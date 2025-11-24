Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фиолетовые и коричневые оттенки туши подчёркивают зелёные глаза — сообщает Elle
Банки давят на маркетплейсы через ЦБ, чтобы сохранить доходы — аналитик Беляев
Кошки садятся на ноутбук из-за тепла и запаха владельца
Свежий компост в ноябре губит корни растений и почву
Рост оборота наличных вызван перебоями интернета — экономист Лежава
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Милонов призвал изолировать Диброва после скандального инцидента
Красная икра хранится до года в холодильнике — заявил глава Росрыболовства
Холод снижает эластичность мышц зимой по оценке тренеров

Блюдо стало солёнее моря: простая хитрость возвращает вкус за пару минут — спасает даже рагу

Добавление воды уменьшает концентрацию соли в пересоленном супе
4:48
Еда

Когда блюдо внезапно становится солёнее морской воды, паниковать не стоит. С подобной ошибкой сталкивался каждый, кто хотя бы раз готовил суп, кашу или тушёные овощи. Вкус можно вернуть, если понимать, как ведут себя разные продукты и какие способы работают лучше всего. Эта тема особенно важна для тех, кто любит экспериментировать на кухне: соль легко пересыпать, а вот исправление требует аккуратности.

Заменитель соли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заменитель соли

Сравнение способов спасения разных блюд

Тип блюда Что помогает Что не стоит делать
Супы и рагу Разбавить водой/бульоном, добавить крупы или овощи Не класть сахар — испортит вкус
Мясо и рыба Гарнир без соли, тушение с овощами Не промывать — структура пострадает
Каши Промыть (если рассыпчатая), добавить молоко Не пересаливать повторно "для баланса"
Салаты Увеличить объём несолёных ингредиентов Не перебивать соль соусами с натрием
Соусы Разбавить сливками, молоком или водой Не добавлять жир без вкуса — результата не будет
Десерты Кислота или сахар Не пытаться "спрятать" соль маслом

Как исправить пересол: пошаговые советы

Пересоленное мясо или рыба

  1. Используйте нейтральные продукты. Отварной картофель, запечённая морковь или кабачок хорошо "перетягивают" лишнюю соль.
  2. Сделайте пресный гарнир. Рис без соли, пюре, паста — всё это создаёт баланс.
  3. Тушите с овощами. Помидоры, кабачки и лук смягчают вкус и дают дополнительный сок.
  4. Добавьте соус. Сливочный, йогуртовый или томатный — главное, чтобы был приготовлен без соли. Подойдёт и домашний соус, сделанный в блендере.

Пересоленный суп или рагу

  1. Долейте воду или несолёный бульон. Лучше делать это постепенно, чтобы не "убить" вкус.
  2. Добавьте сырой картофель. Он впитывает соль и не меняет консистенцию.
  3. Используйте крупы — рис, булгур или гречку. Они поглощают соль и делают блюдо насыщеннее.
  4. Нарежьте свежие овощи. Морковь, кабачок или томат отлично работают в густых супах.

Если пересолили кашу

  1. Промойте кашу. Это подходит для риса, гречки, булгура.
  2. Введите молочные продукты: тёплое молоко, сливки, творог.
  3. Сделайте кашу сладкой — если она позволяет такую интерпретацию (например, манка или рис).

Салаты с лишней солью

  1. Добавьте больше овощей. Помидоры, огурцы, листья шпината и зелёный салат уменьшают концентрацию соли.
  2. Увеличьте крупяную часть — киноа, кус-кус, булгур.
  3. Используйте заправку без соли: оливковое масло, греческий йогурт, лимонный сок.

Соусы и подливы

  1. Разбавьте водой или сливками. Это работает с томатными и сливочными соусами.
  2. Добавьте пюре из овощей — например, запечённый болгарский перец или кабачок.
  3. Готовьте новую порцию без соли и смешайте с пересоленной.

Десерты

  1. Используйте кислоту — лимонный сок или цедру.
  2. Добавьте сахара, если рецепт допускает.
  3. Увеличьте объём теста или крема, приготовив дополнительную порцию без соли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытаться "перебить" соль маслом.
Последствие: вкус станет жирным, но солёным.
Альтернатива: добавьте картофель, овощное пюре или крупы.

Ошибка: промывать мясо или рыбу после пересола.
Последствие: потеря сочности и структуры.
Альтернатива: подавайте с пресным гарниром или тушите с овощами.

Ошибка: добавлять сахар в пересоленные супы.
Последствие: появится странный сладко-солёный привкус.
Альтернатива: разбавьте водой или несолёным бульоном.

Мифы и правда

Миф: сахар исправляет любую солёность.
Правда: он подходит только для десертов или отдельных соусов.

Миф: соль можно "выпарить".
Правда: при уваривании соль становится ещё концентрированнее.

Миф: пересоленное мясо можно вымочить.
Правда: мясо потеряет структуру и соки — лучше подавать с пресным гарниром.

Исправить пересоленное блюдо можно почти всегда — достаточно понимать, как ведут себя разные продукты и какие техники работают лучше в конкретной ситуации. Важно не спешить, пробовать блюдо на каждом этапе и выбирать мягкие, нейтральные компоненты, которые помогают вернуть вкус без лишних экспериментов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Экономика и бизнес
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Турпоток увеличился в Дагестане по данным Ильи Уманского, главы РСТ
Иммерсивный спектакль "На Трубе": погружение в прошлое на грани реальности
Зимний спад спроса снизил ликвидность авто по данным аналитиков рынка
Танцы ускоряют расход калорий — Harvard Health Publishing
Рвота и диарея остаются ключевыми признаками отравления у кошек — Тимофеева
Медленная резка тупым ножом усиливает слезотечение глаз
Условия хранения лука, чеснока и капусты зимой — сведения агрономов
При покупке квартиры важно требовать справки из психдиспансера — адвокат Князев
Учёные обнаружили новую область в поясе Койпера — данные Принстона
Спрос на новостройки снизился на 38% — аналитики рынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.