Ностальгический торт из восьмидесятых, который всегда удаётся: мягкий, ароматный и невероятно простой

Торт Чебурашка готовят без пропитки и долгого ожидания
4:44
Еда

Когда ищешь простой, надёжный и по-домашнему вкусный десерт, старые рецепты нередко побеждают современные. "Чебурашка" — торт, который в восьмидесятые пекли почти в каждой семье: он готовится из доступных продуктов, быстро румянится в духовке и не требует ночной пропитки. Через пару часов его уже можно подавать на стол — мягкий, ароматный, с белковой шапкой, напоминающей лёгкое облако.

Торт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Торт

Основу составляет нежное тесто на сметане и сливочном масле, начинка — густое варенье, а сверху — воздушный белковый слой. Простой набор ингредиентов и понятная технология делают рецепт удобным даже для начинающих. Его часто забывают среди современных десертов, но стоит приготовить — и становится ясно, почему он так прочно держался в домашней кулинарии.

Почему этот торт так любят

У "Чебурашки" есть несколько особенностей, которые делают его универсальным. Во-первых, тесто получается мягким, пластичным и не требует долгого охлаждения. Во-вторых, варенье выступает и начинкой, и ароматизатором — чем гуще оно будет, тем лучше структура пирога. И, наконец, белковая шапка превращает простой домашний пирог в настоящий торт, сохраняя при этом привычный вкус 1980-х.

Прелесть рецепта в том, что он не требует пропитки или долгой выдержки: достаточно дождаться, пока торт полностью остынет, и можно нарезать. Это идеальный вариант для вечернего чаепития, когда хочется чего-то простого, но не будничного.

Рецепт торта Чебурашка

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар для теста — 150 г
  • Густая сметана — 100 г
  • Сливочное масло или маргарин (растопленный) — 100 г
  • Ваниль — по вкусу
  • Пшеничная мука — 450 г
  • Разрыхлитель — 20 г
  • Густое варенье или джем — 250-300 г
  • Белки — 3 шт.
  • Соль — щепотка
  • Сахар для белков — 100 г

Приготовление

  1. Отделить желтки от белков.

  2. Желтки соединить с 150 г сахара, перемешать.

  3. Вмешать сметану, масло, ваниль.

  4. Добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто.

  5. Разделить тесто пополам.

  6. Выложить первую часть в форму, сформировать бортики.

  7. Разровнять варенье.

  8. Накрыть второй частью теста, соединить края, сделать проколы вилкой.

  9. Выпекать 30-35 минут при 180°.

  10. Взбить белки с солью и 100 г сахара до плотной массы.

  11. Снизить температуру духовки до 150°.

  12. Нанести белки на пирог, сформировать пики.

  13. Допекать 25 минут до лёгкого румянца.

А что если нет густого варенья

Можно использовать:

  • абрикосовый или яблочный джем,
  • густое повидло,
  • домашнюю пастилу, размятую вилкой,
  • протёртые ягоды с небольшим количеством крахмала.

Если хочется менее сладкий вариант — подходит смородиновое или вишнёвое варенье.

FAQ

Как понять, что торт пропёкся?
Низ должен быть румяным, а края — слегка отходить от формы.

Можно ли заменить белковую шапку?
Да, допускается сметанная или творожная заливка, но вкус будет другим.

Сколько хранится торт?
Около трёх суток в холодильнике в закрытой ёмкости.

Мифы и правда

  • Миф: безе всегда пересыхает при выпечке торта.
    Правда: при температуре 150° оно остаётся мягким внутри.
  • Миф: тесто на сметане тяжёлое.
    Правда: сливочное масло делает его нежным и пластичным.
  • Миф: варенье всегда кипит и прорывается.
    Правда: густой джем остаётся стабильным.

Три интересных факта

  1. В СССР торт часто готовили к семейным праздникам — он был дешевле бисквитных десертов.

  2. Белковую шапку применяли как замену трудоёмкому крему.

  3. Некоторые хозяйки добавляли в верх карамельный узор, делая торт "нарядным" без лишних затрат.

Исторический контекст

  1. В 1980-е годы рецепты с вареньем были особенно популярны — они не требовали дефицитных продуктов.

  2. Белковые торты появились как альтернатива сливочным, которые сложно было хранить.

  3. "Чебурашка" часто встречался в домашних тетрадях рецептов, но почти не упоминался в официальных сборниках.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
