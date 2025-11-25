Фрикадельки, как в ИКЕА, но вкуснее: простой рецепт идеальных мясных шариков к любому гарниру

По этому рецепту получаются точно такие же фрикадельки, как в IKEA, только с более ярким вкусом и лёгкой кислинкой в соусе.
|Продукт
|Количество
|Говяжий фарш (80/20)
|450 г
|Свиной фарш
|450 г
|Белый лук, мелко нарезанный
|1 средняя луковица
|Чеснок, измельчённый
|2 зубчика
|Молоко цельное
|60 мл
|Яйцо
|1 шт.
|Панировочные сухари (panko)
|1 стакан
|Соль
|11/2 ч. л.
|Чёрный перец
|1/2 ч. л.
|Оливковое масло
|2 ст. л.
|Сливочное масло
|2 ст. л.
|Мука
|1/4 стакана
|Говяжий бульон
|600 мл
|Сливки (33%)
|250 мл
|Вустерширский соус
|1 ст. л.
|Дижонская горчица
|1 ч. л.
|Рассол от солёных огурцов
|1 ч. л.
Смешать оба вида фарша с луком, чесноком, молоком, яйцом, панировочными сухарями, солью и перцем. Сформировать шарики диаметром около 4 см и выложить на тарелку.
Совет: не перемешивайте фарш слишком долго — фрикадельки получатся плотными.
Разогреть оливковое масло в сковороде. Обжаривать фрикадельки партиями до золотистой корочки по 2-3 минуты с каждой стороны. Не перемешивать — дайте им "схватиться".
Переложить на тарелку, а в сковороде оставить подрумяненные кусочки — они придадут вкус соусу.
В той же сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку и мешать венчиком 1-2 минуты до золотистого оттенка. Постепенно влить говяжий бульон и сливки, постоянно помешивая. Когда масса начнёт густеть, добавить вустерширский соус, дижонскую горчицу и рассол.
Посолить по вкусу. Соус должен быть густым, но не слишком плотным.
Вернуть фрикадельки в сковороду, уменьшить огонь и тушить 5-7 минут. Соус должен покрывать тефтели равномерным глянцевым слоем.
Подавайте фрикадельки с:
В IKEA к фрикаделькам всегда подают брусничный соус — его кислинка идеально уравновешивает сливочный вкус подливы, сообщает simplyrecipes.com.
|Показатель
|Значение
|Калории
|473 ккал
|Белки
|28 г
|Жиры
|32 г
|Углеводы
|18 г
