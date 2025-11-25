То самое царское лакомство: Медовик с историей, который покоряет с первого кусочка

Сметанный крем с медом делает Медовик нежным

История появления медовика похожа одновременно и на легенду, и на красивую кулинарную сказку. Молодой повар создал десерт специально для императрицы Елизаветы Алексеевны — супруги Александра I. Она не терпела мёд, но нежные коржи и сметанная прослойка так ей понравились, что она приказала готовить торт постоянно. Когда позже узнала, из чего он сделан, лишь посмеялась. Так медовик получил путёвку в жизнь: сначала при дворе, затем в русской кухне, где его любят до сих пор.

Медовик

Нежные коржи со сладким ароматом карамелизованного мёда и лёгкая кислинка крема создают вкус, который не спутаешь ни с чем. На первый взгляд торт кажется сложным, но на самом деле он поддаётся даже тем, кто редко печёт.

Почему медовик получается таким нежным

Тесто на тёплом жидком мёде делает коржи рассыпчатыми, пластичными и ароматными. Сметанный крем проникает между слоями, смягчает их и превращает торт в однородную, мягкую, насыщенную текстуру. Главное — дать торту настояться несколько часов.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для крема:

сметана 30% — 500 г

сахар — 200 г

мёд — 30 г

Для теста:

сливочное масло — 150 г + 30-40 г для формы

яйца — 3 шт.

сахар — 150 г

мёд — 150 г

сода — 1 ч. л.

мука — 500 г

Пищевая ценность

Калории Белки Жиры Углеводы 852.74 ккал 9.93 г 41.14 г 111.03 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Приготовьте тесто для коржей классического торта Медовик. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут при комнатной температуре (оно должно стать мягким).

Шаг 2

Яйца взбейте миксером с сахаром до получения пышной массы однородной консистенции. Добавьте мягкое сливочное масло и еще раз тщательно взбейте миксером.

Шаг 3

Мёд выложите в небольшой ковшик. Поставьте на огонь и, помешивая, доведите до кипения. Снимите с огня и сразу всыпьте соду. Перемешайте. Будьте осторожны: масса начнет пениться и подниматься.

Шаг 4

Медовую смесь добавьте в яичную и перемешайте. Постепенно, по полстакана, добавляйте муку, тщательно вымешивая после каждой порции. Тесто для коржей медовика должно получиться довольно мягким.

Шаг 5

Из теста сформуйте шар, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30-40 минут. После этого тесто будет легче формировать для приготовления коржей классического медовика.

Шаг 6

Достаньте тесто из холодильника и разделите на 8-10 частей. Форму диаметром 22-24 см смажьте небольшим количеством сливочного масла. Поместите в неё порцию теста и максимально тонко распределите по всей поверхности. Выпекайте около 3 минут при 200°C до подрумянивания. Таким образом приготовьте все коржи медовика.

Шаг 7

Приготовьте сметанный крем для классического торта Медовик. Для этого хорошо охлаждённую сметану взбейте в пышную массу, постепенно добавляя сахар и мёд. Готовый крем должен иметь однородную консистенцию.

Шаг 8

Один корж мелко раскрошите блендером или раскатайте на столе скалкой. Остальные сложите друг на друга, прослаивая приготовленным кремом. Покройте им также верх и бока классического Медовика.

Шаг 9

Торт посыпьте крошкой со всех сторон и оставьте на 2 часа при комнатной температуре. Затем уберите в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей украсьте по желанию.

Сравнение кремов для медовика

Вид крема Вкус Структура Когда выбрать Сметанный классический лёгкая кислинка пышный, мягкий традиционный вариант Сливочный (масло + сгущёнка) насыщенный, сладкий плотный для высоких тортов Сметана + сливки лёгкий и воздушный более стабильный для нежной текстуры Сметана + орехи яркий вкус слегка хрустящий для акцента и аромата

Как улучшить торт

Используйте мёд хорошего качества — он отвечает за аромат. Коржи делайте максимально тонкими — так торт пропитается лучше. Раскатывайте тесто между пергаментом — это ускоряет процесс. Даёте крему немного постоять — он станет гуще и стабильнее. Держите торт в холодильнике минимум 6 часов.

А что если нет формы

Можно выпекать коржи:

на пергаменте;

в виде квадрата;

раскатывать по крышке от кастрюли и вырезать.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы нежный вкус требует времени стабильно получается нужно раскатывать коржи хранится несколько дней требует охлаждения подходит к празднику не любит жару

FAQ

Можно ли заменить сметанный крем?

Да, масляным или сгущённым, но вкус будет слаще.

Как сделать коржи ровными?

Вырезать их по шаблону после выпечки.

Можно ли делать торт заранее?

Да, за 1-2 дня — он только станет вкуснее.

Мифы и правда

Миф: медовик сложнее всех тортов.

Правда: он лишь требует времени, но техника доступна.

Правда: для теста кипячение не вредно, оно карамелизует вкус.

Интересные факты

Первые рецепты медового теста существовали ещё до появления сахара. В XIX веке подобные торты подавали на дипломатических ужинах. Медовик прочно вошёл в праздничную кухню СССР.

Исторический контекст