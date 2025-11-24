Красный знак на скорлупе меняет всё: яйца с этой меткой безопасны даже в полужидком виде

Яйца остаются одним из самых популярных продуктов в рационе — универсальных, питательных и простых в приготовлении. Их жарят, варят, запекают, используют в десертах и быстрых завтраках. В Великобритании особой любовью пользуются яйца с мягким, слегка текучим желтком — традиционный элемент английского завтрака.
Но мало кто задумывается, что даже такой привычный продукт при неправильном обращении может представлять угрозу здоровью. Неправильно хранимые яйца потенциально становятся источником сальмонеллы — бактерии, способной вызвать серьёзное пищевое отравление, особенно у уязвимых групп населения.
Основная причина риска — условия, в которых хранятся и обрабатываются яйца до того, как попадают на кухню. Сальмонелла может присутствовать на скорлупе или внутри яйца, если курица не была вакцинирована или стандарты фермы оказались недостаточно строгими. Недоваренные яйца — от жидких желтков до домашних соусов, приготовленных на основе сырого белка, — становятся потенциальным источником инфекции.
В разных странах используют свои системы контроля качества. В Великобритании безопасность яиц регулируется одной из самых строгих схем, и наличие специального знака на упаковке позволяет потребителям понимать, что продукт прошёл полный цикл проверок, пишет dailyrecord.co.uk.
На скорлупе и коробке с яйцами можно увидеть небольшую красную символику — клеймо British Red Lion. Оно означает, что каждая партия произведена по правилам Кодекса практики "Британский Лев". Это одна из самых успешных систем пищевой безопасности в стране: она контролирует всё - от вакцинации кур до условий производства и маркировки.
Кроме того, яйца с этим знаком полностью отслеживаемы: покупатель может установить, с какой фермы они поступили. С момента появления программы в 1998 году содержание сальмонеллы в британских яйцах значительно снизилось — рынок превзошёл показатель в 200 миллиардов проданных единиц.
Программа British Lion охватывает более 90% всех яиц, продаваемых в Великобритании. Агентство по пищевым стандартам подтверждает: такие яйца безопасны даже при употреблении в слегка жидком виде. Это касается и беременных женщин, и маленьких детей, и пожилых людей — категорий, которые обычно находятся в зоне повышенного риска.
Шотландское агентство по пищевым стандартам отмечает, что яйца являются частью сбалансированного рациона. Они содержат белок, витамины группы B, витамин D и минералы. Однако даже безопасные яйца требуют корректного хранения и аккуратного обращения.
|Маркировка / программа
|Особенности
|Степень защиты от сальмонеллы
|British Lion
|Вакцинация кур, строгий контроль, полная отслеживаемость
|Максимальная
|Laid in Britain
|Контроль качества и проверенные фермы
|Высокая
|Без маркировки
|Неизвестные стандарты
|Зависит от производителя
Покупайте только яйца с чёткой маркировкой British Lion или Laid in Britain, особенно если планируете употреблять их жидкими.
Храните яйца в холодильнике отдельно от других продуктов — лучше в оригинальной коробке.
Не используйте яйца с треснувшей скорлупой — бактерии легко проникают внутрь.
Мойте руки и кухонные поверхности после контакта со скорлупой.
Если готовите жидкие яйца, убедитесь, что они прошли проверку по безопасным стандартам.
Для детей и людей с ослабленным иммунитетом выбирайте только сертифицированные яйца.
Ошибка: хранить яйца при комнатной температуре.
Последствие: рост бактерий внутри и на поверхностях.
Альтернатива: охлаждение в холодильнике при стабильной температуре.
Ошибка: использовать треснувшие яйца.
Последствие: повышенный риск заражения сальмонеллой.
Альтернатива: выбросить повреждённые яйца и использовать только целые.
Ошибка: готовить домашний майонез или десерты из сырых яиц без сертификата.
Последствие: пищевое отравление.
Альтернатива: использовать яйца British Lion или пастеризованные продукты.
Даже внешне идеальное яйцо может содержать бактерии. Если сроки хранения подходят к концу или коробка долго стояла вне холодильника в магазине, лучше использовать яйцо в термически обработанных блюдах — например, полностью сварить, пожарить или запечь. Если продукт пахнет подозрительно — он однозначно непригоден, независимо от маркировки.
|Тип яиц
|Плюсы
|Минусы
|British Lion
|Высокий уровень безопасности, строгий контроль, можно есть мягкими
|Стоят дороже обычных
|Laid in Britain
|Качество, отслеживаемость
|Не всегда доступны во всех магазинах
|Немаркированные
|Дешевле
|Нет гарантий безопасности
|Пастеризованные
|Полностью безопасны для сырых блюд
|Менее распространены, возможен другой вкус
Можно ли детям давать яйца с жидким желтком?
Да, если они имеют маркировку British Lion или прошли программу Laid in Britain.
Как хранить яйца правильно?
Лучше в холодильнике, в оригинальной коробке, отдельно от сырого мяса и овощей.
В чём разница между обычными и пастеризованными яйцами?
Пастеризованные проходят тепловую обработку, уничтожающую бактерии, поэтому подходят для сырых блюд.
Миф: сальмонелла встречается только на грязной скорлупе.
Правда: бактерия может быть и внутри яйца.
Миф: если яйцо свежее, его можно есть сырым без риска.
Правда: безопасность определяется не свежестью, а системой контроля.
Миф: холодильник защищает от всех бактерий.
Правда: он лишь замедляет рост — правила хранения остаются важными.
До 1990-х годов сальмонелла была одной из главных проблем британского птицеводства.
В 1998 году запущена схема British Lion, ставшая ответом на массовые случаи заражений.
Сегодня эта программа считается образцом контроля качества для многих стран Европы.
Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.