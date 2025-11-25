Очереди стоят часами, а в пакетах — не красная икра: схема обмана набирает обороты перед праздниками

Продажу икры по 200 рублей признаком подделки назвал эксперт Виноградов

Очереди за дешёвой красной икрой в Тюмени закончились тем, что пенсионерам продали банки с имитацией вместо настоящего продукта.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Икра лососевая на ложке

Как рассказал руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов, подобные схемы появляются ежегодно, и заранее распознавать их помогает набор простых правил.

Как устроена схема "почти даром"

Утром 19 ноября возле ДК "Железнодорожник" выстроилась многометровая очередь: пожилым покупателям обещали "настоящую лососёвую икру" по 200 рублей за банку или пять за тысячу. Люди ждали по пять часов, но получили лишь смесь из водорослей, масла и добавок, имитирующих текстуру настоящего продукта. Реклама "ярмарки" распространялась через соцсети и по телевидению, расчёт вёлся либо наличными, либо переводом на телефон, а документы и чеки не выдавались.

Позже выяснилось, что указанный на банке производитель не существует, а по обозначенному адресу находится частный сектор. Индивидуальный предприниматель, чьим именем прикрывались продавцы, зарегистрирован в Челябинской области и торгует продуктами и текстилем. Роспотребнадзор напомнил, что подозрительно низкая цена — основной признак контрафактной "красной икры", которую необходимо проверять через сервис "Честный знак".

"Правила Виноградова": где чаще всего обманывают

По словам Виноградова, ежегодно перед праздниками активизируются группы, предлагающие поддельную икру на стихийных точках или через интернет. Он подчёркивает, что такие предложения всегда связаны с мошенничеством, поскольку продавцы используют отсутствие контроля и доверчивость покупателей.

"Потому что перед Новым годом активизируется максимальное количество мошенников, и, естественно, все хотят обмануть", — объяснил Александр Виноградов, которого цитирует "Царьград".

Эксперт отметил, что в последние годы схема остаётся неизменной: возле станций метро в Петербурге продавали банки по 200 рублей, обещая "шестую в подарок". По его словам, проблема усугубляется отсутствием полноценного контроля.

"К сожалению, государственные органы власти абсолютно всё это дело не контролируют и не хотят контролировать. Ни Роспотребнадзор, вообще никто", — посетовал Александр Виноградов.

Как выбрать продукт и не стать жертвой подделки

Специалист подчёркивает, что настоящую икру не продают килограммами. Честные производители выпускают её в банках весом 200-250 граммов, а любые предложения в мешках, коробках или "оптом с машины" — повод насторожиться. Он призывает избегать покупки через Telegram, социальные сети и другие неофициальные каналы, поскольку вероятность обмана слишком высока.

Надёжнее всего приобретать икру в крупных магазинах, где выдаются кассовые чеки и есть возможность вернуть деньги и получить компенсацию в случае обнаружения подделки.

Виноградов уточнил, что имитация икры сама по себе безопасна, её можно употреблять в пищу, но её реальная стоимость значительно ниже. В розничных сетях она продаётся по цене 99 рублей за упаковку 450 граммов, тогда как жертвы мошенников переплачивают почти в пять раз. Такая разница, подчеркнул эксперт, должна стать сигналом для любого покупателя, особенно перед праздниками, когда спрос растёт и увеличивается число попыток обмана.