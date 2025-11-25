Фрикадельки, как в ИКЕА, но вкуснее: простой рецепт идеальных мясных шариков к любому гарниру

Шведские фрикадельки можно готовить без духовки и охлаждения

По этому рецепту получаются точно такие же фрикадельки, как в IKEA, только с более ярким вкусом и лёгкой кислинкой в соусе.

Быстро: не нужно охлаждать и запекать — только обжарка и тушение.

Ингредиенты (на 8 порций)

Продукт Количество Говяжий фарш (80/20) 450 г Свиной фарш 450 г Белый лук, мелко нарезанный 1 средняя луковица Чеснок, измельчённый 2 зубчика Молоко цельное 60 мл Яйцо 1 шт. Панировочные сухари (panko) 1 стакан Соль 11/2 ч. л. Чёрный перец 1/2 ч. л. Оливковое масло 2 ст. л. Сливочное масло 2 ст. л. Мука 1/4 стакана Говяжий бульон 600 мл Сливки (33%) 250 мл Вустерширский соус 1 ст. л. Дижонская горчица 1 ч. л. Рассол от солёных огурцов 1 ч. л.

Как приготовить

Сформировать фрикадельки

Смешать оба вида фарша с луком, чесноком, молоком, яйцом, панировочными сухарями, солью и перцем. Сформировать шарики диаметром около 4 см и выложить на тарелку.

Совет: не перемешивайте фарш слишком долго — фрикадельки получатся плотными.

Обжарить

Разогреть оливковое масло в сковороде. Обжаривать фрикадельки партиями до золотистой корочки по 2-3 минуты с каждой стороны. Не перемешивать — дайте им "схватиться".

Переложить на тарелку, а в сковороде оставить подрумяненные кусочки — они придадут вкус соусу.

Приготовить соус

В той же сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку и мешать венчиком 1-2 минуты до золотистого оттенка. Постепенно влить говяжий бульон и сливки, постоянно помешивая. Когда масса начнёт густеть, добавить вустерширский соус, дижонскую горчицу и рассол.

Посолить по вкусу. Соус должен быть густым, но не слишком плотным.

Тушить

Вернуть фрикадельки в сковороду, уменьшить огонь и тушить 5-7 минут. Соус должен покрывать тефтели равномерным глянцевым слоем.

С чем подавать

Подавайте фрикадельки с:

картофельным пюре,

брусничным джемом (или клюквенным соусом),

и зеленым горошком или лёгким салатом.

В IKEA к фрикаделькам всегда подают брусничный соус — его кислинка идеально уравновешивает сливочный вкус подливы, сообщает simplyrecipes.com.

Пищевая ценность (на порцию)

Показатель Значение Калории 473 ккал Белки 28 г Жиры 32 г Углеводы 18 г

Советы от поваров

Не пересушите мясо: тушение в соусе заменяет запекание и делает фрикадельки особенно нежными.

тушение в соусе заменяет запекание и делает фрикадельки особенно нежными. Добавьте аромат: немного мускатного ореха или щепотка тимьяна придадут скандинавские ноты.

немного мускатного ореха или щепотка тимьяна придадут скандинавские ноты. Для заготовки: заморозьте сырые фрикадельки на противне, а потом переложите в контейнер — хранятся до 3 месяцев.

