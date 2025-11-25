Очереди стоят часами, а в пакетах — не красная икра: схема обмана набирает обороты перед праздниками

Очереди за дешёвой красной икрой в Тюмени закончились тем, что пенсионерам продали банки с имитацией вместо настоящего продукта.
Как рассказал руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов, подобные схемы появляются ежегодно, и заранее распознавать их помогает набор простых правил.
Утром 19 ноября возле ДК "Железнодорожник" выстроилась многометровая очередь: пожилым покупателям обещали "настоящую лососёвую икру" по 200 рублей за банку или пять за тысячу. Люди ждали по пять часов, но получили лишь смесь из водорослей, масла и добавок, имитирующих текстуру настоящего продукта. Реклама "ярмарки" распространялась через соцсети и по телевидению, расчёт вёлся либо наличными, либо переводом на телефон, а документы и чеки не выдавались.
Позже выяснилось, что указанный на банке производитель не существует, а по обозначенному адресу находится частный сектор. Индивидуальный предприниматель, чьим именем прикрывались продавцы, зарегистрирован в Челябинской области и торгует продуктами и текстилем. Роспотребнадзор напомнил, что подозрительно низкая цена — основной признак контрафактной "красной икры", которую необходимо проверять через сервис "Честный знак".
По словам Виноградова, ежегодно перед праздниками активизируются группы, предлагающие поддельную икру на стихийных точках или через интернет. Он подчёркивает, что такие предложения всегда связаны с мошенничеством, поскольку продавцы используют отсутствие контроля и доверчивость покупателей.
"Потому что перед Новым годом активизируется максимальное количество мошенников, и, естественно, все хотят обмануть", — объяснил Александр Виноградов, которого цитирует "Царьград".
Эксперт отметил, что в последние годы схема остаётся неизменной: возле станций метро в Петербурге продавали банки по 200 рублей, обещая "шестую в подарок". По его словам, проблема усугубляется отсутствием полноценного контроля.
"К сожалению, государственные органы власти абсолютно всё это дело не контролируют и не хотят контролировать. Ни Роспотребнадзор, вообще никто", — посетовал Александр Виноградов.
Специалист подчёркивает, что настоящую икру не продают килограммами. Честные производители выпускают её в банках весом 200-250 граммов, а любые предложения в мешках, коробках или "оптом с машины" — повод насторожиться. Он призывает избегать покупки через Telegram, социальные сети и другие неофициальные каналы, поскольку вероятность обмана слишком высока.
Надёжнее всего приобретать икру в крупных магазинах, где выдаются кассовые чеки и есть возможность вернуть деньги и получить компенсацию в случае обнаружения подделки.
Виноградов уточнил, что имитация икры сама по себе безопасна, её можно употреблять в пищу, но её реальная стоимость значительно ниже. В розничных сетях она продаётся по цене 99 рублей за упаковку 450 граммов, тогда как жертвы мошенников переплачивают почти в пять раз. Такая разница, подчеркнул эксперт, должна стать сигналом для любого покупателя, особенно перед праздниками, когда спрос растёт и увеличивается число попыток обмана.
