Солянка, что варится за полчаса и обходит мясную по вкусу: колбасная сборная с ароматным бульоном

Солянка с колбасой — один из тех супов, который сочетает насыщенность, яркий вкус и быстрое приготовление. В отличие от классической мясной версии, она требует меньше времени, но остаётся такой же ароматной и плотной. Секрет в том, что для бульона используются сразу несколько видов колбасных изделий: варёная, копчёная и грудинка. Они дают навар, густоту и характерный вкус, а солёные огурцы с рассолом создают знакомую кислинку. Чтобы суп получился насыщенным, важно соблюдать технологию и не смешивать картофель с огурцами до момента, когда он станет мягче.
Суп опирается на правильный баланс: солёные и копчёные ноты, кислотность рассола, плотность овощей и богатство бульона. Комбинация разных видов колбас создаёт "сборную" основу, а добавление картофеля делает блюдо сытнее. Лимон, каперсы и сметана усиливают вкусовой рельеф.
Колбасные изделия и мясо:
Овощи и добавки:
Жидкости:
Специи и подача:
1. Подготовка картофеля
Очистить клубни, нарезать некрупными кубиками, выложить в 5-литровую кастрюлю, залить водой и поставить на сильный огонь.
2. Подготовка колбасных изделий
Снять оболочку (если есть), нарезать грудинку и оба вида колбасы тонкой соломкой.
3. Обжаривание грудинки и колбасы
Разогреть сковороду с 1 ст. л. масла.
Обжарить грудинку, затем добавить колбасы и подрумянить 2-3 минуты.
4. Варка картофеля
Когда вода закипит — снять пену, убавить огонь и варить около 5 минут.
Не солить — солёные ингредиенты добавятся позже.
5. Соединение основы
Добавить жареную грудинку и колбасу в кастрюлю. Варить ещё 7-8 минут на умеренном огне.
6. Подготовка овощей
Нашинковать лук, огурцы нарезать кубиками или соломкой.
7. Обжаривание лука
На оставшемся масле обжарить лук 3-4 минуты до мягкости.
8. Добавление огурцов
К луку добавить огурцы, перемешать и тушить пару минут. Добавить томатную пасту, протушить ещё 2 минуты.
9. Объединение
Переложить овощную смесь в кастрюлю, добавить огуречный рассол и довести суп до кипения. Положить лавровый лист.
10. Финальная варка
Готовить ещё 5 минут до мягкости картофеля. Попробовать и скорректировать соль и перец.
11. Введение оливок
Добавить оливки, довести до кипения и выключить огонь.
12. Настаивание и подача
Закрыть кастрюлю крышкой и настоять 10-15 минут.
Разлить по тарелкам, добавить ломтик лимона, каперсы и подать со сметаной.
…не использовать грудинку?
Колбасные изделия дадут достаточный навар, но суп будет менее плотным. Можно заменить грудинку охотничьими колбасками или беконом.
…нет оливок?
Их можно заменить каперсами, маслинами или вовсе исключить, сохранив классический вкус рассола и пасты.
…хочется менее калорийный вариант?
Уменьшить количество копчёной колбасы и взять больше варёной, а часть грудинки заменить курицей.
Можно ли готовить солянку без картофеля?
Да, суп сохранит вкус, но станет менее сытным.
Чем заменить томатную пасту?
Пюре из печёных томатов или натуральный томатный сок, уменьшенный на огне.
Когда добавлять лимон?
Всегда только в тарелку, чтобы не изменить баланс бульона.
Классическую солянку раньше называли "селянкой", потому что её готовили из доступных продуктов.
Оливки с косточками действительно дают более глубокий вкус благодаря маринаду.
Рассол — важнейшая часть супа: он формирует кислотность, отличающую солянку от других мясных супов.
Первые упоминания солянки встречаются в XVI веке как кислый наваристый суп для трактиров.
В XIX веке блюдо считалось праздничным и включало дичь, каперсы и лимон.
Советская кухня популяризировала "сборную мясную" и "солянку с колбасой" как вариации на тему классики.
Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.