Ностальгический торт из восьмидесятых, который всегда удаётся: мягкий, ароматный и невероятно простой

Когда ищешь простой, надёжный и по-домашнему вкусный десерт, старые рецепты нередко побеждают современные. "Чебурашка" — торт, который в восьмидесятые пекли почти в каждой семье: он готовится из доступных продуктов, быстро румянится в духовке и не требует ночной пропитки. Через пару часов его уже можно подавать на стол — мягкий, ароматный, с белковой шапкой, напоминающей лёгкое облако.
Основу составляет нежное тесто на сметане и сливочном масле, начинка — густое варенье, а сверху — воздушный белковый слой. Простой набор ингредиентов и понятная технология делают рецепт удобным даже для начинающих. Его часто забывают среди современных десертов, но стоит приготовить — и становится ясно, почему он так прочно держался в домашней кулинарии.
У "Чебурашки" есть несколько особенностей, которые делают его универсальным. Во-первых, тесто получается мягким, пластичным и не требует долгого охлаждения. Во-вторых, варенье выступает и начинкой, и ароматизатором — чем гуще оно будет, тем лучше структура пирога. И, наконец, белковая шапка превращает простой домашний пирог в настоящий торт, сохраняя при этом привычный вкус 1980-х.
Прелесть рецепта в том, что он не требует пропитки или долгой выдержки: достаточно дождаться, пока торт полностью остынет, и можно нарезать. Это идеальный вариант для вечернего чаепития, когда хочется чего-то простого, но не будничного.
Отделить желтки от белков.
Желтки соединить с 150 г сахара, перемешать.
Вмешать сметану, масло, ваниль.
Добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто.
Разделить тесто пополам.
Выложить первую часть в форму, сформировать бортики.
Разровнять варенье.
Накрыть второй частью теста, соединить края, сделать проколы вилкой.
Выпекать 30-35 минут при 180°.
Взбить белки с солью и 100 г сахара до плотной массы.
Снизить температуру духовки до 150°.
Нанести белки на пирог, сформировать пики.
Допекать 25 минут до лёгкого румянца.
Можно использовать:
Если хочется менее сладкий вариант — подходит смородиновое или вишнёвое варенье.
Как понять, что торт пропёкся?
Низ должен быть румяным, а края — слегка отходить от формы.
Можно ли заменить белковую шапку?
Да, допускается сметанная или творожная заливка, но вкус будет другим.
Сколько хранится торт?
Около трёх суток в холодильнике в закрытой ёмкости.
В СССР торт часто готовили к семейным праздникам — он был дешевле бисквитных десертов.
Белковую шапку применяли как замену трудоёмкому крему.
Некоторые хозяйки добавляли в верх карамельный узор, делая торт "нарядным" без лишних затрат.
В 1980-е годы рецепты с вареньем были особенно популярны — они не требовали дефицитных продуктов.
Белковые торты появились как альтернатива сливочным, которые сложно было хранить.
"Чебурашка" часто встречался в домашних тетрадях рецептов, но почти не упоминался в официальных сборниках.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.