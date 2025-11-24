Красный знак на скорлупе меняет всё: яйца с этой меткой безопасны даже в полужидком виде

Клеймо British Lion подтверждает безопасность яиц для употребления — Express

Яйца остаются одним из самых популярных продуктов в рационе — универсальных, питательных и простых в приготовлении. Их жарят, варят, запекают, используют в десертах и быстрых завтраках. В Великобритании особой любовью пользуются яйца с мягким, слегка текучим желтком — традиционный элемент английского завтрака.

Но мало кто задумывается, что даже такой привычный продукт при неправильном обращении может представлять угрозу здоровью. Неправильно хранимые яйца потенциально становятся источником сальмонеллы — бактерии, способной вызвать серьёзное пищевое отравление, особенно у уязвимых групп населения.

Почему яйца могут быть опасны

Основная причина риска — условия, в которых хранятся и обрабатываются яйца до того, как попадают на кухню. Сальмонелла может присутствовать на скорлупе или внутри яйца, если курица не была вакцинирована или стандарты фермы оказались недостаточно строгими. Недоваренные яйца — от жидких желтков до домашних соусов, приготовленных на основе сырого белка, — становятся потенциальным источником инфекции.

В разных странах используют свои системы контроля качества. В Великобритании безопасность яиц регулируется одной из самых строгих схем, и наличие специального знака на упаковке позволяет потребителям понимать, что продукт прошёл полный цикл проверок, пишет dailyrecord.co.uk.

Один значок, который многое решает

На скорлупе и коробке с яйцами можно увидеть небольшую красную символику — клеймо British Red Lion. Оно означает, что каждая партия произведена по правилам Кодекса практики "Британский Лев". Это одна из самых успешных систем пищевой безопасности в стране: она контролирует всё - от вакцинации кур до условий производства и маркировки.

Кроме того, яйца с этим знаком полностью отслеживаемы: покупатель может установить, с какой фермы они поступили. С момента появления программы в 1998 году содержание сальмонеллы в британских яйцах значительно снизилось — рынок превзошёл показатель в 200 миллиардов проданных единиц.

Что делает яйца British Lion безопаснее

Программа British Lion охватывает более 90% всех яиц, продаваемых в Великобритании. Агентство по пищевым стандартам подтверждает: такие яйца безопасны даже при употреблении в слегка жидком виде. Это касается и беременных женщин, и маленьких детей, и пожилых людей — категорий, которые обычно находятся в зоне повышенного риска.

Шотландское агентство по пищевым стандартам отмечает, что яйца являются частью сбалансированного рациона. Они содержат белок, витамины группы B, витамин D и минералы. Однако даже безопасные яйца требуют корректного хранения и аккуратного обращения.

Сравнение британских систем маркировки и качества

Маркировка / программа Особенности Степень защиты от сальмонеллы British Lion Вакцинация кур, строгий контроль, полная отслеживаемость Максимальная Laid in Britain Контроль качества и проверенные фермы Высокая Без маркировки Неизвестные стандарты Зависит от производителя

Советы по безопасному употреблению яиц

Покупайте только яйца с чёткой маркировкой British Lion или Laid in Britain, особенно если планируете употреблять их жидкими. Храните яйца в холодильнике отдельно от других продуктов — лучше в оригинальной коробке. Не используйте яйца с треснувшей скорлупой — бактерии легко проникают внутрь. Мойте руки и кухонные поверхности после контакта со скорлупой. Если готовите жидкие яйца, убедитесь, что они прошли проверку по безопасным стандартам. Для детей и людей с ослабленным иммунитетом выбирайте только сертифицированные яйца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить яйца при комнатной температуре.

Последствие: рост бактерий внутри и на поверхностях.

Альтернатива: охлаждение в холодильнике при стабильной температуре. Ошибка: использовать треснувшие яйца.

Последствие: повышенный риск заражения сальмонеллой.

Альтернатива: выбросить повреждённые яйца и использовать только целые. Ошибка: готовить домашний майонез или десерты из сырых яиц без сертификата.

Последствие: пищевое отравление.

Альтернатива: использовать яйца British Lion или пастеризованные продукты.

А что если яйцо выглядит нормальным, но вызывает сомнения?

Даже внешне идеальное яйцо может содержать бактерии. Если сроки хранения подходят к концу или коробка долго стояла вне холодильника в магазине, лучше использовать яйцо в термически обработанных блюдах — например, полностью сварить, пожарить или запечь. Если продукт пахнет подозрительно — он однозначно непригоден, независимо от маркировки.

Плюсы и минусы разных видов яиц

Тип яиц Плюсы Минусы British Lion Высокий уровень безопасности, строгий контроль, можно есть мягкими Стоят дороже обычных Laid in Britain Качество, отслеживаемость Не всегда доступны во всех магазинах Немаркированные Дешевле Нет гарантий безопасности Пастеризованные Полностью безопасны для сырых блюд Менее распространены, возможен другой вкус

FAQ

Можно ли детям давать яйца с жидким желтком?

Да, если они имеют маркировку British Lion или прошли программу Laid in Britain.

Как хранить яйца правильно?

Лучше в холодильнике, в оригинальной коробке, отдельно от сырого мяса и овощей.

В чём разница между обычными и пастеризованными яйцами?

Пастеризованные проходят тепловую обработку, уничтожающую бактерии, поэтому подходят для сырых блюд.

Мифы и правда

Миф: сальмонелла встречается только на грязной скорлупе.

Правда: бактерия может быть и внутри яйца.

Миф: если яйцо свежее, его можно есть сырым без риска.

Правда: безопасность определяется не свежестью, а системой контроля.

Миф: холодильник защищает от всех бактерий.

Правда: он лишь замедляет рост — правила хранения остаются важными.

Три интересных факта

Маркировка British Lion существует более 25 лет и считается одной из самых успешных в Европе.

Охлаждение снижает риск развития бактерий почти вдвое.

В Великобритании ежегодно съедают около 13 миллиардов яиц.

