Хурма вяжет так, что сводит скулы: один простой трюк убирает терпкость за несколько минут

Каждый год с конца осени и почти до самого Нового года на прилавках появляется ярко-оранжевый фрукт, который сложно не заметить.
Хурма стала привычной частью зимнего рациона: она сладкая, сочная, дарит ощущение насыщенности и напоминает о южном солнце в самые холодные месяцы.
Вырастить её сегодня легко даже в европейских странах, поэтому сезон всегда богат на урожай. Но чтобы хурма раскрыла вкус полностью — без терпкости и "вяжущих" ощущений, — важно знать несколько тонкостей.
В терпкости хурмы виноваты танины — природные соединения, которые уменьшаются по мере созревания. Поэтому вкус полностью раскрывается только тогда, когда кожица начинает слегка поддаваться под пальцами, появляются небольшие трещинки, а мякоть становится мягкой, почти кремовой.
В таком состоянии фрукт можно есть ложкой или добавлять в йогурт, запекать, использовать в десертах или как необычный гарнир к мясу. Хурма относится к низкокалорийным продуктам: примерно 68 ккал на 100 г. При этом она богата витаминами и минералами — особенно витамином В9, необходимым для нормального деления клеток и синтеза генетического материала.
Диетологи также подчёркивают её высокое содержание каротиноидов и клетчатки, благодаря чему хурма приносит пользу организму даже в небольших порциях.
Мощный антиоксидантный эффект. Витамин C и бета-каротин защищают клетки, помогают бороться со старением и поддерживают иммунитет в сезон простуд.
Поддержка кишечника. Благодаря клетчатке и высокому содержанию воды хурма стимулирует пищеварение и помогает мягко справляться с запорами.
Поддержание нормального давления. Калий помогает сбалансировать давление и улучшает состояние сосудов.
Быстрый источник энергии. Простые сахара легко усваиваются, поэтому фрукт часто рекомендуют детям, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезней.
Польза для кожи и зрения. Витамин А и каротиноиды улучшают цвет лица и защищают зрительный аппарат.
Выбирайте мягкие плоды. Лёгкая мягкость и небольшая трещиноватость — знак спелости и сладкого вкуса.
Пробуйте "дозревание" дома. Если хурма жёсткая, положите её на 1-2 дня при комнатной температуре или в пакет с яблоком — естественный этилен ускорит созревание.
Ешьте ложкой. Спелая мякоть настолько нежная, что её удобно есть прямо из половинки плода.
Добавляйте в блюда. Хурма хорошо сочетается с йогуртом, творогом, орехами, медом. В пикантных рецептах подходит к птице и свинине.
Не переедайте. Избыток клетчатки может вызвать вздутие и дискомфорт. Достаточно 1 фрукта в день.
• Ошибка: есть хурму недозрелой.
Последствие: сильная терпкость, неприятные ощущения во рту и желудке.
Альтернатива: дать ей дозреть или выбирать мягкие плоды.
• Ошибка: съедать слишком много за один раз.
Последствие: вздутие, тяжесть, раздражение кишечника.
Альтернатива: ограничиться одной хурмой в сутки.
• Ошибка: использовать жёсткие плоды для запекания.
Последствие: блюдо получается сухим и безвкусным.
Альтернатива: брать полностью спелую, мягкую хурму.
Есть несколько способов уменьшить терпкость:
• заморозить плод на несколько часов и разморозить — танины разрушаются;
• приготовить смузи, где терпкость нивелируется йогуртом или бананом;
• запечь хурму — тепло смягчает вкус;
• смешать с творогом или сливками для десерта.
Если плод терпкий изначально, иногда это сортовая особенность (например, восточная хурма). Тогда дозревание особенно важно.
|Плюсы
|Минусы
|Низкая калорийность
|Может вызывать вздутие при переедании
|Богата витамином A, C, B9
|Некоторые сорта терпкие в недозрелом виде
|Высокое содержание клетчатки
|Не подходит при обострении болезней ЖКТ
|Быстрый источник энергии
|Сильно пачкает руки и одежду при мягкой мякоти
|Поддерживает иммунитет и зрение
|Нельзя есть натощак людям с чувствительным желудком
Можно ли есть хурму при диабете?
Только в ограниченном количестве: фрукт содержит много простых сахаров. Лучше согласовать порцию с врачом.
Как хранить зрелую хурму дома?
В холодильнике — до недели. Незрелую лучше держать при комнатной температуре.
Можно ли давать хурму детям?
Да, но небольшими порциями и только полностью спелую мякоть.
Можно ли есть кожицу?
Да, но многие предпочитают есть только мякоть — кожица может быть плотной и содержать танин.
• Миф: хурма подходит всем и всегда.
Правда: людям с чувствительным ЖКТ и склонностью к газообразованию стоит быть осторожнее.
• Миф: терпкость — признак испорченного фрукта.
Правда: это результат высокого содержания танинов в недозрелой хурме.
• Миф: хурму нельзя сочетать с молочными продуктами.
Правда: зрелая хурма хорошо сочетается с йогуртом, творогом и сливками.
В Азии хурму называют "пищей богов" — за сладость и пользу.
При полном созревании танины почти исчезают, и фрукт становится идеально мягким.
Хурма одна из немногих культур, способных храниться до зимы без сильной потери качества.
