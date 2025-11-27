Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ТРЦ "НЕБО" стартовал детский вокальный конкурс
Ретиноиды снижают образование закрытых комедонов — дерматолог Екатерина Каминская
Космические лучи могут поддерживать жизнь под льдом Марса и Энцелада — Арти
Киркоров заступился за Аглаю Тарасову после приговора суда
В России могут расширить туристический налог
Оболенцева опровергла финансовые мотивы развода с Резо Гигинеишвили
Volkswagen Magotan 2026 получил обновлённый IQ.Pilot по данным автопроизводителя
Ксения Собчак и Надежда Стрелец высмеяли друг друга за слова-паразиты
Нехватка воды вызывает усталость и снижает концентрацию — диетолог Соломатина

Вкус как в кафе, но без жира: обновлённый вариант фри даёт хруст и лёгкость без лишних калорий

Замачивание картофеля убирает крахмал и делает фри хрустящим
5:48
Еда

Картофель фри любят почти все, но едят его далеко не так часто, как хотелось бы. Причина очевидна — классический фри долго жарится в большом количестве масла и превращается в калорийное блюдо, которое подходит скорее для редкого перекуса, чем для ежедневного стола. Однако существует способ, который позволяет получить ту же золотистую корочку и характерный хруст, но без единой капли жира. Метод активно используют рестораны здорового питания и домашние кулинары, стремящиеся снизить калорийность привычных блюд.

Жареная картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареная картошка

Суть приёма — максимально удалить крахмал, создать условия для равномерного запекания и обеспечить быстрое "схватывание" поверхности при высокой температуре. За счёт этого на ломтиках появляется тонкая хрустящая корочка, а внутри остаётся мягкая структура, напоминающая классический фри.

Почему это работает

Хруст картофеля связан с двумя процессами: выходом влаги с поверхности и реакцией Майяра, в результате которой появляется золотистый оттенок и характерный вкус. Жарка в масле обеспечивает оба эффекта за счёт высокой температуры. В духовке добиться такого результата сложнее, но при правильной подготовке это возможно.

Удаление поверхностного крахмала делает ломтики менее липкими и позволяет им запечься равномерно. Сильный жар активирует реакцию Майяра, а бланширование создаёт мягкость внутри. В итоге вкус получается удивительно близким к привычному фри.

Классический фри и фри без масла

Параметр Фри в масле Фри без масла
Калорийность высокая ниже почти вдвое
Текстура хрустящие ломтики хрустящая корочка + мягкая середина
Жирность высокая минимальная
Требуемое оборудование фритюр или сковорода духовка
Влияние на организм тяжесть более лёгкое блюдо

Как приготовить фри без масла

  1. Выбрать картофель с плотной мякотью — жёлтые или красные сорта дают наиболее приятную текстуру.

  2. Нарезать тонкими ровными брусками — одинаковая толщина гарантирует равномерный результат.

  3. Замочить в холодной воде минимум на 20-30 минут, меняя воду 1-2 раза.

  4. Хорошо обсушить ломтики кухонным полотенцем. Влага мешает хрусту.

  5. При желании коротко пробланшировать в кипящей воде (1-2 минуты).

  6. Разложить ломтики на противне, застеленном пергаментом, чтобы они не соприкасались.

  7. Разогреть духовку до 220°. Чем выше температура, тем лучше схватывается поверхность.

  8. Запекать 15-20 минут, затем перевернуть и готовить ещё 10-15 минут.

  9. Добавить специи — паприку, чеснок, куркуму или смесь для картофеля.

  10. Подавать с соусами на основе йогурта или нежирной сметаны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Не замачивать картофель → ломтики слипаются, нет хруста → замочить минимум на 20 минут.

  2. Использовать мокрый картофель → ломтики запекаются, но не румянятся → тщательно обсушить полотенцем.

  3. Делать разные по толщине бруски → часть пересушивается, часть остаётся сырой → нарезать одинаково.

  4. Ставить противень в прохладную духовку → ломтики парятся → предварительно разогреть до 220°.

А что если нет времени на замачивание

Можно использовать экспресс-метод:

  • промыть картофель под проточной холодной водой 2-3 минуты;
  • обсушить и сразу же отправить в духовку;
  • добавить немного кукурузной муки или паприки — они усиливают хруст.

Получится не так идеально, как при полном замачивании, но результат всё равно будет значительно лучше, чем при запекании без подготовки.

FAQ

Можно ли готовить такой картофель в аэрогриле?
Да, результат получается даже более хрустящим. Но духовка при максимальной температуре справляется не хуже.

Подходит ли молодая картошка?
Она более водянистая, поэтому результат будет мягче. Лучше использовать зрелые клубни.

Зачем добавлять паприку?
Она создаёт лёгкий дымный аромат, напоминающий жарку в масле, и усиливает иллюзию классического вкуса.

Мифы и правда

  • Миф: без масла невозможно получить хруст.
    Правда: высокая температура и удаление крахмала дают отличный результат.
  • Миф: бланширование усложняет рецепт.
    Правда: эта короткая процедура делает середину более нежной.
  • Миф: специи нужны только для вкуса.
    Правда: паприка и куркума помогают создать более румяный цвет.

Три интересных факта

  1. В некоторых европейских ресторанчиках фри без масла подают как "диетическую версию" классики, и она имеет большую популярность.

  2. Высокотемпературное запекание картофеля впервые начали использовать в середине XX века в кухнях, где не было доступа к большому количеству масла.

  3. Вкус фри без масла усиливают не только специи, но и текстура сорта картофеля — разные клубни дают разный уровень хруста.

Исторический контекст

  1. Метод приготовления картофеля без масла возник как альтернатива фритюру в диетических столовых.

  2. В 1990-х годах подход распространился в ресторанах здорового питания.

  3. Сегодня он стал основой многих домашних рецептов запечённого картофеля, особенно среди тех, кто снижает потребление жиров.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Еда и рецепты
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Наука и техника
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Голод усиливает стрессовые реакции организма — Эмиль Маммадов
Новости спорта
Голод усиливает стрессовые реакции организма — Эмиль Маммадов
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка
Предупредили о стрессе котов из-за кормушек на окнах — ветврач Михаил Шеляков
Разведения с гантелями улучшают подвижность плеч по данным тренеров
Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты
В оформлении ванных комнат растёт интерес к тёплым материалам — дизайнер Кун
Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев
Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов
Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors
Европа обсуждает возможность проведения внезапных учений НАТО
Рита Дакота столкнулась с критикой из-за перелома пальца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.