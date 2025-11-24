Нежнейшая паста с курицей: рецепт, который покорит даже самого привередливого гурмана

Превращаем обычные макароны с курицей в шедевр за 30 минут

Нежная паста с курицей, базиликом и тянущимся сыром — отличный вариант для ужина, который получается одновременно сытным и относительно лёгким.

Цельнозерновые макароны дают долгое чувство насыщения, а куриная грудка добавляет полноценный белок. Свежий базилик и хороший бальзамический уксус превращают привычное блюдо в ароматную запеканку ресторанного уровня.

Соус строится на курином бульоне, обезжиренном молоке и небольшом количестве сметаны, загущается мукой и приправляется луковым порошком, сухой горчицей, солью и перцем. Получается кремовая, но не тяжёлая заливка, в которой паста и курица доходят до готовности.

Приготовление

Подготовьте ингредиенты.

Пасту на 2 порции — около 200 гр. цельнозерновых пенне или ротини. Куриные грудки (примерно 0,5 кг) очистите от плёнок и нарежьте небольшими кусочками. Помидоры черри разрежьте пополам. Свежий базилик мелко нарежьте и разделите на две части по 2 столовые ложки. Соберите основу в сковороде.

В сковороду, которую можно ставить в духовку, выложите сухую пасту, кусочки курицы и помидоры. Добавьте 2 столовые ложки нарезанного базилика и распределите всё ровным слоем. Приготовьте соус.

В мерном стакане или миске взбейте венчиком: 1 стакан куриного бульона с низким содержанием соли плюс ещё 2 столовые ложки, 1/2 стакана обезжиренного молока, 1/4 стакана обезжиренной сметаны, 2 столовые ложки пшеничной муки, 1/2 чайной ложки лукового порошка, 1/2 чайной ложки сухой горчицы, по ⅛ чайной ложки соли и молотого чёрного перца. Смесь должна получиться однородной, без комков. Соедините соус с основой.

Залейте пасту с курицей получившейся заливкой. Поставьте сковороду на плиту и на среднем-сильном огне доведите до лёгкого кипения. Затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 14-16 минут, периодически помешивая, пока паста не станет мягкой, а курица полностью не прожарится. Подготовьте духовку.

Пока запеканка доходит на плите, переставьте решётку в верхнюю треть духовки и включите верхний гриль на максимум. Запеките до румяной корочки.

Когда паста и курица будут готовы, посыпьте поверхность 1/2 стакана тёртой моцареллы. Переставьте сковороду под гриль и запекайте 2-3 минуты, пока сыр не расплавится и слегка не подрумянится. Подача.

Снимите блюдо с огня, посыпьте оставшимся базиликом. По желанию перед подачей сбрызните качественным бальзамическим уксусом — буквально несколькими каплями на порцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать сковороду, не предназначенную для духовки.

Последствие: ручка может расплавиться или деформироваться, есть риск травмы.

Альтернатива: берите чугунную сковороду или жаропрочную форму, которую можно ставить под гриль.

• Ошибка: пересушить курицу, передерживая блюдо на плите.

Последствие: куриные кусочки станут жёсткими, а соус — слишком густым.

Альтернатива: проверяйте готовность после 14 минут, при необходимости добавляйте немного бульона и аккуратно перемешивайте.

• Ошибка: переборщить с бальзамическим уксусом.

Последствие: уксус забьёт мягкий вкус соуса и свежего базилика.

Альтернатива: добавлять уксус точечно — по паре капель на готовую порцию или вовсе подать его отдельно.

А что если заменить часть ингредиентов

Если нет цельнозерновых макарон, можно использовать обычные, но блюдо получится менее богатым по клетчатке. Обезжиренную сметану при желании заменяют на греческий йогурт без добавок — соус станет чуть более лёгким по вкусу.

Моцареллу можно поменять на смесь моцареллы и тёртого твёрдого сыра, если хочется более яркой сырной корочки. Помидоры черри допустимо заменить нарезанными обычными томатами, предварительно удалив лишний сок и семена.

Главное — сохранить баланс текстур: паста, нежная курица, сочные овощи и тянущийся сыр.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Готовится в одной посуде Нужна сковорода, подходящая для духовки Сытное, но не слишком тяжёлое Требуется контроль времени на плите и под грилем Используются доступные продукты Цельнозерновую пасту иногда сложнее найти Легко адаптировать под вкус семьи Детям может не понравиться вкус базилика или уксуса

FAQ

Можно ли приготовить это блюдо заранее?

Да, запеканку можно собрать и частично приготовить на плите заранее, а перед подачей разогреть и довести под грилем, добавив сыр.

Чем заменить куриный бульон, если его нет под рукой?

Подойдёт овощной бульон или вода с небольшим количеством приправы, но вкус получится менее насыщенным.

Подходит ли блюдо для детей?

Да, но бальзамический уксус лучше не добавлять в детские порции, а количество перца слегка уменьшить.

Можно ли обойтись без гриля?

Если в духовке нет режима гриля, запекайте при высокой температуре (220-230 °C) до расплавления сыра.

Мифы и правда

• Миф: для кремового соуса обязательно нужны жирные сливки.

Правда: сочетание молока, бульона и небольшого количества сметаны даёт мягкий кремовый вкус с меньшей жирностью.

• Миф: цельнозерновая паста всегда жёсткая и невкусная.

Правда: при правильном времени приготовления она остаётся упругой и хорошо впитывает соус.

• Миф: бальзамический уксус нужен только для салатов.

Правда: несколько капель на готовой горячей запеканке раскрывают аромат базилика и помидоров.

Три интересных факта