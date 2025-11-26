Забудьте о скучной капусте: пирог с брокколи станет вашим фаворитом

Пирог с брокколи и заварным кремом — один из тех рецептов, которые превращают привычные овощи в нечто удивительно нежное, ароматное и гармоничное.
Капуста в этом блюде раскрывается совершенно иначе: она становится мягкой, сочной и буквально вплетается в нежную кремовую начинку. А хрустящая основа из слоёного теста делает пирог не только вкусным, но и эффектным на вид — идеальным для семейного обеда или лёгкого ужина.
• 600 г брокколи
• 1 ст. ложка сливочного масла
• 1 ст. ложка подсолнечного масла
• 1 круглая упаковка слоёного теста (охлаждённое)
• 3 яйца
• 150 мл молока
• 100 мл сливок
• 100 г натёртого сыра
• соль
• перец
• мускатный орех
Подготовьте капусту.
Разогрейте сливочное и растительное масло в глубокой сковороде. Быстро обжарьте в нём капусту, затем влейте 3 ст. ложки воды и томите несколько минут, пока она не станет мягкой. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом.
Подготовьте основу пирога.
Форму диаметром около 26 см выстелите слоёным тестом. Дно проткните вилкой — это предотвратит вздутие при выпечке.
Смешайте заливку.
В миске соедините яйца, сливки, молоко и горный сыр. Легко взбейте и добавьте приготовленную капусту.
Сформируйте пирог.
Выложите смесь в форму, равномерно распределив начинку.
Выпекайте.
Готовьте при 170°C (верх-низ) на нижней полке духовки 35-45 минут. Если верх начнёт слишком быстро румяниться — накройте пергаментом.
Подавайте горячим.
Пирог особенно хорош со свежим салатом, зеленью или лёгким йогуртовым соусом.
• Ошибка: нарезать капусту слишком крупно.
Последствие: начинка будет грубой и будет плохо пропекается.
Альтернатива: шинковка — идеальный вариант.
• Ошибка: брать слишком мягкий сыр.
Последствие: начинка станет жидкой.
Альтернатива: использовать плотные сорта.
• Ошибка: выкладывать тесто прямо из морозилки.
Последствие: структура порвётся, края будут неровными.
Альтернатива: слегка разморозить и раскатать охлаждённое тесто.
• добавить бекон или прошутто для более насыщенного вкуса
• использовать безлактозное молоко и растительные сливки
• заменить слоёное тесто на песочное для более плотной основы
Пирог легко адаптируется под вкусы семьи, гостей или диету.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий рецепт даже для новичков
|Требует духовки
|Богатый витаминный состав
|Слоёное тесто может получиться разным по качеству
|Подходит для ужина, обеда и перекуса
|Не очень долго хранится
|Красиво выглядит на столе
|Сыр — дорогой продукт
|Возможность вариаций
|Капуста имеет яркий запах при жарке
Как выбрать брокколи?
Избегайте брокколи с желтыми или увядшими листьями, мягкими соцветиями и рыхлыми бутонами, советуют кулинары.
Какой сыр подойдёт?
Грюйер, эмменталь, маасдам или даже выдержанный чеддер.
Сколько хранится пирог?
В холодильнике — 1-2 дня под крышкой или плёнкой. Перед подачей лучше подогреть.
• Миф: брокколи не подходит для выпечки.
Правда: прекрасно ведёт себя в пирогах и становится мягкой и ароматной.
• Миф: слоёное тесто сложно использовать.
Правда: готовое охлаждённое тесто прекрасно подходит даже новичкам.
• Миф: кремовая начинка всегда тяжёлая.
Правда: сочетание молока и сливок делает текстуру нежной, но не перегруженной.
Брокколи была выведена из дикой капусты путем селекции в Средиземноморье около VI-V веков до н. э… В Древнем Риме она была известна и ценилась аристократами.
Во Франции киш и пироги с заварным кремом подают и как основное блюдо, и как закуску.
Твёрдый сыр плавится ровно, сохраняя аромат, поэтому ценится в запеканках и пирогах.
