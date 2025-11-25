Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фрикадельки, как в ИКЕА, но вкуснее: простой рецепт идеальных мясных шариков к любому гарниру

Шведские фрикадельки можно готовить без духовки и охлаждения
4:00
Еда

По этому рецепту получаются точно такие же фрикадельки, как в IKEA, только с более ярким вкусом и лёгкой кислинкой в соусе.

Фрикадельки с гарниром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрикадельки с гарниром
  • Быстро: не нужно охлаждать и запекать — только обжарка и тушение.
  • Нежно: сливки и панировочные сухари делают мясо сочным.
  • Вкусно: вустерширский соус и немного огуречного рассола убирают лишний жир и добавляют глубину вкуса.

Ингредиенты (на 8 порций)

Продукт Количество
Говяжий фарш (80/20) 450 г
Свиной фарш 450 г
Белый лук, мелко нарезанный 1 средняя луковица
Чеснок, измельчённый 2 зубчика
Молоко цельное 60 мл
Яйцо 1 шт.
Панировочные сухари (panko) 1 стакан
Соль 11/2 ч. л.
Чёрный перец 1/2 ч. л.
Оливковое масло 2 ст. л.
Сливочное масло 2 ст. л.
Мука 1/4 стакана
Говяжий бульон 600 мл
Сливки (33%) 250 мл
Вустерширский соус 1 ст. л.
Дижонская горчица 1 ч. л.
Рассол от солёных огурцов 1 ч. л.

Как приготовить

Сформировать фрикадельки

Смешать оба вида фарша с луком, чесноком, молоком, яйцом, панировочными сухарями, солью и перцем. Сформировать шарики диаметром около 4 см и выложить на тарелку.

Совет: не перемешивайте фарш слишком долго — фрикадельки получатся плотными.

Обжарить

Разогреть оливковое масло в сковороде. Обжаривать фрикадельки партиями до золотистой корочки по 2-3 минуты с каждой стороны. Не перемешивать — дайте им "схватиться".

Переложить на тарелку, а в сковороде оставить подрумяненные кусочки — они придадут вкус соусу.

Приготовить соус

В той же сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку и мешать венчиком 1-2 минуты до золотистого оттенка. Постепенно влить говяжий бульон и сливки, постоянно помешивая. Когда масса начнёт густеть, добавить вустерширский соус, дижонскую горчицу и рассол.

Посолить по вкусу. Соус должен быть густым, но не слишком плотным.

Тушить

Вернуть фрикадельки в сковороду, уменьшить огонь и тушить 5-7 минут. Соус должен покрывать тефтели равномерным глянцевым слоем.

С чем подавать

Подавайте фрикадельки с:

  • картофельным пюре,
  • брусничным джемом (или клюквенным соусом),
  • и зеленым горошком или лёгким салатом.

В IKEA к фрикаделькам всегда подают брусничный соус — его кислинка идеально уравновешивает сливочный вкус подливы, сообщает simplyrecipes.com.

Пищевая ценность (на порцию)

Показатель Значение
Калории 473 ккал
Белки 28 г
Жиры 32 г
Углеводы 18 г

Советы от поваров

  • Не пересушите мясо: тушение в соусе заменяет запекание и делает фрикадельки особенно нежными.
  • Добавьте аромат: немного мускатного ореха или щепотка тимьяна придадут скандинавские ноты.
  • Для заготовки: заморозьте сырые фрикадельки на противне, а потом переложите в контейнер — хранятся до 3 месяцев.

Исторический контекст

  • 1960-е годы: шведские фрикадельки становятся визитной карточкой скандинавской кухни.
  • 1985 год: IKEA впервые включает их в меню своих ресторанов.
  • 2020 год: компания публикует оригинальный рецепт, и миллионы людей по всему миру начинают готовить их дома.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
