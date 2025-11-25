То самое царское лакомство: Медовик с историей, который покоряет с первого кусочка

История появления медовика похожа одновременно и на легенду, и на красивую кулинарную сказку. Молодой повар создал десерт специально для императрицы Елизаветы Алексеевны — супруги Александра I. Она не терпела мёд, но нежные коржи и сметанная прослойка так ей понравились, что она приказала готовить торт постоянно. Когда позже узнала, из чего он сделан, лишь посмеялась. Так медовик получил путёвку в жизнь: сначала при дворе, затем в русской кухне, где его любят до сих пор.
Нежные коржи со сладким ароматом карамелизованного мёда и лёгкая кислинка крема создают вкус, который не спутаешь ни с чем. На первый взгляд торт кажется сложным, но на самом деле он поддаётся даже тем, кто редко печёт.
Тесто на тёплом жидком мёде делает коржи рассыпчатыми, пластичными и ароматными. Сметанный крем проникает между слоями, смягчает их и превращает торт в однородную, мягкую, насыщенную текстуру. Главное — дать торту настояться несколько часов.
сметана 30% — 500 г
сахар — 200 г
мёд — 30 г
сливочное масло — 150 г + 30-40 г для формы
яйца — 3 шт.
сахар — 150 г
мёд — 150 г
сода — 1 ч. л.
мука — 500 г
|Калории
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|852.74 ккал
|9.93 г
|41.14 г
|111.03 г
Приготовьте тесто для коржей классического торта Медовик. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут при комнатной температуре (оно должно стать мягким).
Яйца взбейте миксером с сахаром до получения пышной массы однородной консистенции. Добавьте мягкое сливочное масло и еще раз тщательно взбейте миксером.
Мёд выложите в небольшой ковшик. Поставьте на огонь и, помешивая, доведите до кипения. Снимите с огня и сразу всыпьте соду. Перемешайте. Будьте осторожны: масса начнет пениться и подниматься.
Медовую смесь добавьте в яичную и перемешайте. Постепенно, по полстакана, добавляйте муку, тщательно вымешивая после каждой порции. Тесто для коржей медовика должно получиться довольно мягким.
Из теста сформуйте шар, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30-40 минут. После этого тесто будет легче формировать для приготовления коржей классического медовика.
Достаньте тесто из холодильника и разделите на 8-10 частей. Форму диаметром 22-24 см смажьте небольшим количеством сливочного масла. Поместите в неё порцию теста и максимально тонко распределите по всей поверхности. Выпекайте около 3 минут при 200°C до подрумянивания. Таким образом приготовьте все коржи медовика.
Приготовьте сметанный крем для классического торта Медовик. Для этого хорошо охлаждённую сметану взбейте в пышную массу, постепенно добавляя сахар и мёд. Готовый крем должен иметь однородную консистенцию.
Один корж мелко раскрошите блендером или раскатайте на столе скалкой. Остальные сложите друг на друга, прослаивая приготовленным кремом. Покройте им также верх и бока классического Медовика.
Торт посыпьте крошкой со всех сторон и оставьте на 2 часа при комнатной температуре. Затем уберите в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей украсьте по желанию.
|Вид крема
|Вкус
|Структура
|Когда выбрать
|Сметанный классический
|лёгкая кислинка
|пышный, мягкий
|традиционный вариант
|Сливочный (масло + сгущёнка)
|насыщенный, сладкий
|плотный
|для высоких тортов
|Сметана + сливки
|лёгкий и воздушный
|более стабильный
|для нежной текстуры
|Сметана + орехи
|яркий вкус
|слегка хрустящий
|для акцента и аромата
Используйте мёд хорошего качества — он отвечает за аромат.
Коржи делайте максимально тонкими — так торт пропитается лучше.
Раскатывайте тесто между пергаментом — это ускоряет процесс.
Даёте крему немного постоять — он станет гуще и стабильнее.
Держите торт в холодильнике минимум 6 часов.
Можно выпекать коржи:
на пергаменте;
в виде квадрата;
раскатывать по крышке от кастрюли и вырезать.
|Плюсы
|Минусы
|нежный вкус
|требует времени
|стабильно получается
|нужно раскатывать коржи
|хранится несколько дней
|требует охлаждения
|подходит к празднику
|не любит жару
Можно ли заменить сметанный крем?
Да, масляным или сгущённым, но вкус будет слаще.
Как сделать коржи ровными?
Вырезать их по шаблону после выпечки.
Можно ли делать торт заранее?
Да, за 1-2 дня — он только станет вкуснее.
Первые рецепты медового теста существовали ещё до появления сахара.
В XIX веке подобные торты подавали на дипломатических ужинах.
Медовик прочно вошёл в праздничную кухню СССР.
Медовые десерты были популярны в России ещё в домонгольский период.
Модная идея тонких коржей и прослоек пришла уже из европейских кухонь.
Современный вид медовик получил в XX веке, став домашней классикой.
