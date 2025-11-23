Простой рецепт сёмги, который сделает вас звездой кулинарии: 3 кг — и никаких проблем

Цельная запечённая семга — блюдо, которое всегда производит впечатление. Она хороша и для семейного ужина, и для праздничного стола.
В этом варианте рыба получается невероятно ароматной: пряные травы, цитрусовые нотки, лёгкий анисовый оттенок от бадьяна и карамелизованный лимон создают сложный, но гармоничный вкус.
Сёмга целиком — около 3 кг
Оливковое масло — 50 мл
Морская соль — по вкусу
Молотый чёрный перец — по вкусу
Смесь перцев — 1 ч. л.
Анис (бадьян) — 5 звёздочек
Лавровый лист — 2 шт.
Розмарин — 2 стебля
Свежий тимьян — 2 стебля
Базилик — 2 стебля
Шалфей — 2 стебля
Петрушка — 2 стебля
Лимонная трава — 2 стебля
Чеснок — 1 головка
Лимон — 1 шт.
Выпотрошить семгу, тщательно промыть внутри и снаружи.
Срезать хвост и плавники кухонными ножницами.
Обсушить бумажными полотенцами.
Сделать неглубокие диагональные надрезы на коже с обеих сторон через каждые 1-2 см.
Натереть рыбу оливковым маслом, морской солью и чёрным перцем, втирая смесь и в надрезы.
Чеснок разделить на зубчики, при желании немного раздавить плоской стороной ножа.
Лимонную траву разрезать вдоль пополам и слегка прижать ножом, чтобы она лучше отдала аромат.
Травы (розмарин, тимьян, базилик, шалфей, петрушка) промыть и обсушить, крупные стебли можно слегка надломить.
Отрезать два больших листа фольги, чтобы можно было полностью завернуть рыбу.
Сложить их крест-накрест или один на другой для прочности.
В центр выложить лавровый лист, часть зелени, чеснок и лимонную траву — получится ароматная "подушка" под рыбу.
Сверху аккуратно уложить семгу. Остаток трав и чеснока частично положить внутрь брюшка.
Лимон нарезать толстыми кружками.
Разогреть немного оливкового масла на сковороде.
Обжаривать кружки лимона 2-3 минуты с каждой стороны, пока они слегка не закарамелизуются и не станут золотистыми.
Легко посолить и поперчить.
Часть ломтиков потом пойдёт внутрь рыбы, часть — на поверхность и для подачи.
Часть карамелизованных ломтиков лимона положить в брюшко семги вместе с травами.
Оставшиеся кружки уложить сверху на рыбу.
Посыпать бадьяном (звёздочки можно слегка поломать, но не измельчать в пыль, чтобы аромат был мягче).
Сбрызнуть рыбу сверху небольшим количеством оливкового масла.
Посыпать смесью перцев.
Разогреть духовку до 190 °C.
Плотно завернуть края фольги, формируя "конверт" или "кокон". Внутри должно остаться немного свободного пространства — это важно для циркуляции пара.
Переложить рыбу на противень и отправить в духовку.
Запекать около 30 минут (для 3 кг рыбы обычно этого достаточно, но можно ориентироваться на 30-40 минут в зависимости от духовки).
По завершении запекания вынуть противень и дать рыбе отдохнуть 5-10 минут в фольге.
Осторожно развернуть фольгу, чтобы не обжечься паром.
Снять кожу, отделить филе от кости крупными кусками.
Подавать семгу с карамелизованными ломтиками лимона и образовавшимся на противне соусом (сок рыбы + масло + сок лимона и аромат трав).
Ошибка. Слишком плотно набить брюшко травами и лимоном.
Последствие. Рыба может пропечься неровно, середина останется сыроватой.
Альтернатива. Заполнять брюшко "свободно", оставляя место для циркуляции тепла и пара.
Ошибка. Сильно пересолить маринад.
Последствие. Рыба теряет естественный вкус, получается "пересол".
Альтернатива. Солить умеренно, а при подаче предложить гостям морскую соль или соус отдельно.
Ошибка. Развернуть фольгу сразу после духовки.
Последствие. Сок активно вытекает, рыба становится суше.
Альтернатива. Дать семге постоять 5-10 минут в закрытой фольге, чтобы сок равномерно распределился.
Можно оставить базовый набор: розмарин, тимьян, петрушка и лавровый лист. Остальные заменить сушёными или готовой пряной смесью для рыбы (но без сильного доминирования одной специи).
Её можно исключить или заменить дополнительной цедрой лимона и несколькими ломтиками лайма для более яркого цитрусового профиля.
Для рыбы 1,5-2 кг уменьшите время запекания до 20-25 минут и часть трав/специй пропорционально сократите.
Можно, но в этом случае семгу лучше готовить на противне с высоким бортом или в форме, щедро поливая её соком в процессе. Без фольги рыба получится более румяной, но есть риск пересушить верх.
Да, отлично подойдут форель, кета или крупный лосось. Важно только учитывать вес и регулировать время запекания.
Не обязательно. В этом рецепте травы, лимон и бадьян дают достаточно аромата во время запекания. Но если хотите — можно выдержать рыбу в смеси масла, соли, перца и трав 30-40 минут в холодильнике.
Идеально подходят:
запечённые овощи,
картофель (запечённый или отварной с зеленью),
лёгкий салат из свежих овощей с лимонной заправкой,
рис или киноа как нейтральный гарнир.
Миф: если запечь рыбу в фольге, она обязательно получится варёной и без корочки.
Правда: всё зависит от времени и температуры. Можно развернуть фольгу за 5-7 минут до готовности и дать рыбе слегка подрумяниться.
Миф: чем больше специй, тем вкуснее.
Правда: большое количество разных трав и пряностей легко перебивает натуральный вкус качественной рыбы. Лучше выбрать 3-5 гармоничных трав и специй.
Миф: цельную рыбу сложно разделывать и подавать.
Правда: у запечённой семги кости хорошо отделяются, а филе снимается пластами. Немного практики — и это становится очень простым, говорят кулинары.
Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?