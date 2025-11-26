Забудьте о скучной капусте: пирог с брокколи станет вашим фаворитом

Этот пирог с брокколи станет хитом вашего стола — кулинары

4:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с брокколи и заварным кремом — один из тех рецептов, которые превращают привычные овощи в нечто удивительно нежное, ароматное и гармоничное.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог

Капуста в этом блюде раскрывается совершенно иначе: она становится мягкой, сочной и буквально вплетается в нежную кремовую начинку. А хрустящая основа из слоёного теста делает пирог не только вкусным, но и эффектным на вид — идеальным для семейного обеда или лёгкого ужина.

Ингредиенты

• 600 г брокколи

• 1 ст. ложка сливочного масла

• 1 ст. ложка подсолнечного масла

• 1 круглая упаковка слоёного теста (охлаждённое)

• 3 яйца

• 150 мл молока

• 100 мл сливок

• 100 г натёртого сыра

• соль

• перец

• мускатный орех

Приготовление

Подготовьте капусту.

Разогрейте сливочное и растительное масло в глубокой сковороде. Быстро обжарьте в нём капусту, затем влейте 3 ст. ложки воды и томите несколько минут, пока она не станет мягкой. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Подготовьте основу пирога.

Форму диаметром около 26 см выстелите слоёным тестом. Дно проткните вилкой — это предотвратит вздутие при выпечке. Смешайте заливку.

В миске соедините яйца, сливки, молоко и горный сыр. Легко взбейте и добавьте приготовленную капусту. Сформируйте пирог.

Выложите смесь в форму, равномерно распределив начинку. Выпекайте.

Готовьте при 170°C (верх-низ) на нижней полке духовки 35-45 минут. Если верх начнёт слишком быстро румяниться — накройте пергаментом. Подавайте горячим.

Пирог особенно хорош со свежим салатом, зеленью или лёгким йогуртовым соусом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: нарезать капусту слишком крупно.

Последствие: начинка будет грубой и будет плохо пропекается.

Альтернатива: шинковка — идеальный вариант.

• Ошибка: брать слишком мягкий сыр.

Последствие: начинка станет жидкой.

Альтернатива: использовать плотные сорта.

• Ошибка: выкладывать тесто прямо из морозилки.

Последствие: структура порвётся, края будут неровными.

Альтернатива: слегка разморозить и раскатать охлаждённое тесто.

А что если… попробовать варианты

• добавить бекон или прошутто для более насыщенного вкуса

• использовать безлактозное молоко и растительные сливки

• заменить слоёное тесто на песочное для более плотной основы

Пирог легко адаптируется под вкусы семьи, гостей или диету.

Плюсы и минусы пирога

Плюсы Минусы Лёгкий рецепт даже для новичков Требует духовки Богатый витаминный состав Слоёное тесто может получиться разным по качеству Подходит для ужина, обеда и перекуса Не очень долго хранится Красиво выглядит на столе Сыр — дорогой продукт Возможность вариаций Капуста имеет яркий запах при жарке

FAQ

Как выбрать брокколи?

Избегайте брокколи с желтыми или увядшими листьями, мягкими соцветиями и рыхлыми бутонами, советуют кулинары.

Какой сыр подойдёт?

Грюйер, эмменталь, маасдам или даже выдержанный чеддер.

Сколько хранится пирог?

В холодильнике — 1-2 дня под крышкой или плёнкой. Перед подачей лучше подогреть.

Мифы и правда

• Миф: брокколи не подходит для выпечки.

Правда: прекрасно ведёт себя в пирогах и становится мягкой и ароматной.

• Миф: слоёное тесто сложно использовать.

Правда: готовое охлаждённое тесто прекрасно подходит даже новичкам.

• Миф: кремовая начинка всегда тяжёлая.

Правда: сочетание молока и сливок делает текстуру нежной, но не перегруженной.

Три интересных факта