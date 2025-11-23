ИИ переписывает правила общепита: рестораны учатся угадывать вкус гостя ещё до заказа

Индустрия общепита переживает стремительную технологическую перестройку, и ключевую роль в ней занимает искусственный интеллект. Об этом сообщил российский программист Сергей Березин, который оценил, как ИИ меняет процессы — от закупок до персональных рекомендаций. Развитие технологий уже влияет на повседневную работу ресторанов.
Березин отметил, что рестораторы используют ИИ как инструмент анализа спроса. Он пояснил, что при наличии качественных данных алгоритмы помогают предсказывать сезонные колебания, рассчитывать потребность в персонале и корректировать объёмы закупок. В результате заведения снижают издержки и точнее планируют загрузку.
Эксперт подчеркнул, что внедрение таких систем помогает улучшать управленческие решения и избегать ошибок, связанных с человеческим фактором. Алгоритмы анализируют исторические данные, автоматически выявляют тенденции и сигнализируют о возможных отклонениях. Для ресторанов это становится основой более устойчивой бизнес-модели, цитирует программиста Газета.Ru.
Одним из самых динамичных направлений он назвал разработку меню, где языковые модели используются для генерации новых блюд. Под руководством шеф-поваров такие системы становятся инструментом поиска неожиданных сочетаний и ускоряют процесс обновления меню. Появление сервисов DishGen и ChefGPT, по словам Березина, демонстрирует активный рост этой ниши.
Эксперт объяснил, что технологии позволяют расширять кулинарные эксперименты без увеличения нагрузки на команду. ИИ формирует предварительные концепции, а специалисты адаптируют их с учётом вкусовых и технологических требований. Это делает меню более разнообразным и гибким.
"При должной фильтрации и доработке профессионалом это полезный инструмент для ускорения и диверсификации меню. Появление специализированных сервисов вроде DishGen и ChefGPT подтверждает интенсивное развитие этой ниши", — сказал эксперт.
Березин также указал на быстрый рост решений, связанных с индивидуальными рекомендациями. Он уточнил, что алгоритмы учитывают аллергенность, предпочтения и диеты, автоматически исключая неподходящие позиции. Такая персонализация повышает безопасность гостей и качество обслуживания.
Эксперт предположил, что в будущем могут появиться рестораны без фиксированного меню, где блюда создаются под настроение и состояние посетителя. ИИ, по его словам, способен объединить данные о здоровье, предпочтениях и текущих паттернах поведения, чтобы предлагать уникальные комбинации. Это может стать отдельным конкурентным преимуществом в течение 3-5 лет.
По данным исследования РОМИР, в 2025 году изменился характер потребления готовой еды, а динамика роста сегмента доставки замедляется. В таких условиях, как пояснил Березин, ИИ помогает удерживать аудиторию за счёт персонализированных предложений и новых форматов сервиса. Покупатели становятся более требовательными, а технологии позволяют быстрее реагировать на изменения.
Он добавил, что системы прогнозирования минимизируют риски, связанные с порчей продуктов. Алгоритмы учитывают сезонность, погодные условия и городские события, автоматически формируя оптимальные заявки поставщикам. Это снижает food waste и облегчает управление складом.
Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.