Первые ленивые рецепты вошли в домашние кулинарные тетради в 1980-х.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
